Dragon’s Dogma 2 può essere un gioco sibillino nell’elargire informazioni, perciò in questa guida vi spiegheremo come cambiare l’aspetto del vostro personaggio

Capcom ha scelto per il sequel di uno dei propri titoli più acclamati di mantenere la bocca rigorosamente cucita. Il risultato è che molti giocatori potrebbero trovarsi spaesati e non avere idea di come sfruttare determinate feature. Per questa ragione vi corriamo in aiuto con questa guida nella quale vi spiegheremo come cambiare aspetto in Dragon’s Dogma 2. Nel nuovo RPG nipponico, infatti, molteplici scelte sono definitive e i modi di cambiarle non sempre così diretti, tuttavia se non gradite l’aspetto del vostro eroe vi è una soluzione.

Prima di iniziare vi ricordiamo che la nuova fatica di Hideaki Itsuno è disponibile dal 22 marzo per PS5, Xbox Series X/S e PC. Inoltre vi raccomandiamo di riflettere attentamente prima di prendere qualsiasi decisione. Il titolo infatti non permette di ricaricare i salvataggi né possiede la possibilità di iniziarne di nuovi. Per questo tutte le azioni che andrete a compiere saranno indelebilmente scolpite nella pietra e sovente nemmeno le nostre guide vi potranno venire in soccorso. Questa volta, tuttavia, vi è qualcosa da fare ed adesso vi spiegheremo di preciso cosa.

Un nuovo look | Dragon’s Dogma 2: come cambiare aspetto

Se ciò che cercate è un mero cambio di capigliatura o un nuovo tatuaggio per il vostro eroe allora non dovreste avere troppe difficoltà a soddisfare i vostri desideri. Per prima cosa vi conviene recarvi nelle città maggiori del titolo e cercare un locale indicato dall’icona di un paio di forbici. Essa infatti denota la posizione di un barbiere, il quale può modificare alcune (poche) caratteristiche del vostro personaggio o della vostra pedina principale in cambio di denaro.

Per alterare la vostra capigliatura vi troverete costretti a spendere la notevole cifra di 10000 unità d’oro, la stessa richiesta sia per makeup e pitture sia per modificare i tatuaggi. Avrete un lieve sconto in caso decidiate di cambiare più di una caratteristica, in tal caso, infatti, risolverete l’intera faccenda sborsando solamente 25000 unità di valuta. Sono prezzi estremamente elevati per un giocatore alle prime armi ma facilmente raggiungibili più in là nell’avventura. Vi consigliamo ugualmente di riflettere in maniera puntuale sul look che deciderete di adottare in quanto esso vi accompagnerà obbligatoriamente per l’intera fase iniziale dell’avventura.

Un cambiamento drastico | Dragon’s Dogma 2: come cambiare aspetto

Ciò che l’oro può concedervi è piuttosto limitato e riguarda soltanto alcune caratteristiche estetiche del vostro personaggio. Qualora desideriate un cambiamento assai più drastico, tale dal riportarvi al character creator di inizio avventura allora dovrete scegliere vie traverse. L’oggetto indispensabile per riplasmare il vostro eroe da capo è infatti “l’arte della metamorfosi” acquistabile tramite l’utilizzo di 500 Rift Coins. Questi si ottengono in svariati modi e richiedono decisamente più tempo rispetto al denaro tradizionale. Vi sono tre modalità principali per accumularli: attivare per la prima volta le forgotten riftstones, vedere una propria pedina utilizzata da un altro giocatore online e sconfiggere alcuni nemici spettrali come fantasmi e lich.

L’arte della metamorfosi così come i Rift Points possono essere ottenuti anche mediante microtransazioni, le stesse che hanno fatto piombare la nuova opera di Capcom al centro del ciclone. Una volta che avrete ottenuto quanto necessario dovrete semplicemente ritornare dal barbiere e potrete modificare tutto del vostro eroe e della vostra pedina principale. Dalla corporatura alla massa muscolare, dagli occhi alle labbra: ogni cosà sarà nuovamente alla vostra mercè e potrete porre rimedio agli errori commessi a inizio gioco

Altri consigli

