LEGO Fortnite: come potenziare e migliorare il vostro villaggio

Altro che “sabato del villaggio”: ecco come migliorare il vostro in LEGO Fortnite e potenziare la produttività senza metterci troppo tempo

Con o senza un metodo per fare esperienza destinato a invecchiare male, una cosa è sicura: LEGO Fortnite è una delle modalità secondarie più impegnative a livello di tempo, soprattutto se come pensiamo intendete migliorare il vostro villaggio per potenziare le sue funzioni. Tralasciando il fatto che potete avere più di una base, già dedicarvi a fare della prima un punto nevralgico ideale porterà via fin troppo tempo a chi non sa che ordine seguire per procedere. E, manco a farlo apposta, è per questo (come sempre) che siamo qui: per evitarvi di scervellarvi da soli. Anche perché il mondo di gioco tende ad essere parecchio dispersivo di suo. Partiremo dalle basi, per poi spingerci verso le nozioni più avanzate.

Il punto di partenza | LEGO Fortnite: come migliorare e potenziare il villaggio

Se volete un villaggio da potenziare e migliorare in LEGO Fortnite, vorrete prima capire come crearne uno. Nel tutorial, che a seconda dei casi sarà gestito da Bombarola Lucente o Leader Squadra delle Coccole, vi verrà spiegato che tutti i villaggi hanno due cose in comune: un falò, reperibile con qualche pezzo di legno, e una piazzetta. Quest’ultima richiede dieci pezzi di legno ed altrettanti di granito. La piazzetta mette il vostro avamposto sulla mappa (letteralmente), ed è a quel punto che potrete scegliere colore e simbolo (ma non il nome). Per ciascuno dei villaggi da voi fondati, potrete ottenere ricompense e, in alcuni casi, meccaniche a seconda del livello raggiunto.

La buona notizia è che la valutazione del villaggio non richiede di tirare a indovinare come in un Animal Crossing: New Horizons a caso. Quella meno piacevole, però, è che per aumentare la gradevolezza del vostro piccolo angolo di mondo dovrete costruire. Cosa e quanto? Man mano che il livello del villaggio aumenta, così faranno anche le strutture che dovrete edificare. Capirete di esserci riusciti quando la piazzetta brillerà, o quando la barra del villaggio (visibile finché siete nei confini dello stesso) in alto a destra sarà piena. Un consiglio spassionato: il numero di strutture influisce sul processo, ma cercate di mirare subito alle costruzioni più grandi e dispendiose. Certo, richiedono tempo, ma più grandi sono e più alta è la probabilità che la barra si riempia di colpo. Per restare piena anche al livello successivo…

Level up | LEGO Fortnite: come migliorare e potenziare il villaggio

Siamo giunti al fatidico momento: il vostro villaggio è pronto per salire di livello, o (appunto) per essere migliorato seguendo i termini corretti della localizzazione italiana. Interagite con la piazzetta e passate alla scheda “Migliora il villaggio” per vedere i requisiti, insieme ai benefici che trarrete dall’aumento di livello. Questi ultimi spaziano dalle banali ricompense come edifici nuovi da costruire all’aspetto più importante: un numero maggiore di abitanti ospitabili. Come abbiamo specificato nella guida generica alla modalità, assegnare una mansione (e un letto) ai vostri ospiti deve essere sempre la vostra priorità, anche per evitarvi lunghe e tediose raccolte di materiali. O, quantomeno, per accelerarle.

Son problemi | LEGO Fortnite: come migliorare e potenziare il villaggio

L’ostacolo principale che si frappone tra voi e ogni upgrade è proprio la necessità di materiali. Non appena subentrano Nodotorto e Marmo, dovrete imparare ad associare allo slot per armi secondarie una torcia ed esplorare le caverne (armati rispettivamente di asce e picconi non comuni, ottenibili con il primo potenziamento del banco da creazione). Procedendo ulteriormente, inoltre, occorrerà anche che vi armiate di una segheria e di uno spaccapietre, per lavorare rispettivamente legno (nodotorto incluso) e granito (o marmo). Sarà poi potenziando ulteriormente il banco da creazione (nonché il villaggio stesso) che gli ingredienti richiesti vi spediranno direttamente in altri biomi, grazie a requisiti come l’Ambra grezza della Valle arida o il Guscio delle sabbie.

Infrastruttura da paura | LEGO Fortnite: come migliorare e potenziare il villaggio

Dateci retta: mettete in secondo piano ogni offerta di venire “accompagnati nell’avventura” da un NPC e date sempre priorità massima a chi si occupa delle risorse. Non si parla solo dell’ottenimento delle stesse, ma anche (e soprattutto) della loro lavorazione. Un personaggio non giocante addetto a una segheria vi rifornirà spesso e volentieri di assi, verghe di nodotorto e via dicendo, così come l’amico incaricato dello spaccapietre non mancherà mai di darvi le lastre di granito e di marmo che tanto vi servono. Anche senza aiutarvi in combattimento, gli NPC presenti al villaggio faranno a brandelli scheletri e mostri che lo attaccano durante la notte. Se volete un compagno di avventure al di fuori della co-op, però, nulla vi vieta di costruire villaggi più piccoli in giro per la mappa, preferibilmente in punti strategici: assoldate il primo ospite e diventerà la vostra ombra anche nel villaggio principale.

Lati positivi a profusione | LEGO Fortnite: come migliorare e potenziare il villaggio

Che ci crediate o no, ci sono anche altri lati positivi per ricompensare il vostro duro lavoro. A parte le nuove strutture ottenibili, dalle baite in stile Foresta Frignante alle case dichiaratamente ispirate a Parco Pacifico, le ricette si estendono anche alle decorazioni per gli interni e ai forzieri più capienti (il Forziere medio, ad esempio, custodisce 16 strumenti, sei in più rispetto a quello standard). Non vi basta? Allora pensate alle mansioni nuove, che contrariamente a quanto pensereste non vengono sbloccate automaticamente con una nuova postazione. Se poi avete la fortuna di avere un terreno, del fertilizzante e i semi di un frutto esotico, potete sfruttarli per contrastare il clima di un bioma ostile e, meglio ancora, avere un NPC che si occupi del lato agricolo. Una meta turistica intrigante, cosa più importante, può attirare visitatori più rari (che gli esploratori più caparbi possono comunque trovare sulla mappa).

I requisiti e le ricompense

Passiamo alla nota dolente: se volete potenziare a dovere le risorse a disposizione del vostro villaggio, dovrete anche sapere come reperire gli ingredienti necessari per migliorare la postazione di LEGO Fortnite. Siete fortunati: abbiamo un elenco che potrebbe fare al caso vostro.

Nessun requisito al di fuori di falò e piazzetta. Gli esploratori si uniranno a voi se date loro un letto per dormire. Ideale per i villaggi secondari. 15 di legna, 15 di granito. Agli abitanti già assegnati sarà proponibile di procacciare risorse, lavorare il legno o la pietra. Inoltre, sbloccherete cinque nuove ricette. 10 assi, 20 di granito. Un abitante in più può unirsi se c’è un letto aggiuntivo. Gli abitanti possono farvi dei regali occasionali. Inoltre, sbloccherete due nuove ricette. 10 di nodotorto, 15 assi, 25 di granito. Gli abitanti incaricati di ottenere legna ve ne daranno più tipi, e la mansione di contadino è ora disponibile. Tre ricette aggiuntive. 15 di nodotorto, 20 assi, 15 di marmo. Potrà unirsi un abitante in più, in presenza di un letto. Arriveranno abitanti più rari. Salute e difesa bonus per gli abitanti. Tre ricette aggiuntive. 20 di nodotorto, 20 lastre di granito. Se avete un crogiolo, gli abitanti potranno lavorare il metallo e raccogliere pietre preziose. Gli abitanti incaricati di ottenere pietra aumenteranno i tipi a loro disposizione. Tre ricette aggiuntive. 20 verghe di nodotorto, 20 lastre di marmo. Otterrete ricette uniche dagli abitanti. Due ricette aggiuntive. 30 lastre di marmo, 10 pezzi di ambra grezza. Un abitante in più potrà unirsi al villaggio, in presenza di un letto. Due ricette aggiuntive. 15 di legnoflesso, 15 di ossidiana, 10 ambre intagliate. Gli abitanti possono ottenere risorse da altri biomi, i falegnami possono creare più tipi di legna e chi lavora la pietra può similarmente ottenerne più varietà. Due ricette aggiuntive. 15 di legnoflesso, 30 lastre di ossidiana, 20 di ambra intagliata. Un ultimo abitante può unirsi al villaggio. Due ricette aggiuntive.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati utili? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.