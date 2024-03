Dragon’s Dogma 2: trucchi e consigli per affrontarlo al meglio

In questa nuova guida dedicata a Dragon’s Dogma 2 vi sveleremo tanti trucchi e consigli utili per affrontare al meglio la vostra avventura

Ormai manca davvero pochissimo all’uscita di Dragon’s Dogma 2, il nuovo action RPG targato Capcom. Questo titolo è davvero particolare e potrebbe mettere un po’ in difficoltà i nuovi giocatori. Per aiutare i neofiti abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi sveleremo tanti trucchi e consigli utili per affrontare al meglio la vostra avventura su Dragon’s Dogma 2.

Create con cura la pedina | Dragon’s Dogma 2: trucchi e consigli

Oltre al vostro protagonista, all’inizio del gioco avrete la possibilità di creare anche una pedina principale. Questo fidato NPC vi accompagnerà dall’inizio alla fine dell’avventura e di conseguenza è importante realizzarlo con la giusta cura. Ovviamente potete limitarvi a scegliere il primo preset estetico che vi salta all’occhio e ad assegnarci una classe qualsiasi, ma di sicuro non vorrete passare tutta la vostra avventura portandovi dietro una pedina che non vi piace.

Dragon’s Dogma 2 ha un editor del personaggio molto approfondito e di conseguenza, impiegandoci il giusto tempo, avrete la possibilità di creare un compagno di viaggio davvero dettagliato. Inoltre, se volete risparmiare tempo, al momento è disponibile una demo che vi permette di creare sia il vostro protagonista che la pedina per poi trasferirli nel gioco completo una volta che lo avrete acquistato.

Provate tutte le vocazioni | Dragon’s Dogma 2: trucchi e consigli

Le vocazioni (classi) di Dragon’s Dogma 2 sono davvero molto varie e andranno ad influenzare sensibilmente il vostro modo di giocare. Ad esempio con il ladro potrete combattere in maniera agile e arrampicarvi sui mostri più grandi per colpire i loro punti deboli, mentre con il mago potrete devastare il campo di battaglia dalla distanza utilizzando potenti incantesimi. Nel gioco inoltre sono presenti anche diverse classi ibride avanzate che vi offriranno un’esperienza di gioco ancora diversa.

Con delle classi così varie di sicuro i giocatori potranno trovare qualcosa che si presta bene al loro stile di gioco, ma noi vi consigliamo di non limitarvi. In Dragon’s Dogma 2 infatti sarà possibile passare da una vocazione all’altra in maniera molto semplice, permettendovi così di alternarle tutte liberamente. Se state utilizzando un arciere e pensate che nella prossima missione possa essere più utile un guerriero, allora non c’è alcun motivo per non cambiare.

Testate diversi gruppi di Pedine | Dragon’s Dogma 2: trucchi e consigli

Oltre al vostro compagno principale, durante l’avventura potrete portare con voi anche altre due pedine. Questi NPC non saranno personalizzabili liberamente e potrete selezionarli da una lista che, se siete connessi ad internet, includerà anche le creazioni degli altri giocatori.

Ovviamente molti giocatori tendono a creare un gruppo bilanciato in grado di affrontare decentemente ogni situazione. Ad esempio un party di questo tipo potrebbe essere composto da un guerriero in grado di resistere ai colpi, un mago di supporto e un paio di pedine specializzate nell’infliggere i danni. Nulla vi vieta però di creare gruppi più specifici che mirano ad affrontare al meglio determinate situazioni oppure team poco performanti ma molto divertenti. Alla fine nel corso della vostra avventura vi troverete a cambiare le due pedine extra molto spesso e di conseguenza non c’è motivo di non sperimentare un po’ con la composizione della squadra.

Sfruttate l’ambiente a vostro vantaggio | Dragon’s Dogma 2: trucchi e consigli

Per superare i combattimenti più complessi del gioco è necessario avere un personaggio all’altezza ma, se volete davvero avere un serio vantaggio in qualsiasi battaglia, allora dovrete aguzzare anche l’ingegno. Il mondo di Dragon’s Dogma 2 infatti è disseminato di elementi che potrete sfruttare a vostro vantaggio per sconfiggere in maniera più semplice anche i nemici più potenti. Ad esempio potreste imbattervi in ponti sospesi pericolanti, montagne franabili, baratri, superfici infiammabili e tante altre cose che potrete utilizzare per mettere in difficoltà qualsiasi creatura.

Non trascurate le missioni secondarie | Dragon’s Dogma 2: trucchi e consigli

Probabilmente non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, ma vi suggeriamo caldamente di non tralasciare le missioni secondarie. In Dragon’s Dogma 2 infatti saranno presenti davvero tante quest extra che andranno ad arricchire sensibilmente la vostra esperienza. Basti pensare che alcune missioni possono svelare informazioni aggiuntive sul mondo di gioco mentre altre ancora potrebbero contribuire a migliorare il vostro rapporto con alcuni NPC. Per avere la migliore esperienza possibile, noi vi consigliamo di completare le varie quest secondarie del gioco in modo naturale mentre proseguite anche con quella principale.

Godetevi il viaggio | Dragon’s Dogma 2: trucchi e consigli

Molti giocatori tendono a spostarsi da un punto all’altro della mappa a testa bassa per raggiungere il più in fretta possibile gli obiettivi delle missioni, ma comportarsi in questo modo in Dragon’s Dogma 2 è davvero un peccato. Capcom infatti ha realizzato tutti i percorsi del gioco con estrema cura, rendendo il viaggio una parte davvero importante dell’esperienza. Basti pensare che il team di sviluppo ha ridotto al minimo gli postamenti rapidi proprio per incentivare i giocatori a non trascurare queste sezioni di gioco.

I vari tragitti del mondo di gioco infatti brulicano di elementi in grado di arricchire sensibilmente l’esperienza dei giocatori. Ad esempio potreste imbattervi in punti d’interesse particolari, NPC, sentieri nascosti, imboscate improvvise e così via. Vista l’importanza di viaggiare in Dragon’s Dogma 2, pensare solamente a raggiungere rapidamente un obiettivo vi farebbe perdere un aspetto fondamentale del titolo.

Preparati a tutto!

Qui si conclude la nostra lista di trucchi e consigli per Dragon’s Dogma 2. Adesso di sicuro non avrete alcun problema ad affrontare questa nuova grande avventura al meglio. Il nostro articolo è terminato ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, vi invitiamo a dare un’occhiata alle altre guide dedicate presenti qui sul sito.

Dragon's Dogma 2 sarà disponibile dal 22 marzo per PC, PS5 e Xbox Series X | S.