Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2 – tutte le novità della mappa

Conviene conoscere il nuovo terreno di caccia degli dei capricciosi: ecco la mappa dell’isola per la Stagione 2 del Capitolo 5 di Fortnite

Abbiamo già parlato, bene o male, delle varie novità introdotte da Fortnite: Capitolo 5 – Stagione 2, ma stavolta vorremmo soffermarci un po’ di più sulla mappa. Come abbiamo detto in precedenza, non siamo di fronte al delirio comportato dal passaggio di testimone tra i vari capitoli, ma non per questo le varie location inedite vanno prese sotto gamba. Conviene sapere sin da subito cosa vi attende, specie se state mettendo mano solo ora al gioco e temete di fronteggiare i giocatori che già conoscono ogni anfratto dell’atollo nella sua ultima incarnazione. Partiamo dalla cartografia prima di approfondire l’argomento.

L’isola in sé | Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2 – le novità della mappa

Partiamo dalla mappa, intesa in senso letterale, perché quella di Fortnite: Capitolo 5 presenta ben quattro novità tra le location della Stagione 2. Nello specifico, alludiamo al mondo di superficie ispirato all’antica Grecia a sudest dell’isola, mentre a nordovest trovano posto gli inferi. Le nuove location sono, partendo proprio da nordovest, il Mondo Sotterraneo (traduzione letterale di “Underworld”, per l’appunto gli inferi, ndr), collegati tramite lo Stige al Cupo Cancello di Cerbero. Colonne Cineaste ora prende il nome di Colonne Commedianti, mentre a sudest troverete il Monte Olimpo (alto, sì, ma meno di quanto credereste) e il Campo di battaglia del Mastino. Una volta colorato a dovere, il tutto si presenterà come qui sotto. State attenti al maggior numero di zone altamente sopraelevate, sempre foriere di danni da caduta.

Le stazioni di riavvio | Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2 – le novità della mappa

Se state giocando a coppie, terzetti o squadre, vi farà comodo sapere dove si trovano le stazioni di riavvio. Di solito non abbiamo mai dedicato guide a questo aspetto del gameplay, ma fa sempre comodo sapere di avere una seconda chance quindi saremo lieti di spiegarvi cosa fare in caso di completa eliminazione di un compagno. In mezzo al loot dell’altro giocatore, dovreste poter trovare la sua scheda di riavvio. Una volta recuperata, presso le location contrassegnate in azzurro qui sotto dovreste essere in grado di riportare in gioco l’alleato. Occorre interagire con le “ambulanze” per un tempo prolungato, ma più giocatori riavviano uno stesso compagno contemporaneamente e minori saranno le tempistiche richieste.

Gimmick inediti: Stige e sfide | Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2 – le novità della mappa

Le acque dello Stige collegano gli inferi a nordovest dell’isola. Se avete familiarità anche solo con il lungometraggio Hercules del 1997 (o con Kingdom Hearts II), vi aspettereste di subire un influsso venefico solo immergendovi nel liquido verdastro. Nulla di più lontano dal vero. I teschi di giada che vi ruoteranno intorno corrispondono a tre scatti aerei che potrete effettuare, senza esporvi ad alcun danno da caduta. Se ve la sentite, sfidando Ade nel Mondo Sotterraneo (una volta sconfitti i suoi Servitori e poi lui) otterrete il medaglione per eseguire scatti ricaricabili, pagando come scotto la vostra visibilità sulla mappa. Sfidando gli altri dei otterrete altri poteri.

Aspetto degli dei | Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2 – le novità della mappa

E allora parliamone, di questi benedetti medaglioni. L’aspetto degli dei vi conferisce un potere diverso ma, come abbiamo già detto (e citando testualmente la notifica in-game), “più medaglioni hai, più preciso sarà il raggio della tua posizione”. Sapete già che Ade vi conferisce lo Scatto del Mondo Sotterraneo, ma che dire delle altre tre medaglie? Abbattendo Cerbero (e i suoi lupi da compagnia!) a Cupo Cancello riguadagnerete salute a ogni eliminazione. Sconfiggendo Ares al Campo di Battaglia del Mastino, poi, vi “preparerete alla guerra” incrementando il danno delle armi a lungo raggio. Zeus, infine, vi attende sul Monte Olimpo per infondervi una velocità maggiore e salti più alti… se riuscirete ad emergere vittoriosi, si intende.

Bunker delle armi | Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2 – le novità della mappa

Che ne è stato dei caveau della scorsa season? La buona notizia è che sono tutti lì, e per giunta aperti di default! La cattiva è che non solo troverete meno loot e lingotti, ma i banchi delle mod si sono trasferiti altrove. Per essere più precisi, li troverete nei bunker delle armi, che a seconda dei casi possono già essere aperti o necessitare la forzatura di un medaglione. L’ingresso necessita di scendere da una scalinata accessibile da una botola come quella che vedete qui sotto. I bunker sono più claustrofobici dei loro predecessori, ma i contenuti che potreste reperire sono gli stessi. Utili per passare quanto meno tempo possibile sottoterra, specie se il cerchio della tempesta si sta chiudendo!

Briefing OMBRE | Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2 – le novità della mappa

Come avrete modo di rendervi conto nella lista dei personaggi qui sotto, il fanservice per gli amanti della seconda season del Capitolo 2, l’amatissima (e, per amor di pandemia, longeva) Top Secret, non manca di certo. Sarà che il vertice dell’Agenzia si chiama letteralmente Mida, ma quasi tutti i suoi tirapiedi sono legati a doppio filo con la stagione ed è per questo che… sono scomparse le bacheche degli incarichi?! Ebbene sì: al loro posto, ora, ci sono delle postazioni chiamate Briefing OMBRE. L’organizzazione nemica del gruppo Spettri ora ha legato degli incarichi a tempo (Taglia, ovvero la ex bacheca; Saccheggio, un tesoro da dissotterrare; Consegna di rifornimenti, unica fonte degli airdrop; infine Veicolo, con cui compiere 500 metri a bordo di una Whiplash) a specifiche postazioni.

Personaggi non giocanti (NPC)

Avremmo dedicato volentieri una guida intera ai quindici personaggi non giocanti di partenza della Stagione 2 del Capitolo 5 di Fortnite, ma ci siamo resi conto che per includere tutte le loro location sulla mappa avrebbe allungato a dismisura la guida alle novità stagionali. Ed è per questo che tutti loro avranno la loro miniguida personale nei giorni a venire, ma possiamo anticiparvi i loro nomi nell’elenco qui sotto. Ricordate che, per il resto della season, con l’aumento degli NPC la loro location può cambiare.

