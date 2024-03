Dragon’s Dogma 2 può essere un gioco disorientante, soprattutto per i neofiti; in questa guida vi spiegheremo le migliori classi da scegliere per facilitarvi notevolmente la vita

Dragon’s Dogma 2 è appena uscito e molti potrebbero temere di scegliere la classe sbagliata per iniziare. Fortunatamente, vi veniamo in soccorso con questa guida che vi permetterà di intraprendere il viaggio con un setup a voi congeniale. Ricordiamo che nessuna classe è definitiva e che si potrà comodamente modificare la propria scelta ad avventura già avviata. Inoltre, con questo articolo, non desideriamo ingabbiarvi in scelte altrui; in fondo sperimentare è l’unico modo di familiarizzare con il gameplay.

Ci limiteremo, dunque, a dirvi quali sono le caratteristiche delle varie classi e tra queste vi indicheremo quelle maggiormente adatte a giocatori alle prime armi. Le vocazioni disponibili all’inizio saranno quattro: guerriero, arciere, mago e ladro. Inoltre vi insegneremo come decidere quale approccio attribuire alla propria pedina: ossia al compagno mosso dall’IA che vi seguirà per l’intera avventura. Ma ora bando alle ciance ed indaghiamo il nuovo RPG di Capcom.

Il guerriero |Dragon’s Dogma 2: guida alle migliori classi

Dall’aspetto classico e dal loadout tradizionale è il guerriero, che vanta nel proprio arsenale una spada per attaccare ed uno scudo per difendersi. Esso incarna il ruolo di tank offensivo, grazie alle numerose skill difensive ed all’alto quantitativo di HP, il maggiore tra le vocazioni iniziali. Questa è una classe piuttosto basilare nell’utilizzo ma ugualmente efficace, in quanto permissiva in virtù della propria resistenza e capace di danni moderati.

Arriverà il momento in cui converrà sostituirla per una delle classi avanzate, ciò nonostante rimane più che adatta alle fasi iniziali del gioco. Per altro, grazie ai suoi punti vita, può essere adoperata come distrazione in modo da consentire alle pedine di lanciare incantesimi dai tempi di caricamento molto elevati. Tra le vocazioni è una delle più divertenti da giocare ma rischia di mostrare il fianco allorché i nemici divengono giganteschi e pararsi dietro lo scudo una tecnica inutile.

Il ladro | Dragon’s Dogma 2: guida alle migliori classi

Quella del ladro tende ad essere un classe piuttosto tecnica ed anche in Dragon’s Dogma 2 il suo utilizzo richiede piena comprensione delle debolezze nemiche. Essa è probabilmente la vocazione più forte del titolo targato Capcom ma richiede profonda conoscenza delle dinamiche posizionali del titolo. Ciò che sacrifica in danno, infatti, lo recupera in rapidità ma al contempo non possiede ottima dimestichezza contro le folle di nemici.

Per padroneggiare il ladro bisogna avere pazienza, sfruttare l’ambiente circostante a proprio vantaggio e colpire le parti vulnerabili delle varie creature. La dinamicità della suddetta classe è controbilanciata da una maggiore fragilità che la rende meno permissiva rispetto al guerriero ma al contempo capace di inanellare subitanee serie di colpi ed arrampicarsi sui corpi delle mostruosità di Dragon’s Dogma 2.

Il mago | Dragon’s Dogma 2: guida alle migliori classi

Incanti curativi ed artifizi elementali sono le prerogative del mago: classe piuttosto ostica da padroneggiare ma devastante se utilizzata correttamente. Esso ha tre utilizzi principali: il primo è quello difensivo, il secondo quello offensivo ed il terzo di supporto. Non solo, infatti, può risanare sé stesso e le proprie pedine ma può conferire alle stesse dei buff elementali volti a colpire l’avversario laddove esso è maggiormente fragile.

Infine, con tempi di casting piuttosto elevati può anche rilasciare poderose stregonerie sul campo di battaglia. Bisogna, tuttavia, fare attenzione. Esso è infatti dotato di pochi HP e dell’incapacità di portare armature troppo pesanti, il che lo espone alle angherie nemiche. Conoscere, dunque, il territorio e posizionarsi in maniera corretta è vitale per rimanere in vita il tempo sufficiente a sfoggiare il proprio arsenale magico.

L’arciere | Dragon’s Dogma 2: guida alle migliori classi

Sconsigliamo ai neofiti, a causa della sua tecnicità e della necessità di profonde conoscenze delle vulnerabilità nemiche, quella che è una delle classi più complesse e affascinanti: l’arciere. Esso è un connubio tra le caratteristiche posizionali del mago e la rapidità e precisione necessaria per utilizzare il ladro. Innanzitutto, bisogna trovare un’altura dalla quale osservare i nemici, colpirli ed evitare gli attacchi fisici a corto raggio.

Ma non finisce qui, in quanto per salvarsi nelle situazioni più disperate è essenziale una gestione oculata delle pedine le quali dovranno frapporsi tra il nemico e il proprio personaggio. Ciò che rende piuttosto ostico l’arciere è la necessità di gestire le proprie frecce. Durante gli scontri più complessi, infatti, sono vitali dei dardi speciali i quali non sono semplicissimi da ottenere soprattutto ad inizio gioco. Ciò aggiunge un altro strato all’ambito strategico di questa vocazione, rendendola decisamente complessa.

Le pedine | Dragon’s Dogma 2: guida alle migliori classi

Dragon’s Dogma 2 è un titolo che punisce i lupi solitari e richiede la gestione del proprio party di pedine per vincere ogni sfida. Anche queste hanno le proprie classi e la scelta di combinazioni sinergiche può trasformare ostiche battaglie in semplici combattimenti. Vediamo ora in dettaglio come selezionare la vocazione dei propri pawn. Riteniamo estremamente versatile nonché straordinariamente efficace la decisione di avere almeno un mago nel proprio gruppo.

Non solo possono creare in combutta con un altro incantatore potenti magie combinate, ma consentono alle classi melee di usufruire di danni elementali. Avere dei guerrieri nel team, invece, consente di distrarre l’avversario mentre si tentano soluzioni dalla distanza. Arcieri e maghi, dunque, farebbero bene a mantenere l’attenzione nemica occupata mentre sfruttano il proprio range per attaccare.

Altri consigli

Adesso dovreste avere più nozioni sulle potenzialità delle varie classi di Dragon’s Dogma 2 ma se volte iniziare il vostro viaggio al meglio possiamo darvi altri consigli. Potete trovare sia un’infarinatura sulle caratteristiche fondamentali del titolo sia i migliori consigli per affrontarlo al meglio. Inoltre vi spiegheremo quali sono i trofei da ottenere e quale la durata media del titolo.

Nel frattempo, se volete news e guide sul mondo dei videogiochi continuate a seguirci sulle pagine di tuttotek.it