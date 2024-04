Volvo EX30: la scelta intelligente per un ambiente green

Volvo EX30 è un SUV compatto, tecnologico e adatto a muoversi nell’ambiente urbano. Ma l’aspetto più importante è che si tratta di un’auto ecosostenibile

Volvo EX30: è arrivata la conferma che la casa automobilistica sta diventando sempre più leader nel settore della mobilità sostenibile. Questo nuovo modello di SUV è compatto e completamente elettrico, e rappresenta un passo decisivo verso un futuro più verde. Presentata all’Urban Mobility Conference di Milano, il SUV ha conquistato il premio World Urban Car 2024 al New York International Auto Show. Gli automobilisti attenti all’ambiente stanno apprezzando molto questo modello di auto efficiente. L’azienda ha fatto della sostenibilità il suo punto di forza. Da diverso tempo è impegnata a diventare un’azienda circolare a impatto neutro sul clima entro il 2040. Gli obiettivi che persegue sono davvero ambiziosi, come la riduzione del 75% delle emissioni di CO2 per auto rispetto al 2018 e l’utilizzo del 30% di contenuto riciclato in tutta la flotta. Il SUV è l’emblema di questo impegno, vantando un’impronta di carbonio più bassa di qualsiasi altra vettura Volvo mai prodotta.

Volvo EX30: un SUV efficiente e innovativo

L’auto è disponibile in tre varianti a batteria, con un’autonomia di guida che arriva fino a 470 km. Vanta anche una tecnologia all’avanguardia che garantisce prestazioni elevate e una guida sicura e confortevole. Inoltre, è realizzata con materiali riciclati, aspetto che contribuisce a ridurre l’impatto ambientale del processo produttivo. Detto questo, si evince che questo è un SUV compatto ideale per la mobilità urbana.

Le sue dimensioni contenute e la sua maneggevolezza lo rendono perfetto per muoversi in città con facilità e senza stress. Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida permette di ricaricare la batteria in poco tempo, garantendo la massima flessibilità di utilizzo. Volvo EX30 rappresenta quindi la scelta intelligente per chi desidera un’auto efficiente, innovativa e sostenibile. Con la sua tecnologia all’avanguardia, il suo design accattivante e il suo impegno per la tutela dell’ambiente, questo SUV contribuisce realmente a un futuro più verde del nostro ambiente.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema motori, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!