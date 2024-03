Cagliari-Salernitana: dove vedere la partita?

Il Sabato di calcio regalerà diversi scontri diretti, tra cui una sfida che sa tanto di cadetteria. Ma dove vedere Cagliari-Salernitana? Scopriamolo insieme in questo articolo

I diritti televisivi sono diventati parte integrande della sfera del calcio. La Serie A, ad esempio, si ritrova suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Se questo risulta un autentico vantaggio per le societ, le quali approfittanno di sponsor e introiti, diviene invece un vero e proprio svantaggio per gli utenti, costretti a loro volta a cercare diverse informazioni per visionare le gare. L’obiettivo di questo articolo è dunque il seguente: scoprire dove vedere Cagliari-Salernitana e mostrare chi potrebbe giocare dal primo minuto.

La giornata 28 si presterà a presentare una sfida salvezza, con i sardi pronti a salvarsi e i campani che devono sperare in una rimonta – in questo momento – insperabile.

Dove vedere Cagliari-Salernitana: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

A quota 23 il Cagliari tocca il terzultimo posto, ma non è ancora fuori dalla zona calda e ha necessariamente bisogno di allontanarsi dopo l’ultimo successo. Fanalino di coda della massima divisione con appena 14 punti, la Salernitana può soltanto vincere per ritenersi “soddisfatta”. I tre punti la rimetterebbero in carreggiata per una salvezza che sembra un concreto miraggio. Scopriamo allora dove poter vedere Cagliari-Salernitana, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, è stata capace di ottenere il suo spazio all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti solo DAZN garantisce la fruizione dell’intera programmazione della Serie A. Il servizio offre anche le sfide di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile mostra, tra l’altro, due possibilità: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si ha modo di utilizzarel’applicazione da due dispositivi in simultanea. Occorrerà dunque effettuare poche operazioni, cliccando sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Per Sky la carta dei servizi è del tutto diversa. Si parte dalla Serie A, che mostra tre gare per ogni giornata, mentre il campionato femminile evidenzia l’intero calendario. A ciò si aggiungono i match delle compagini estere e tutti gli impegni di stampo europeo, come Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio comprende tante altre discipline sportive, quali NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, basterà anche in questo caso cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Chiusa la discussione sulle piattaforme, si passa allo snodo principale: Cagliari-Salernitana sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Sabato 9 Marzo alle ore 15:00, teatro dell’incontro l’Unipol Domus di Cagliari. Ricordiamo l’importanza di una VPN, utile a proteggerci dalle insidie di internet.

Manca poco al fischio d’inizio, accomodatevi sul divano oppure usufruite del servizio tramite applicazione.

Cagliari-Salernitana, probabili formazioni

La terzultima contro l’ultima, la Serie B è a una manciata di punti.

Di seguito le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Oristanio, Lapadula.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Pellegrino, Manolas, Bradaric; Maggiore, Coulibaly, Basic; Candreva, Tchaouna; Weissman.

Vincerà una delle due oppure la paura avrà la meglio? Diteci la vostra. Continuate a seguire tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web.