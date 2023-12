Fortnite: Capitolo 5, scopriamo insieme la nuova mappa!

“Ammappa che mappa”: il Capitolo 5 reinventa nuovamente le regole di Fortnite, con una nuova isola piena di pericoli altrettanto inediti

C’è un mondo tutto nuovo da esplorare in Fortnite: Capitolo 5, e non solo in senso figurato perché il vero e proprio mondo di gioco, la mappa, a sua volta offre tantissime novità. Ne abbiamo parlato un po’ più ampiamente descrivendo la stagione in sé, ma concentrandoci sulla storica (e mutevole) protagonista naturale del gioco c’è comunque parecchio da dire. Del resto, ci sono nuovi luoghi da esplorare, più metodi per raggiungerli e, come è ormai tradizione, pure delle minacce a cui forse non eravamo abituati. Vediamo subito di darci una mossa per avere subito la situazione in pugno. O quasi, okay.

FORTNITE CHAPTER 5 SEASON 1 MAP  pic.twitter.com/DGpKqVeuVB — HYPEX (@HYPEX) December 3, 2023

Biomi | La nuova mappa di Fortnite: Capitolo 5

Partiamo dalle caratteristiche generali della nuova mappa di Fortnite: Capitolo 5. Ai biomi multipli eravamo già abituati, e dopo la singola chiazza desertica della stagione OG si torna alla varietà. Per ciascun bioma c’è (almeno) un luogo indicato. Per fare chiarezza occorre una distinzione: i luoghi indicati sono i punti di interesse il cui nome appare sulla mappa. Quelli minori, il cui nome ci viene invece ricordato solo una volta raggiunti, si chiamano punti di riferimento. Tenete conto di questa piccola ma importante differenza: vi eviterà parecchie beghe quando cercherete di completare i vari incarichi del caso. Dateci retta.

Luoghi indicati | La nuova mappa di Fortnite: Capitolo 5

E allora parliamone, di questi benedetti luoghi indicati. Ce ne sono in tutto 11, e quando li avrete scoperti tutti il gioco vi ricompenserà con una bella pioggia di punti esperienza. Parliamo nello specifico di Riviera Raffinata, località portuale ad ovest; Residenza del Ribelle, villa nella tundra invernale di nordovest; Versante Velato, paese simil-alpino a sudest; Gran Ghiacciaio, resort di montagna ad est analogo all’hotel Overlook di Shining; Colonne Cineaste, mashup tra l’antica Grecia e il drive-in di Rapide Rischiose a centro mappa; Distese del Duello, vigneto dalle influenze toscane a centro-sud; Rotaie Rischiose, centro nevralgico ferroviario dell’isola a centro-est; Campi Candidi, gruppo di campetti sportivi a nordest; Scalini Spocchiosi e Piazza Piacevole, paesini mediterranei a sudovest; infine Tana Tracotante, roccaforte simil-russa a centro-nord. Il treno è ottimo per muoversi, ma non dimenticatevi del nuovo SUV TrailSmasher: un ottimo compromesso tra resistenza e mobilità (qui sotto).

Gli NPC | La nuova mappa di Fortnite: Capitolo 5

Sì, ci sono pure personaggi non giocanti, anche al di fuori delle carogne come Peter Griffin. (E gli altri boss, supponiamo.) Ora che la stagione è iniziata ci sono solo otto NPC, ma possiamo già dirvi dove trovarli. Specialista dell’Abbronzatura è un medico assoldabile che trovate nella costa a sud-ovest. Bocca Meccanica è un fuciliere pesante assoldabile al confine nord-est tra il bioma nevoso e quello temperato. Jones Vendicativo vende travestimenti ed è nella galleria sotterranea tra Piazza Piacevole e Distese del Duello. Hope vende rampini e fenditure nella galleria sotterranea di Versante Velato. Battitore Innevato è un cecchino assoldabile sui monti a centro-sud-est. Vista D’Acciaio è una fonte di scorte assoldabile a Residenza del Ribelle. Carpa Assassina è un ricognitore assoldabile a nord di Campi Candidi. Infine Squadra Mecha delle Ombre è un fuciliere pesante assoldabile al crocevia ferroviario dell’ovest.

Medaglioni della Società e Bacche Fluide | La nuova mappa di Fortnite: Capitolo 5

Abbiamo già parlato dei Medaglioni della Società nel nostro articolo generale sulla stagione, ma ci ripeteremo brevemente. Una volta sconfitto un boss, raccogliendo il suo Medaglione (qui sotto, a sinistra) otterrete uno scudo capace di rigenerarsi costantemente. Lo scotto da pagare è l’equivalente di essere altrettanto costantemente sotto tiro (taglia sul giocatore). Se vedete degli anelli sulla minimappa in alto a destra potete braccare a vostra volta altri giocatori in possesso dell’oggetto. Per curarvi, inoltre, c’è un nuovo frutto: la Bacca Fluida. Mangiarne una fornisce scudi e (per un tempo limitato) gravità ridotta a voi e agli alleati nei vostri immediati dintorni. Ottimi per rincorrere l’occhio della tempesta, divenuto un po’ più rapido in questa stagione.

Caveau e punti di riferimento

Chiudiamo al volo il discorso sulla mappa di Fortnite: Capitolo 5 parlando dei caveau. Essere in possesso di un Medaglione della Società vi consente anche di aprire il caveau nelle vicinanze. Esistono anche caveau più piccoli protetti da boss minori, ma vantano del loot decisamente più limitato e sono sprovvisti di banchi mod. Già che ci siete, se vi state allenando (preferibilmente in solitaria, visto che venire incontro alle esigenze di tutti è molto difficile a coppie, a terzetti e in squadra) a svuotare i caveau assicuratevi di memorizzare anche i punti di riferimento. I loro nomi non appaiono sulla mappa, ma capita spesso e volentieri che gli incarichi vi chiedano di recarvici. Senza contare che anche lì potete trovare del loot decente…

