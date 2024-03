Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Dragon’s Dogma 2, attesissimo action-RPG targato Capcom in arrivo proprio oggi, 22 marzo, su PC e console di attuale generazione

Fra le grandissime uscite di questo spettacolare marzo 2024 (qui trovate l’elenco completo!) possiamo sicuramente annoverare anche Dragon’s Dogma 2, sequel del franchise avviato nel 2012 da Capcom, che arriva proprio oggi su PS5, Xbox Series X | S e PC a farci nuovamente sognare. Un titolo che promette grandi numeri, specialmente dal punto di vista della durata, e grandi soddisfazioni per i trofei. E allora vediamoli insieme! Benvenuti, Trophy Hunters.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Dragon’s Dogma 2 consta di 55 statuette totali, di cui 46 di bronzo, 6 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Dragon’s Dogma 2. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Dragon’s Dogma 2: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Un assaggio di libertà : Hai spezzato le catene e sei fuggito dalla schiavitù.

: Hai spezzato le catene e sei fuggito dalla schiavitù. Arisen : Hai recuperato i ricordi di quando hai ottenuto il titolo di Arisen.

: Hai recuperato i ricordi di quando hai ottenuto il titolo di Arisen. Il posto del sostituto : Hai raggiunto Vernworth.

: Hai raggiunto Vernworth. Al di là del confine : Hai oltrepassato il cancello al confine.

: Hai oltrepassato il cancello al confine. Dragon’s Dogma 2 : Hai visto con i tuoi occhi il mondo senza protezione.

: Hai visto con i tuoi occhi il mondo senza protezione. Pace : Sei diventato il Sovrano di Vernworth.

: Sei diventato il Sovrano di Vernworth. La magnificenza di Talos : Hai attivato il colosso.

: Hai attivato il colosso. Risorse umane : Hai cambiato la tua classe.

: Hai cambiato la tua classe. Destini gemelli : Hai cambiato la tua classe in cavaliere mistico.

: Hai cambiato la tua classe in cavaliere mistico. Maestro illusionista : Hai cambiato la tua classe in illusionista.

: Hai cambiato la tua classe in illusionista. Un racconto di frecce e di magia : Hai cambiato la tua classe in arcier-mago.

: Hai cambiato la tua classe in arcier-mago. Scegli un’arma, non importa quale : Hai cambiato la tua classe in eroe leggendario.

: Hai cambiato la tua classe in eroe leggendario. Chi fa il primo turno di guardia? : Ti sei accampato.

: Ti sei accampato. La base dell’Arisen : Hai comprato un’abitazione tutta tua.

: Hai comprato un’abitazione tutta tua. Una marcia in più : Sei salito a bordo di un carro.

: Sei salito a bordo di un carro. Il salvatore : Hai utilizzato un Cuore di Drago per riportare in vita i morti.

: Hai utilizzato un Cuore di Drago per riportare in vita i morti. A un tiro di pietra : Hai usato una Pietra del Trasporto.

: Hai usato una Pietra del Trasporto. Emblema di virtù : Hai ottenuto un’insegna per pedine.

: Hai ottenuto un’insegna per pedine. Ma ci siamo appena conosciuti! : Hai sconfitto il colosso in poco tempo.

: Hai sconfitto il colosso in poco tempo. Tagliatele la testa! : Hai decapitato una gorgone.

: Hai decapitato una gorgone. Lo specialista : Hai raggiunto il rango massimo di una classe.

: Hai raggiunto il rango massimo di una classe. Risorse inumane : Hai insegnato una specializzazione alla tua pedina.

: Hai insegnato una specializzazione alla tua pedina. Faglia, serva delle mie brame…: Hai impostato una missione per la tua pedina.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Dragon’s Dogma 2: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Divertimenti al Myrmecoleon : Hai visitato il Castello della Rosa.

: Hai visitato il Castello della Rosa. Il collezionista : Hai collezionato 80 Pietre del Cercatore.

: Hai collezionato 80 Pietre del Cercatore. Il filantropo : Hai fatto sì che 50 persone si affezionassero a te aumentando la vostra affinità.

: Hai fatto sì che 50 persone si affezionassero a te aumentando la vostra affinità. Verso l’affinità e oltre! : Hai portato l’affinità con una persona al massimo.

: Hai portato l’affinità con una persona al massimo. La forgia : Il tuo equipaggiamento è stato riforgiato da un drago.

: Il tuo equipaggiamento è stato riforgiato da un drago. Questo ti curerà gli acciacchi : Hai fatto un bagno alle terme.

: Hai fatto un bagno alle terme. Ponte fai-da-te : Hai usato un ciclope come ponte.

: Hai usato un ciclope come ponte. L’arpia volante : Hai attirato un’arpia, ti sei aggrappato a lei e avete spiccato il volo.

: Hai attirato un’arpia, ti sei aggrappato a lei e avete spiccato il volo. Rianimazione sincronizzata : Hai rianimato almeno due pedine contemporaneamente.

: Hai rianimato almeno due pedine contemporaneamente. Il Dogma del drago : Hai ottenuto il Dogma del drago.

: Hai ottenuto il Dogma del drago. Il Maestro delle Grigliate : Hai grigliato ogni tipo di carne sia di giorno che di notte.

: Hai grigliato ogni tipo di carne sia di giorno che di notte. Una notte da signori : Hai partecipato a un ballo in maschera a palazzo indossando dei vestiti eleganti.

: Hai partecipato a un ballo in maschera a palazzo indossando dei vestiti eleganti. Lavoro in meno : Hai riportato in vita un morto presso un obitorio o ossario.

: Hai riportato in vita un morto presso un obitorio o ossario. Prima che sorga il sole : Hai sconfitto il cavaliere senza testa.

: Hai sconfitto il cavaliere senza testa. Turista : Hai visitato 50 dungeon.

: Hai visitato 50 dungeon. Tutti a bordo del carro fantasma : Sei salito sul carro fantasma.

: Sei salito sul carro fantasma. Il primo giro non ti è bastato? : Cavalca un grifone per la seconda volta.

: Cavalca un grifone per la seconda volta. Ritorno all’isola : Sei tornato all’isola vulcanica di Agamen.

: Sei tornato all’isola vulcanica di Agamen. Tranquilli che ce n’è per tutti : Hai assistito a una rissa tra i tuoi ammiratori nella tua abitazione.

: Hai assistito a una rissa tra i tuoi ammiratori nella tua abitazione. Il trespolo del drago : Hai raggiunto la Torre del Soffio di Drago.

: Hai raggiunto la Torre del Soffio di Drago. Hai portato una lanterna, vero? : Hai raggiunto la Grotta di Drabnir.

: Hai raggiunto la Grotta di Drabnir. Il tesoro del vincitore : Hai recuperato la tua roba da uno sciacallo che te l’aveva rubata.

: Hai recuperato la tua roba da uno sciacallo che te l’aveva rubata. Fuorilegge: Hai usato vie illecite per oltrepassare il cancello al confine.

I trofei d’argento | Dragon’s Dogma 2: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Liberazione : Sei stato testimone della fine del ciclo.

: Sei stato testimone della fine del ciclo. Il protettore : Hai portato la gente al sicuro nel mondo senza protezione.

: Hai portato la gente al sicuro nel mondo senza protezione. L’eroe : Hai superato tutte le sfide del mondo senza protezione.

: Hai superato tutte le sfide del mondo senza protezione. Occhio per occhio : Hai pietrificato una gorgone.

: Hai pietrificato una gorgone. Avanti a testa alta : Hai ottenuto una testa di gorgone integra.

: Hai ottenuto una testa di gorgone integra. In barba al Cupo Mietitore: Hai compiuto un miracolo per più persone contemporaneamente.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Dragon’s Dogma 2: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le due statuette d’oro:

Promosso con il massimo dei voti : Hai risolto ogni enigma posto dalla regina degli indovinelli.

: Hai risolto ogni enigma posto dalla regina degli indovinelli. Il Maestro dei Maestri: Hai imparato ogni abilità dei Maestri.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Dragon’s Dogma 2!

Il vero Arisen: Colleziona tutti gli altri trofei di Dragon’s Dogma 2.

Buon divertimento!

