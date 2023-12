“E vennero i gendarmi, con i pennacchi e con le armi”: scopriamo le migliori (e non) di Fortnite nell’attesa Season 1 del Capitolo 5

Ora che Fortnite: Capitolo 5 è qui, abbiamo delineato le novità generali e le informazioni cruciali sulla mappa, ma per la Season 1 resta da capire quali siano le migliori armi. La loro gestione, così come pressoché ogni sfaccettatura del gameplay generale, si è fatta un pizzico più complicata. Far emergere il meglio del meglio dal mare di ferraglia che ci propina una nuova stagione non è mai semplice, ma abbiamo pensato bene di elencarvele in quello che supponiamo possa essere un ordine decrescente di qualità ragionevole. Dalla migliore alla peggiore, insomma, sempre che non siate degli assi del gioco aggressivo con una pistola comune e senza il benché minimo straccio di scudo. In tal caso, tanto di Corona della Vittoria.

Preambolo generale | Fortnite: Capitolo 5, le migliori armi della Season 1

Sulla carta, dalle migliori alle peggiori, le armi di Fortnite: Capitolo 5 sono più o meno le stesse con qualche differenza di nomi, ma la Season 1 ha introdotto il concetto di personalizzazione. Scusateci, intendiamo dire personalizzazione durante le partite. I banchi mod disponibili nei caveau estendono a dismisura il numero di sfaccettature comportate dal vostro arsenale. Va da sé, naturalmente, che in un caveau occorre prima metterci piede. All’inizio può sembrare complicato, ma una volta appresi i nomi per le armi diventa tutto molto più facile. Ciò detto, le armi di base rimangono quel che sono: differenziate tra loro per proiettili usati e per utilizzo negli scontri, prima ancora di modificarle. Partiamo da qui. Naturalmente, aspettatevi che questa guida invecchi come il latte al primo aggiornamento…

Scudo Balistico | Fortnite: Capitolo 5, le migliori armi della Season 1

Partiamo forte con l’arma più gustosa. Se, come chi vi scrive, avete spesso problemi a decantare le lodi della cara vecchia pistola nel vostro gruppo, è arrivata la variante migliore di sempre per sdoganare un’arma fin troppo bistrattata. Ispirandosi al concetto di “mira uguale parata” delle Spade Laser di Star Wars quando fanno capolino nel gioco, lo Scudo Balistico vi consente di pararvi costantemente dagli attacchi… come se fosse un piccolo muro, che però potete scarrozzare in giro. Se ne trovate uno, prendetelo: non potrete abusare della sua resistenza, poiché troppi colpi in rapida successione vi sbalzeranno all’indietro, ma essendo indistruttibile vi sarà di enorme aiuto. Viva le pistole, accidenti!

Fucile a pompa martello | Fortnite: Capitolo 5, le migliori armi della Season 1

Supponiamo però che vi piaccia invece incaponirvi sui fucili pesanti. A rispondere alla vostra chiamata provvede il Fucile a pompa martello. Prevedibilmente, al lancio è perlopiù questo il modo migliore per accaparrarsi una vittoria su Fortnite. Se volete giocare alla vecchia maniera, è questa la vostra arma di riferimento. Ovviamente poi nulla vi vieta (boss a guardia dei caveau permettendo) di applicare un mirino e di trasformare il gioco in DOOM, se la metafora non è fuori luogo. Che il metagame sia stato stravolto dalla nuova fisica di movimento dei giocatori, poi, è un altro paio di maniche…

Fucile di precisione Mietitore | Fortnite: Capitolo 5, le migliori armi della Season 1

Forse l’aggiunta migliore della stagione è il Fucile di precisione Mietitore. Parliamo di un’arma in grado di stendere i nemici in un colpo solo, persino in modalità Zero Costruzioni. Aggiungete poi le mod e vi ritroverete con l’arma più temibile di questa lista. Cosa più importante, tra i fucili di precisione questo evita uno degli inconvenienti più comuni: il bisogno di ricaricare. Avrete dunque più tentativi a disposizione, prima di allontanare l’occhio dal mirino nella lunga fase di ricarica. Aspettatevi però un nerf poco cerimonioso più avanti nel corso della stagione, proprio per questo motivo. Come lo sappiamo, dite voi? Abbiamo giocato a Fortnite molto più a lungo di quanto abbiamo intenzione di ammettere…

Lama Rampino | Fortnite: Capitolo 5, le migliori armi della Season 1

Potremmo girarci attorno quanto ci pare, ma a garantire mobilità in questa stagione è soprattutto la Lama Rampino. In modo analogo al Guanto Rampino, al Lanciaragnatele di Spider-Man e all’Attrezzatura ODM de L’Attacco dei Giganti, questo rampino consente di muoversi in giro per la mappa arrivando quasi a reggere il confronto col treno. (Che è sempre il treno.) C’è anche l’opzione per usarlo come arma vera e propria, ma è decisamente la mobilità il suo punto forte. Sfruttatela per questo, dunque, ed evitate di perdere tempo: ce ne vuole già abbastanza per acclimatarsi alla nuova fisica!

Fucile d’assalto Nemesi | Fortnite: Capitolo 5, le migliori armi della Season 1

Okay, il Fucile d’assalto Nemesi potrebbe essere un pizzico più controverso nell’arco della stagione. Non è il consueto Fucile d’Assalto che, ricordiamo, ha fatto il suo ritorno solo e soltanto nella stagione OG dopo mesi e mesi d’assenza dalle scene. Inoltre, è pure più complicato da usare. Naturalmente, sfruttando le mod potreste pure farne buon uso. Se riuscite a giostrarvi sparatorie più complesse o riuscite ad adattarvi alle traiettorie dei proiettili fa comunque il suo lavoro, ma in caso contrario occorrerà parecchia abitudine. Fa a gara con alcuni dei fucili d’assalto migliori del gioco, se modificato a dovere. Enfasi su “a dovere”.

Fucile d’assalto Percussore | Fortnite: Capitolo 5, le migliori armi della Season 1

Il compagno di merende dell’arma qui sopra, il Fucile d’assalto Percussore, è più tradizionale del Nemesi in termini di “tier list” (stiamo in teoria andando in ordine decrescente, ma prendetela con le pinze). Il Percussore funziona in modo più simile ai “vecchi” fucili d’assalto, pur restando meno efficace delle armi di precisione. O almeno, così stanno le cose senza contare le mod. È strano dover mettere a punto un’arma affinché abbia il giusto “feel” al banco delle mod per cinque minuti, ma con le dovute messe a punto avrete un amico fidato che vi terrà compagnia fino agli ultimi dieci giocatori rimasti.

Mitraglietta a raffica Tuono | Fortnite: Capitolo 5, le migliori armi della Season 1

Tra le due armi automatiche, la Mitraglietta a raffica Tuono tende ad essere la migliore. Le cose per i fan delle mitragliette si mettono bene. Naturalmente, in uno scontro ravvicinato con un avversario dotato di fucile a pompa (e della mira necessaria; sì, serve anche in queste situazioni!) sarà lui ad avere la meglio. Tuttavia (di nuovo) modificandola a dovere questa mitraglietta può diventare qualcosa di folle. Il potere di eliminazione raggiunge facilmente vette stratosferiche. Senza contare il fatto che sia l’arma che rende maggiormente giustizia alle coperture, ma questa è un’altra storia…

Pistola Ranger | Fortnite: Capitolo 5, le migliori armi della Season 1

Siete sprovvisti di Scudo Balistico? Nessun problema, l’arma primaria stagionale se la cava bene lo stesso. La Pistola Ranger è più forte di quanto pensiate, anche senza modifiche di sorta. Il fatto che spari in automatico la rende molto efficace e le evita di finire in fondo alla nostra “classifica” (come sempre, virgolette d’obbligo). Se la valorizzate con un gioco sufficientemente aggressivo, può tener testa persino ai fucili d’assalto e alle mitragliette. Ma appunto, abbiamo specificato “senza” perché “con” le mod può dare enormi soddisfazioni. Consigliamo, se possibile, di alternarla con lo Scudo Balistico: l’effetto sorpresa non guasta mai, fidatevi!

Fucile pesante automatico Frenesia | Fortnite: Capitolo 5, le migliori armi della Season 1

E qui si scende nel reame delle armi “non propriamente migliori”, sebbene siamo stati molto, molto combattuti sul piazzamento del Fucile pesante automatico Frenesia. Se preferite il fuoco continuo, naturalmente, potete sempre scambiare quest’arma di posto con il Fucile a pompa Martello di cui abbiamo parlato quasi all’inizio. Non aspettatevi però le prodezze del caro vecchio fucile pesante a tamburo: è un’arma tanto veloce, quanto adatta ai principianti che non intendono correre rischi. Non è un bene: Fortnite stesso si basa sui rischi e sulle ricompense che attendono coloro i quali li corrono.

Mitraglietta Iper | Fortnite: Capitolo 5, le migliori armi della Season 1

Contrariamente a quanto pensereste dal nome, non la si trova al discount. Battute… scontate a parte, la Mitraglietta Iper guadagna una maggiore utilità a lungo raggio… e basta. Per il resto, l’output di danni è decisamente meno generoso rispetto alla Mitraglietta a raffica Tuono. Se volete un “fucile d’assalto dei poveri” come alternativa a medio-lungo raggio, accomodatevi pure. In caso contrario… abbiamo già parlato a più riprese della possibilità di moddare le armi, giusto? Bene, perché l’altra mitraglietta può sopperire alle sue “carenze” con un semplice ritocchino al caveau. Sempre che i boss vi ci lascino entrare, cosa di cui francamente, almeno con l’Iper, dubitiamo.

Granata a grappolo appiccicosa

In fondo alla lista delle armi (non più) migliori, come più o meno è sempre stato nella storia di Fortnite prima ancora del Capitolo 5, abbiamo una granata a rappresentare il peggio della Season 1. Che dire della Granata a grappolo appiccicosa? Che è una granata, e che fa rima con “disperata”, come la situazione in cui vi ritroverete se siete costretti ad usare un’arma capace di danneggiare pure voi. Il suo lavoro può comunque farlo, specie se riuscite ad appiopparla sul grugno dell’Anonimo[280] di turno. Ma a parte l’area di effetto, non ha molti utilizzi. Quindi evitatela in toto, a meno che non siate particolarmente bravi con un’arma che sparisce in assenza di munizioni, pericolosa più per voi che per gli altri e che, ovviamente, non è soggetta a modifiche.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi abbiamo aiutato a capirci qualcosa? Fatecelo sapere qui sotto