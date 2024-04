Hollow Knight Silksong: rating del gioco anche in Australia

Non solo Corea: anche la “terra down under” analizza i contenuti di Hollow Knight Silksong, e oggi spunta il rating del gioco dall’Australia

Il canto della seta si sente anche dall’Oceania, nello specifico dall’Australia: a porre fine alla siccità di informazioni su Hollow Knight Silksong sono i vari rating sul gioco, e non è solo la diga della terra dei canguri ad aver ceduto. Nell’arco delle ultime due settimane abbiamo visto la pagina del gioco sul marketplace di Xbox aprire le porte al pubblico, per poi vedere l’attesissimo sequel valutato dall’ESRB americano e dal GRAC sudcoreano. Al poker di territori si unisce quello australiano e, come sempre, la possibilità di una data di uscita (o, a questo punto, uno shadow drop) si fa sempre più tangibile. Le valutazioni inerenti all’età minima consigliata emergono infatti solo quando un gioco è in uno stato rappresentativo del prodotto finale.

Il rating di Hollow Knight Silksong: conferma definitiva dall’Australia?

Naturalmente non è certo scolpito nel marmo che Team Cherry ci grazi con una data di uscita per Hollow Knight Silksong, ma è lecito supporre che non sia troppo lontana dopo il terzo rating del mese: in tal senso, la conferma dall’Australia non manca di buon tempismo. Infatti stiamo entrando nel periodo più caldo (in questo caso metaforicamente) dell’anno per quanto concerne le notizie dal mondo videoludico. Il rush finale sarà il mese prossimo, ma sappiamo tutti che a giugno ci attende una valanga di notizie. Abbiamo già la conferma di un Xbox Games Showcase, del Summer Game Fest, dell’Ubisoft Forward (con tanto di rumor) e la possibilità di una presentazione PlayStation. Il gioco, qualunque sia il suo day one, ci attende su tutte le piattaforme, Game Pass incluso.

