Dragon’s Dogma 2: bufera sulle microtransazioni, Capcom risponde

Se non ci sono polveroni, nel dubbio vai di microtransazioni: quelle di Dragon’s Dogma 2 stanno causando il caos più totale nelle ultime ore

Le recensioni di Dragon’s Dogma 2 su Steam non sono il plebiscito in cui Capcom sperava, ma del resto i 21 acquisti separati per gli altrettanti DLC al day one mediante microtransazioni si sono rivelati una scelta alquanto infelice. Il motive è ciò in cui consistono i “contenuti extra”: trattasi infatti di feature basilari normalmente ottenibili gratuitamente. Un esempio su tutti, l’Arte della Metamorfosi, si traduce nel banalissimo cambio di acconciature. Capcom ha chiarito in seguito che si tratta in realtà, come spesso avviene in casi come questo, di un “salvatempo” per ottemperare alla rarità dell’elemento in-game e al suo arduo ottenimento. Gli altri elementi acquistabili sono ad esempio i respawn immediati dopo una sconfitta al termine di un lungo scontro. Il reclamo, però, è in (poco) buona compagnia.

Galeotte furono le microtransazioni, e Dragon’s Dogma 2 che le implementò

Come vedete qui sopra, oltre alle settanta cucuzze richieste e alle microtransazioni, Dragon’s Dogma 2 ha rincarato la dose per l’utenza PC includendo il controverso software di antipirateria Denuvo. Considerata la priorità che Denuvo è famigerato per dare al pericolo di contraffazione a netto discapito delle prestazioni, le recensioni del gioco sono crollate su Steam nell’abisso del “perlopiù negative” prima di stabilizzarsi nel mezzo. Gli acquirenti dell’Edizione Deluxe possono fruire di nove DLC su 21, altrimenti ottenibili separatamente per 15 dollari. Capcom conta di fare del prezzo del gioco di base il suo nuovo standard in seguito all’innalzamento dei costi di sviluppo nel settore. Peccato, dopo tutto questo hype: l’anno scorso, Capcom era il publisher più lodato su Metacritic.

