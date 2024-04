Alfa Romeo Milano diventa Junior: la scelta dopo le tensioni con il Governo

Dopo le tensioni tra la casa automobilistica italiana e il Governo, l’Alfa Romeo Milano cambia nome: adesso si chiama Alfa Romeo Junior

Dopo le polemiche innescate dalle dichiarazioni del Ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, sull’utilizzo del nome “Milano” per un’auto prodotta in Polonia, Alfa Romeo ha deciso di cambiare il nome della sua nuova compatta sportiva. La vettura, presentata il 6 aprile con il nome di “Alfa Romeo Milano”, si chiamerà ora “Alfa Romeo Junior”. La decisione dell’azienda è stata presa per evitare ulteriori polemiche e per tutelare l’immagine del marchio. Jean-Philippe Imparato, Ceo di Alfa Romeo, ha dichiarato:

Siamo consapevoli che questo episodio rimarrà inciso nella storia del marchio. Tuttavia, abbiamo deciso di cambiare il nome per preservare le emozioni positive che i nostri prodotti generano da sempre e per evitare qualsiasi tipo di polemica.

Alfa Romeo Milano diventa Junior: reazioni positive

La scelta è stata accolta con favore da molti. Il ministro Urso ha dichiarato:

Credo sia una buona notizia, che esalta il lavoro, l’impresa, la tipicità e la peculiarità del prodotto italiano.

Anche il pubblico ha mostrato apprezzamento per la nuova denominazione. Il numero di accessi al configuratore online dell’auto è senza precedenti, causando un crash del sito web per alcune ore. Nonostante il cambio di nome, l’azienda ribadisce il suo impegno a produrre auto in Italia. I modelli Stelvio e Giulia continueranno ad essere prodotti a Cassino, rispettivamente nel 2025 e nel 2026. Per il futuro, la casa automobilistica non esclude la possibilità di ampliare la produzione in Italia.

La vicenda ha dimostrato la sensibilità del marchio verso le tematiche del Made in Italy e la sua attenzione alle esigenze del pubblico. La scelta di cambiare il nome in “Junior” è un atto di responsabilità che ha permesso di allentare le tensioni e di preservare l’immagine del marchio. La scelta di cambiare il nome da Alfa Romeo Milano in Junior rappresenta un nuovo capitolo per la storica casa automobilistica italiana.

