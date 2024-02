Fortnite: Disney investe 1,5 miliardi di dollari in Epic Games per “universo di intrattenimento”

Instant Gaming

Nonostante un periodo non ottimale, Disney fa un investimento su Fortnite niente male: un miliardo e mezzo per una quota in Epic Games

A Capodanno si è scherzato parecchio sul dominio pubblico in cui è entrato Steamboat Willie, ma di certo Disney è in forma smagliante se può permettersi di scavarsi un posto su Fortnite investendo un miliardo e mezzo di dollari nelle azioni di Epic Games. In quanto ai dettagli su questo “universo aperto videoludico e di intrattenimento”, poi, come recita il trailer qui sotto lo sapremo “presto (più o meno)”. Dall’impero mediatico del Topo, però, l’entusiasmo è tangibile. “La nostra entusiasmante nuova partnership”, così la chiama Bob Iger, “porterà i nostri amati brand e franchise” nel mondo del battle royale, rappresentando “il più grande ingresso videoludico di sempre” per la multinazionale, con “opportunità significative di crescita ed espansione.” Difficile non crederci.

Disney X Epic Games: la Fantasia con la F maiuscola sbarca su Fortnite

“Non vediamo l’ora di vedere i fan vivere le storie ed esplorare i mondi Disney che amano in modi del tutto nuovi”: un entusiasmo, quello di Iger, a cui fa eco anche Tim Sweeney di Epic Games, che per quanto abbia evitato di definire Fortnite un “metaverso” non ha mai fatto mistero del suo amore per l’idea. Per lui, il colosso dei tre cerchi “è stata una delle prime aziende a credere nel potenziale dell’unione tra i nostri mondi. Dopo aver usato Unreal Engine nei loro progetti, collaborano con noi per creare un ecosistema persistente ed interagibile per unire le due community.” Viste le pacche sulle spalle reciproche tra Avengers: Endgame e la mitica stagione 4 del capitolo 2, l’idea di “molte opportunità per giocare, guardare e interagire con contenuti, storie e personaggi dai mondi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar e non solo” non sembra un azzardo. Non conosciamo al momento la percentuale azionaria acquisita da Disney.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del colossale investimento? Sarà questa la notizia del mese, o la corona spetta alle novità di Phil Spencer?