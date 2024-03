Marvel Rivals: primo trailer di annuncio, alpha test a maggio

I rumor sono confermati: lo sparatutto Marvel Rivals è realtà, ha un primo trailer e comprenderà anche una fase di alpha test a maggio

Giusto ieri abbiamo parlato dei rumor in merito ad un possibile sparatutto dalla Casa delle Idee, e come da pronostico Marvel Rivals si è rivelato nel primo trailer esattamente con questo nome, confermando anche una fase di alpha test tra due mesi. NetEase Games è dunque ai fornelli per un nuovo sparatutto (in terza persona, comprensibilmente) a squadre da sei. Il titolo è previsto su PC con un periodo di prova limitato a maggio, e comprenderà eroi tra Spider-Man, Hulk, gli Avengers (o Vendicatori, per noialtri fan italiani di vecchia data), gli X-Men, i Guardiani della Galassia ed altri ancora. Potete farvi un’idea di quale gameplay aspettarvi consultando il video qui sotto.

Il trailer di Marvel Rivals: cosa aspettarsi dall’alpha test?

Nel (closed) alpha test di maggio potremo aspettarci da Marvel Rivals diverse abilità per ognuno degli eroi presenti nel trailer. Sono inoltre previste abilità combinate (chiamate team-up, in onore del termine usato ufficialmente negli stessi fumetti per descrivere le accoppiate) per ulteriore caos. Queste ultime spaziano da Rocket Raccoon in spalla a Groot per fare fuoco sui nemici, o la tecnologia di Iron Man corroborata dai raggi gamma di Hulk (per quanto incoerente con il canone fumettistico, ndr). Le mappe annunciate comprendono Asgard e Tokyo 2099 (dal futuristico universo alternativo), con ambientazioni distruttibili in “innumerevoli modi”. Prevedibilmente, potremo aspettarci “stagioni” post-lancio con nuovi eroi e mappe, ma non abbiamo conferme sul fronte console.

