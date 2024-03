Dragon’s Dogma 2: cosa sapere del nuovo RPG di Capcom

In questo articolo vi sveleremo ogni cosa che c’è da sapere su Dragon’s Dogma 2, il nuovo action RPG targato Capcom

Dragon’s Dogma è un action RPG in terza persona sviluppato e pubblicato da Capcom nel 2012. All’epoca questo titolo non ebbe un successo mediatico particolarmente grande, ma nonostante ciò è riuscito a crearsi una community davvero molto solida.

Ora che siamo vicini all’uscita del secondo capitolo tanti nuovi giocatori sono interessati a provarlo, ma approcciare un titolo del genere alla cieca potrebbe non essere facile per alcuni. Per aiutare i novizi a capire con cosa avranno a che fare abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi sveleremo ogni cosa che c’è da sapere sul nuovo RPG di Capcom.

Storia parallela | Dragon’s Dogma 2: cosa sapere

Ovviamente, essendo un sequel di un gioco di ben 12 anni fa, tante persone temono di trovare difficoltà nel seguire la storia senza aver giocato al primo capitolo. Fortunatamente però non c’è nulla da temere, dato che il gioco è ambientato in un mondo parallelo che presenta solo delle similitudini con quello del prequel. Questo vuol dire che in Dragon’s Dogma 2 non saranno presenti molti richiami a fatti o personaggi presenti nel primo capitolo, permettendo così anche ai nuovi giocatori di godersi la storia senza difficoltà.

L’ascesa dell’Arisen | Dragon’s Dogma 2: cosa sapere

In questo titolo vestirete i panni di un Arisen, cioè un guerriero prescelto a cui è stato portato via il cuore da un drago. Per compiere il suo destino il vostro protagonista dovrà lanciarsi all’inseguimento del drago per riottenere ciò che gli è stato rubato, ma per farlo finirà col restare intrappolato in mezzo a intricati giochi di potere.

Nel mondo di gioco infatti ci sono due grandi nazioni che andranno ad influenzare la storia del vostro personaggio: Vermund e Battahl. Vermund è un fiorente regno umano in cui l’Arisen ricopre un ruolo di grande importanza e in cui al momento è in corso un sordido piano per far salire al trono un falso prescelto. Battahl invece è un regno desertico dominato dai beastren, umanoidi con fattezze feline che diffidano dall’Arisen e dalle sue pedine, affidandosi totalmente al comando della sacerdotessa Nadinia. Entrambe queste fazioni ritengono che il drago sia una grave minaccia e durante la vostra avventura potrebbero sia assistervi nella vostra missione che mettervi i bastoni tra le ruote.

Vermund e Battahl | Dragon’s Dogma 2: cosa sapere

Oltre ad essere abitate da due fazioni molto diverse tra loro, le due principali nazioni del gioco si differenziano anche per quanto riguarda l’ambientazione. Vermund si basa su un immaginario fantasy molto classico che sicuramente vi risulterà familiare. In questa regione infatti sono presenti tante foreste verdeggianti, campi incolti e ovviamente strutture medioevali come castelli e forti. Battahl dall’altra parte ha dei tratti più arabeggianti, e vi metterà di fronte a scenari come profondi canyon, steppe brulle e immensi deserti.

Passando da una regione all’altra dovrete essere pronti ad affrontare un nuovo tipo di territorio con dei propri ostacoli tipici, ma non solo. Ovviamente infatti queste regioni saranno abitate anche da diversi tipi di creature che potrebbero cogliere alla sprovvista gli avventurieri meno esperti.

Nuove razze | Dragon’s Dogma 2: cosa sapere

Nel primo Dragon’s Dogma il mondo di gioco era abitato solamente da umani, ma in questo secondo capitolo la situazione è ben diversa. Come vi abbiamo già accennato prima infatti in questa ambientazione parallela vivono anche i beastren, felini antropomorfi con una cultura unica in netto contrasto a quella degli uomini.

Umani e bestie però non sono le uniche due razze civilizzate presenti in Dragon’s Dogma 2. Infatti, anche se ricoprono un ruolo un po’ meno importante, nel mondo di gioco sono presenti anche dei classici elfi. Nel corso della vostra avventura avrete modo di interagire spesso con tutte queste razze e oltretutto durante la creazione del personaggio potrete usare quella che preferite come base per il vostro Arisen.

Le pedine | Dragon’s Dogma 2: cosa sapere

Durante tutta la storia il vostro protagonista dovrà affrontare i pericoli più disparati, ma fortunatamente non sarà da solo. Nel corso della vostra avventura infatti sarete accompagnati dalle pedine, degli individui che all’apparenza sembrano dei normali esseri umani ma che in realtà sono nati con l’unico scopo di servire l’Arisen.

Durante le primissime fasi di gioco avrete la possibilità di creare la vostra pedina principale personalizzandone liberamente l’aspetto fisico, la classe, il sesso e tanti altri aspetti. Questo compagno vi seguirà costantemente dall’inizio alla fine della vostra avventura, ma insieme a lui potrete portarne anche altri due. Le due pedine extra però non saranno personalizzabili e, se siete connessi ad internet, potrete sceglierle tra quelle principali create dagli altri giocatori.

Un mondo vivo | Dragon’s Dogma 2: cosa sapere

Una grande particolarità del primo Dragon’s Dogma che sarà presente anche nel secondo capitolo è il modo unico in cui vengono gestiti gli NPC. Nel gioco infatti la maggior parte dei personaggi non saranno fermi immobili in un singolo punto ad aspettare il vostro arrivo, ma avranno una propria schedule ben precisa slegata dalle vostre azioni. La maggior parte degli NPC inoltre potranno avere una propria opinione dell’Arisen in base alle azioni che coinvolgono lui e le persone che lo circondano. Ad esempio se farete un torto ad uno di due fratelli, anche l’altro giustamente finirà per farsi una brutta impressione del vostro personaggio.

Interagendo spesso con specifici personaggi inoltre potrete finire col stringere un legame molto forte che porterà a delle conseguenze, come ad esempio regali, visite improvvise e così via. Ricordate però di prestare attenzione quando intrattenete dei rapporti con tanti NPC, dato che in alcuni casi potrebbero finire col litigare tra di loro per le vostre attenzioni.

Opzioni di combattimento | Dragon’s Dogma 2: cosa sapere

All’inizio della vostra avventura avrete la possibilità di selezionare una vocazione (classe) e in base a quella scelta avrete accesso a diverse mosse. Ad esempio l’arciere è specializzato nell’utilizzo degli archi ed è in grado di eseguire tiri particolari, mentre il mago conosce numerosi incantesimi in grado di devastare il campo di battaglia. Col tempo però avrete la possibilità di evolvere il vostro stile di combattimento selezionando una vocazione avanzata. Queste classi sono più complesse e in genere uniscono diversi elementi di quelle basi, come ad esempio l’arciere magico che è in grado di scagliare potenti incantesimi con il suo arco.

In battaglia però non dovrete fare affidamento solamente sulla vostra vocazione, ma potrete anche sfruttare l’ambiente a vostro vantaggio. Il mondo di gioco infatti è pieno di opportunità come ponti sospesi pericolanti, muri in procinto di crollare e altri elementi che potrete sfruttare a vostro vantaggio. Infine ricordatevi sempre che quando state affrontando avversari molto grandi avrete spesso la possibilità di arrampicarvi su di loro per colpire i loro punti deboli meno accessibili.

Pronti a una nuova avventura!

Qui si conclude il nostro articolo dedicato a cosa sapere di Dragon’s Dogma 2. Ora di sicuro arriverete un po’ più preparati all’uscita del gioco e decidere in maniera più oculata se acquistarlo oppure no.

Dragon’s Dogma 2 sarà disponibile dal 22 marzo per PC, PS5 e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.