In questa guida di Dragon’s Dogma 2 vi parleremo di come usare al meglio le pedine, i fedeli compagni che vi accompagneranno per tutto il viaggio

Dragon’s Dogma 2 è un titolo davvero unico e una delle sue principali particolarità è il sistema delle pedine. Le pedine sono dei particolari NPC creati con il solo scopo di servire il vostro protagonista. All’inizio del gioco potrete creare la pedina principale che vi accompagnerà per tutto il viaggio, ma nel corso dell’avventura potrete reclutarne anche altre.

Questi compagni di viaggio però non sono dei banali NPC e hanno diverse particolarità che è bene conoscere prima di iniziare l’avventura. Per aiutarvi a capire come usare le pedine al meglio abbiamo quindi deciso di scrivere questa nuova guida dedicata a Dragon’s Dogma 2.

La giusta personalità | Dragon’s Dogma 2: come usare le pedine

Durante la creazione della pedina principale avrete la possibilità di scegliere quale personalità affidarle. Questa caratteristica determinerà le voci che potrete selezionare per il vostro compagno, ma soprattutto influenzerà il loro comportamento. Nel gioco sono presenti quattro diverse personalità e ognuna di esser ha le proprie particolarità:

Gentile Le pedine con una personalità gentile mettono al primo posto la salvaguardia dei compagni e dell’Arisen. In battaglia questi personaggi si concentreranno principalmente sull’utilizzare abilità curative e buff, e in caso di pericolo cercheranno sempre di mettere in salvo i propri alleati. Le pedine gentili sono particolarmente portate per il ruolo di supporto e di conseguenza sono perfette per il ruolo del mago.

Distaccate Le pedine distaccate hanno una mente strategica e mantengono la calma anche durante le situazioni più complicate. Questi personaggi eccellono nella difesa e puntano a soverchiare i nemici utilizzando strategie ben pensate. Inoltre le pedine distaccate sono molto attente a non trasportare troppi oggetti utili e spesso li getteranno via di propria iniziativa. Il guerriero è sicuramente la vocazione migliore da associare a questa personalità, dato che in questo modo il PG sfrutterà al meglio tutte le sue abilità difensive.

Spontanee Le pedine spontanee sono davvero molto curiose e rappresentano il compagno perfetto per chi non vuole perdersi nulla durante l’esplorazione. I personaggi di questo tipo infatti finiranno col raccogliere per conto vostro un gran numero di oggetti e inoltre potrebbero anche segnalarvi la posizione di tesori e altri punti d’interesse. Le pedine spontanee inoltre sono molto generose e spesso regaleranno qualche consumabile agli altri personaggi che viaggiano con voi.

Schiette Le pedine schiette rappresentano un’arma a doppio taglio. Questi personaggi eccellono in combattimento e sono molto bravi nell’individuare le minacce da molto lontano, ma sono anche impulsivi. Le pedine di questo tipo infatti si fionderanno sempre in battaglia a testa bassa, rendendo difficile evitare gli scontri. I personaggi schietti si prestano abbastanza bene un po’ a tutte le classi, ma in particolare eccellono nel ruolo di arcieri o distruttori.



La personalità della vostra pedina principale è selezionabile durante la creazione del personaggio, ma fortunatamente è possibile cambiarla anche in seguito in maniera molto facile e veloce. Per farlo infatti vi basterà recarvi presso la gilda delle pedine di Vernworth e parlare con il mercante situato accanto alla pietra della faglia. Per soli 2000 cristalli questo NPC vi venderà degli oggetti in grado di sostituire la personalità del vostro compagno con quella che preferite.

Classi e specializzazioni | Dragon’s Dogma 2: come usare le pedine

Proprio come il vostro Arisen, anche la pedina avrà la propria vocazione (classe). Durante la creazione del personaggio potrete liberamente scegliere tra le quattro classi base ma, una volta raggiunto un insediamento abbastanza grande, potrete tranquillamente sceglierne un’altra. Inoltre le pedine possono anche utilizzare le vocazioni del distruttore e dello stregone che sbloccherete più avanti nel gioco. Purtroppo però i vostri compagni non potranno sfruttare le classi più avanzate riservate solamente all’Arisen.

Oltre alla classe, alle pedine può essere anche assegnata una specializzazione. Le specializzazioni non sono altro che delle abilità uniche delle pedine che consentono loro di compiere determinate azioni. Ad esempio esista una specializzazione che permette al vostro compagno di usare liberamente gli oggetti curativi sugli alleati, mentre un’altra gli permette di comprendere la lingua elfica e di fare da interprete per voi. Per assegnare queste abilità uniche alle pedine è necessario però prima trovare il tomo adatto completando alcune missioni oppure esplorando il mondo di gioco.

Pietre della faglia | Dragon’s Dogma 2: come usare le pedine

Le pietre della faglia sono una sorta di portali che permettono alle pedine di altri giocatori di entrare nel vostro mondo. In giro per il mondo di gioco è possibile trovare tantissime pietre di questo tipo e interagendo con loro avrete la possibilità di reclutare nuove pedine. Oltre alla vostra pedina principale potrete sempre portare con voi altri due compagni, quindi per avere un gruppo efficiente dovrete visitare questi luoghi spesso.

Reclutare pedine di un livello pari o inferiore al vostro sarà gratis, ma per quelle più forti invece dovrete spendere dei cristalli. Le pedine reclutate tramite le faglie non saliranno di livello insieme a voi e di conseguenza dovrete sostituirle ciclicamente per evitare di trovarvi con un party troppo debole. Le pedine possono essere congedate parlandoci oppure semplicemente sostituendole con una nuova e quando le manderete via potrete dar loro una valutazione e un dono d’addio da consegnare al loro padrone.

Interagendo con la pietra della faglia potrete inoltre impostare una missione per la vostra pedina. Le quest possono essere di vario tipo, come ad esempio sconfiggere determinati nemici o accamparsi in alcune aree, e potranno essere completate dalla vostra pedina solamente mentre si trova nel mondo di un altro giocatore. Completare queste missioni permetterà alla vostra pedina di migliorare anche mentre non state giocando e di conseguenza è importante incentivare gli altri giocatori a completarle. Per farlo è possibile assegnare manualmente una ricompensa presa direttamente dal vostro inventario che gli altri giocatori riceveranno dopo aver raggiunto l’obiettivo impostato.

Pietre della faglia dimenticate | Dragon’s Dogma 2: come usare le pedine

Oltre alle normali pietre della faglia presenti solitamente negli insediamenti, esplorando il mondo di gioco è possibile trovare delle pietre della faglia dimenticate. Queste rocce in frantumi possono essere ricomposte interagendoci e farlo vi permetterà di guadagnare dei cristalli. Una volta ricostruita la pietra potrete utilizzarla normalmente per reclutare nuove pedine mentre siete in giro, ma è possibile anche scatenare un evento raro molto utile. A volte infatti la roccia non riuscirà a ricomporsi e al suo posto comparirà una pedina di livello più alto del vostro che potrete reclutare completamente gratis, migliorando così sensibilmente la forza del vostro party.

Un gruppo bilanciato | Dragon’s Dogma 2: come usare le pedine

Se volete eccellere in ogni combattimento è fondamentale avere un gruppo di pedine ben bilanciato. Ovviamente potete giocare con un gruppo composto da soli guerrieri, ma di sicuro finirete con l’avere delle difficoltà in molte situazioni.

In generale per essere sempre pronti a tutto basta avere un gruppo composto da pedine diverse con almeno un combattente a distanza ma, se volete star certi di trovarvi sempre al sicuro, allora vi suggeriamo di avere sempre un mago con voi. I maghi infatti hanno di base una magia curativa che vi consente di recuperare HP senza consumare oggetti e in più possono applicare tanti buff magici a voi e i vostri alleati. Per non parlare poi della tante magie offensive che possono utilizzare per devastare i nemici dalla distanza.

Il team perfetto!

Qui si conclude la nostra guida dedicata a come usare le pedine su Dragon's Dogma 2. Adesso non vi resta altro da fare che creare un gruppo perfetto composto dai migliori compagni possibili.

