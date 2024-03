Kinds of Kindness, Emma Stone nel primo teaser

Emma Stone e il regista Yorgos Lanthimos tornano a lavorare nel film a episodi Kinds of Kindness, di cui vi presentiamo il primo teaser in italiano

Freschi di Oscar per Povere creature!, Emma Stone, Willem Dafoe e Yorgos Lanthimos tornano sul grande schermo con un nuovo bizzarro progetto. Il film si intitola Kinds of Kindness e nel cast ci saranno anche Margaret Qualley e Jesse Plemons. Al ritmo di Sweet Dreams (Are Made of This), sostenuti da Annie Lennox, vi presentiamo il primo teaser trailer in italiano del film, al cinema prossimamente. Di seguito la sinossi.

Kinds of Kindness è una favola in tre atti: un uomo senza scelta che cerca di prendere il controllo della propria vita; un poliziotto preoccupato dal fatto che la moglie scomparsa in mare sia tornata e sembri un’altra persona; e una donna determinata a trovare una persona specifica con una speciale abilità, destinata a diventare un prodigioso leader spirituale.

Kinds of Kindness: il primo teaser del nuovo film di Yorgos Lanthimos

Questo Kinds of Kindness non va confuso con l’annunciato Save the Green Planet, remake del lungometraggio coreano che Yorgos Lanthimos affiderà all’interpretazione di Emma Stone, fresca vincitrice dell’Oscar come miglior attrice protagonista per Povere creature! (che ha vinto statuette anche per trucco e acconciature, scenografie e costumi). Kinds of Kindness è il nuovo titolo di un progetto più piccolo e più a basso costo, in origine intitolato AND, dalla messa in scena meno elaborata rispetto alle ultime evoluzioni stilistiche del regista, almeno stando a Dafoe, che ha raccontato a Indiewire di essersi fatto schiaffeggiare venti volte da Emma Stone per entrare nel personaggio.

Ma di quali personaggi si tratta? Kinds of Kindness, che sarà nei cinema americani dal 21 giugno, intreccia tre storie diverse, dove quattro o cinque membri del cast ricoprono un ruolo differente in ciascuna. La sceneggiatura è stata scritta da Lanthimos con uno dei suoi collaboratori abituali, Efthimis Filippou.

