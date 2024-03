Dragon’s Dogma 2: qual è la durata del titolo?

In arrivo il 22 marzo, Dragon’s Dogma 2 promette di essere una vera perla per gli appassionati di action-rpg: ma qual è la durata del gioco? Quanto ci metteremo a completarlo? Scopriamolo insieme, in questo articolo dedicato

In questo primo periodo dell’anno, gli appassionati di giochi di ruolo, che siano di stampo occidentale od orientale, hanno potuto godere di piccole e grandi perle dal valore incommensurabile. E se molti di noi ancora sono persi nelle lande di Final Fantasy VII Rebirth (qui la nostra recensione dedicata!), il prossimo 22 marzo arriverà su PS5, Xbox Series X | S e PC Dragon’s Dogma 2, sequel di un amatissimo RPG open world di ormai (troppi, sigh) anni fa sviluppato da Capcom. Vi abbiamo già spiegato che cosa dovete sapere sul gioco in un articolo dedicato, che trovate qui, ma uno dei dettagli più interessanti è ancora non ufficialmente svelato: quanto dura Dragon’s Dogma 2?

Qualche stima della durata di Dragon’s Dogma 2

Qualche giorno fa, il director di Dragon’s Dogma 2 Hideaki Itsuno aveva citato la durata del gioco, affermando che fosse simile a quella del primo capitolo. Recentemente, però, la redazione di IGN americana ha analizzato in maniera estesa ciascuna dell’esperienza dei redattori, affermando di aver completato il gioco in un periodo che va dalle ventidue alle cinquanta ore totali, specificando di aver ovviamente saltato alcuni dei contenuti opzionali.

Ora, ventidue ore a noi sembrano decisamente troppe poche, considerando il genere a cui appartiene Dragon’s Dogma 2. Se fossero più tendenti alle cinquanta forse potrebbe starci, ma sarebbe comunque un po’ al di sotto dello standard e indicherebbe, comunque, un completismo sicuramente non perfetto. Staremo a vedere, intanto anche noi di tuttotek.it lo attendiamo con ansia!

E voi quale pensate che sia la durata di Dragon’s Dogma 2? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!