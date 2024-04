Nintendo: il Colosso di Kyoto salterà la Gamescom 2024

Il piatto della Grande N potrebbe piangere più del previsto nel 2024: Nintendo saluta la Gamescom di quest’anno, in favore di “altri” eventi

Se pensate all’azienda attualmente più “silenziosa” sul nostro sito, Nintendo, e all’evento fisico più grande al mondo per il settore videoludico, Gamescom, sicuramente vi verrà in mente Switch 2, ma purtroppo per l’edizione 2024 della fiera di Colonia il Colosso di Kyoto risponde picche. Pur essendo qualcosa di “centrale nel calendario degli eventi” dell’azienda, come riportato da un rappresentante della branca europea al sito xtedesco Games Wirtschaft, alla fine quest’ultima ha deciso “dopo attente considerazioni” di saltare in toto la convention in favore di “altri eventi in Germania” per provare i giochi. La fine dell’E3 ha fatto crollare una certezza, e ora con questo caso di “termometro sul calorifero” da manuale ne viene meno un’altra.

Nintendo has now confirmed to Eurogamer it will not attend Gamescom 2024, “after careful consideration” https://t.co/xfqMytA7yV — Eurogamer (@eurogamer) April 15, 2024

Niente Nintendo Switch 2 per il momento: la Grande N dà forfait alla Gamescom 2024

Le comparsate costanti in passato di Nintendo alla Gamescom rendono davvero inusuale la fuga dall’edizione 2024, ma probabilmente di ritirata strategica si tratta. In piena fase da “tardo 3DS”, purtroppo, il software scarseggia in favore dell’attesa taciuta di Switch 2, presumibilmente in arrivo il prossimo anno. L’atteso reveal della console salta dunque il palco alemanno di agosto, sebbene nella scorsa edizione il gigante cremisi abbia (presumibilmente) mostrato a sviluppatori e publisher l’hardware a porte chiuse. Lo stesso “avviso di malattia” è arrivato anche ad Eurogamer, alludendo sempre alla “attenta considerazione da tutti i punti di vista” e alle altre possibilità di provare giochi “presso altri eventi.”

Ora sta a voi dirci la vostra: sentite già aria di fatalismo pre-console? O siete veterani di Wii U e, dunque, avvezzi alla siccità?