Sassuolo-Frosinone: dove vedere la partita?

Il Sabato di calcio si aprirà con uno scontro diretto con vista salvezza e retrocessione. Ma dove vedere Sassuolo-Frosinone? Scopriamolo insieme

I diritti tv sono diventati una normale abitudine all’interno del mondo calcistico, totalmente plasmato a causa dei moltissimi cambiamenti. Lo stesso palinsesto di Serie A si ritrova suddiviso tra Sky e DAZN, con quest’ultima che ne vanta la piena esclusività. Questo risulta senz’altro un vantaggio per le società che possono approfittare degli sponsor, ma diventa un aspetto negativo per utenti e tifosi, a loro volta costretti a cercare molte informazioni riguardo alle gare in programma. Per questo l’articolo in questione vuole alleggerire la ricerca, spiegando dove vedere Sassuolo-Frosinone e quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori.

La giornata 28 entra così nel vivo, mostrando un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Si tratta di due club in difficoltà e con moltissime paure, elementi che caratterizzeranno il match.

Dove vedere Sassuolo-Frosinone: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Il penultimo posto in classifica a quota 20 evidenzia l’allarmante situazione del Sassuolo, compagine che giunge da 4 sconfitte di fila e che non è più in grado né di vincere né di sorridere. In sedicesima posizione c’è il Frosinone con 24 punti, non troppo lontano dalla zona calda. Il recente pareggio ha portato i ciociari a fare punti dopo un periodo buio e complicato, ma il pericolo è ancora vicino. Scopriamo allora dove poter vedere Sassuolo-Frosinone, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, è stata in grado di ritagliarsi il suo spazio all’interno della sfera cacistica. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN garantisce la fruizione l’intero calendario della Serie A. Il servizio permette anche le sfide di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile presenta due possibilità: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con il quale si utilizza l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Occorrerà fare pochi movimenti, come cliccare sul link diretto che riporta al sito.

Passando alla questione Sky, la carta dei servizi mostra un programma interessante. Partendo dalla Serie A, i match disponibili sono 3 per ogni giornata, a differenza del campionato femminile, totalmente visibile. Non mancano le gare delle compagini estere e gli appuntamenti europei, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio porta anche alla visione di altri sport, come NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento mensile ha un costo di 14,99 € e basterà solamente cliccare sul link che rimanda a NOWTV per accettare l’offerta.

Archiviata la discussione piattaforme, si passa al dato di maggior rilievo: Sassuolo-Frosinone sarà visibile esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Sabato 9 Marzo alle ore 15:00, terreno di gioco il MAPEI Stadium di Reggio Emilia. Si ricorda l’importanza di avere una VPN da usare durante la navigazione online.

Sassuolo-Frosinone, probabili formazioni

Ad inizio stagione c’erano obiettivi diversi, adesso si combatte per lo stesso progetto, salvarsi.

Ecco le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Henrique, Boloca; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Gelli, Brescianini; Soulé, Cheddira, Seck.

Una delle due riuscirà a vincere? Esprimete la vostra opinione. Non dimenticate di seguire tuttotek.it per rimanere sempre aggiornati sulle news del mondo social e web.