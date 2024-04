Fallout: boom di giocatori su Steam grazie alla serie Amazon

Il colpo gobbo di Amazon Prime Video batte cassa anche su Steam: la serie Fallout fa numeri record con tantissime nuove leve tra gli utenti

Non sarebbe la prima volta dopo Cyberpunk: Edgerunners e The Last of Us, e come spesso accade anche oggi possiamo parlare di un plebiscito per il materiale originale, in questo caso la serie Fallout su Steam, grazie all’adattamento live-action di Amazon Prime Video. Gli otto episodi di settimana scorsa hanno infatti riempito anche il borsellino di Bethesda, stando alla cartina tornasole pubblicata l’altroieri da SteamDB. Il grafico, che potete vedere nel tweet qui sotto, parla chiaro: il bacino d’utenza per la storica saga post-apocalittica è raddoppiato, e i numeri stanno diventando anche più grandi. Naturalmente il maggior beneficiario è l’ultimo capitolo, ma l’incremento complessivo per l’IP supera il 300%.

Fallout has more than doubled its concurrent players on Steam with the release of the Fallout TV series. pic.twitter.com/eE0dQiYXQW — SteamDB (@SteamDB) April 14, 2024

La serie Fallout dà i numeri su Steam: grazie ad Amazon, un successo di portata… nucleare

Al di là del quarto capitolo, anche Fallout: New Vegas ha fatto numeri non da poco su Steam con la serie Amazon. Precedentemente, il conteggio dei giocatori non andava oltre quota 6000, ma nelle ultime ventiquattro ore è triplicato. Naturalmente, tralasciando gli ottimi risultati per il terzo capitolo, verrebbe da pensare che i capitoli di minor successo non facciano testo. E, anche in una giornata di notizie inattese, saremmo in errore se lo credessimo. Persino Fallout 76 ha tratto vantaggio dall’interesse rinnovato nei confronti dell’IP, raggiungendo il suo picco massimo di giocatori connessi simultaneamente (oltre 39.000). Il quarto capitolo della saga, tuttavia, promette ancora altre faville con un aggiornamento next-gen (e il supporto sul Deck) in arrivo il 25 aprile.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo risultato? Vi tufferete anche voi nei videogiochi da cui è stata tratta la serie? O la vostra fiducia in un acquisto digitale è ai minimi storici?