Mercedes EQS: il restyling che fa brillare la stella sul cofano

Tra le migliori berline elettriche di lusso, la Mercedes EQS ha subito un restyling che valorizza le sue prestazioni. Adesso la stella brilla sul cofano

La Mercedes EQS, regina indiscussa tra le berline elettriche di lusso, si rinnova per il 2024 con un restyling che punta a valorizzare ancora di più il suo fascino e le sue prestazioni. La novità più evidente esteticamente è il ritorno della stella Mercedes sul cofano, ora in posizione verticale come sui modelli classici del marchio. L’anteriore sfoggia inoltre una griglia cromata che dona un tocco di eleganza e raffinatezza. All’interno, l’abitacolo rimane invariato nell’impostazione, ma con alcuni accorgimenti che ne esaltano il comfort. I sedili posteriori sono più imbottiti e tutte le versioni dispongono di schienali reclinabili. Le bocchette di aerazione sul montante B sono impreziosite da raffinati dettagli cromati.

Mercedes EQS: più potenza e autonomia per una guida elettrizzante

Ma il vero cuore pulsante di questo nuovo modello di Mercedes è la batteria, ora da 118 kWh contro i 108,4 kWh del modello precedente. Questo incremento permette di raggiungere un’autonomia di percorrenza massima di 822 km nel ciclo WLTP. Si tratta di un valore davvero notevole che posiziona la EQS ai vertici del segmento. La frenata rigenerativa è stata ulteriormente ottimizzata grazie a un aggiornamento software. In questo modo si è andati a migliorare ulteriormente l’efficienza energetica del veicolo.

L’auto conferma il suo status di berlina elettrica di lusso top di gamma grazie all’esperienza di guida impareggiabile in termini di comfort, prestazioni e tecnologia. Il restyling ha aggiunto un tocco di eleganza e classicità al suo design, senza rinunciare all’avanguardia tecnologica e all’efficienza che l’hanno sempre contraddistinta. Con il suo nuovo look, la maggiore autonomia e l’abitacolo ancora più confortevole, la Mercedes EQS 2024 si prepara a conquistare una larga fetta degli automobilisti più esigenti che cercano un’esperienza di guida elettrica di altissimo livello. Un connubio perfetto tra lusso, tecnologia e sostenibilità che rappresenta l’eccellenza nel mondo delle auto elettriche.

