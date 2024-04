Fallout: il creatore dei videogiochi applaude la serie tv

Dopo la calorosa accoglienza riservata alla serie tv Fallout, anche il creatore del videogame originale ha applaudito la trasposizione

Tim Cain, progettista di giochi di ruolo e responsabile del progetto originale di Fallout, ha pubblicato un video di quasi 17 minuti sul suo canale YouTube per commentare la première hollywoodiana della serie tv disponibile su Prime Video. Cain ha elogiato la serie, ma ha anche espresso frustrazione per i commenti distruttivi contro coloro che hanno lavorato allo show.

Tim Cain è stato invitato da Todd Howard di Bethesda alla prima presso il Chinese Theatre di Los Angeles, riempiendo di elogi la realizzazione della serie dopo aver visto i primi due episodi. In particolare ha apprezzato le performance e la narrazione, ma il suo principale complimento riguarda la capacità della serie di riprodurre l’atmosfera del videogame. Sul punto ha detto:

Stavo guardando tutti gli oggetti di scena. Dopo qualche minuto mi sono reso conto che non avevo seguito affatto il dialogo, perché ne ero così assorbito visivamente.

Fallout: la serie tv è stata apprezzata anche dal creatore dei videogiochi

Nel suo video, Tim Cain ha toccato un tema che gli stava a cuore, puntando il dito contro i commenti tossici dei fan, in particolare per quanto riguarda qualsiasi rivalità percepita tra i titoli di Fallout sviluppati da Bethesda (3, 4 e 76) e quelli di Interplay, Black Isle, e Obsidian (1, 2 e New Vegas). Cain ha parlato positivamente di Todd Howard. Il riferimento è all’acceso dibattito sul fatto se la serie abbia ignorato volontariamente gli eventi dei videogame non Bethesda, teoria smentita prontamente da uno sviluppatore senior dello studio.

Alla premiere dello show Tim Cain ha incontrato Brian Fargo, fondatore dell’editore originale Fallout Interplay e attualmente capo dello studio di giochi di ruolo inXile. In passato, Cain ha criticato Fargo quando ha spiegato perché ha abbandonato lo sviluppo di Fallout 2 per fondare il proprio studio per poi specificare che il loro è ancora un rapporto amichevole. Tornando alla serie poi, l’enorme successo ha implicato l’inevitabile rinnovo per la seconda stagione.

