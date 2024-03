Fortnite: Capitolo 5, tutte le novità della Season 2

Miti, leggende e proiettili: le novità introdotte dalla Season 2 del Capitolo 5 di Fortnite scomodano persino l’Olimpo. Scopriamole!

L’isola di Fortnite resta altrimenti sempre la stessa che ha accompagnato l’esordio del Capitolo 5, ma i rumor sulla Season 2 sono confermati: tra le molte novità di cui parlare, la stagione è intitolata “Miti e mortali” per un motivo. Il tema centrale, stavolta, è infatti la mitologia greca. Dubitiamo fortemente che le perversioni delle divinità elleniche intacchino l’ambiente di gioco “pulito” messo in piedi da Epic Games, ma questo non sembra impedire a Zeus, Afrodite e compagnia lagnante di entrare di peso nella delirante lore dell’isola. Senza contare le location, le armi, gli oggetti mitici… preparatevi a una vera e propria odissea, dunque!

Nuove location della mappa | Fortnite: Capitolo 5, le novità della Season 2

Non c’è cambio stagionale senza che la mappa cambi, ed è per questo che Fortnite: Capitolo 5, pur senza estendersi al delirio post-OG, intende serbarci qualche sorpresa tra le novità della Season 2. Va da sé che tutte quante le location inedite si basano sulla mitologia dell’antica Grecia, compresi il Monte Olimpo in cielo, il Mondo Sotterraneo tra le viscere della terra e, nel mezzo, il Cupo Cancello dove ci attende Cerbero. Insieme a queste due, poi, trova posto il Campo di Battaglia del Mastino per intriganti scontri tra gladiatori. Reiteriamo che non si tratta di una mappa interamente rimessa a nuovo, ma ogni stagione altera la morfologia dell’isola in modo significativo e questa stagione non è da meno.

Armi mitiche inedite | Fortnite: Capitolo 5, le novità della Season 2

Non temete: diverse armi della prima stagione sono qui per restare, tra cui quelle più divisive come il Fucile a Pompa Martello o, sulla lunga distanza, il Fucile di Precisione Mietitore. Il vento del cambiamento, però, con la stessa perizia di Demetra stravolge l’arsenale a disposizione dei giocatori includendo anche nuove armi mitiche. Prevedibilmente, degne del pantheon anch’esse: la Folgore di Zeus (una saetta da scagliare, ottenibile sconfiggendo Zeus), il Fucile Pesante Guardiano di Efesto (comune ovunque; Cerbero custodisce la variante mitica), la Mitraglietta Araldo (come prima, Ade ha una sua versione), il DMR Cacciatrice (Artemide) e il Fucile d’Assalto Tempra di guerra (Ares). Per gli spostamenti sono disponibili le Ali di Icaro, con le Catene di Ade a seguire più tardi. I banchi da mod sono inoltre più facili da reperire.

Pass battaglia | Fortnite: Capitolo 5, le novità della Season 2

Non c’è fuoco né tonante ferraglia senza un nuovo Pass battaglia. Ecco dunque fare capolino Cerbero come skin di partenza, con una pagina per la variante di base e una seconda versione “immortale” che accomuna tutte le skin. A seguire abbiamo la reinterpretazione edulcorata di Afrodite, che Epic ci propone in chiave semi-influencer. Tocca poi a Poseidone, forse il più “Fortnitificato” della gang divina con un character design ispirato a Rippley vs Slime. Coriacea come ogni oggetto delle sue attenzioni, segue poi la gorgone Medusa. Fa capolino prima del previsto Zeus, con annesso stile Conquistatore alla seconda pagina. La dea della caccia Artemide è la penultima skin da sbloccare, con Ade come gran finale. In quanto alla skin segreta, è Korra dalla serie The Legend of Korra a fare da ospite d’onore.

Rocket LEGO | Fortnite: Capitolo 5, le novità della Season 2

Siccome Epic Games deve battere cassa, ci sono novità anche per altre due entità strettamente legate al battle royale. In concomitanza di Miti e Mortali, anche la nuova stagione di Rocket League è alle port(ier)e, ed è prevista la medesima simbiosi già vista con successo negli scorsi mesi. Gli iscritti alla Crew dispongono automaticamente anche del Rocket Pass, sbloccando ricompense in entrambi i giochi a seconda dei propri progressi. La monetizzazione sarà diversa per LEGO Fortnite, nello specifico grazie ai LEGO Kit (o, supponiamo, Kit LEGO in italiano; alla stesura della guida, i server sono in fase di manutenzione), ovvero planimetrie acquistabili con i V-Bucks per costruire più oggetti con cui decorare il villaggio.

What else?

Parlando delle nuove armi della Season 2, abbiamo parlato di una novità per uno degli elementi introdotti da Fortnite: Capitolo 5 e siamo di parola. I banchi mod sono tuttora disponibili ma, anziché necessitare di abbattere i membri della Società per accedervi, sono ora reperibili nei meno ostici Bunker delle armi. Come nella precedente stagione, anche qui potete trovare sia i banchi mod che le armi stesse. Il che è ottimo nei momenti più concitati della partita, ma è pure meglio se applicate le due nuove mod: oltre alla cara vecchia Impugnatura rapida, finalmente torna anche il Mirino termico! Il leggendario DMR Termico del Capitolo 4 ha finalmente un erede spirituale, diremmo.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dei cambiamenti?