Kaiju No. 8 in arrivo su Crunchyroll

Crunchyroll si prepara ad accogliere un nuovo gigante nel suo catalogo: Kaiju No. 8 serie attesissima sarà messa in onda in contemporanea con il Giappone

Kaiju No. 8, serie attesissima dai fan di tutto il mondo, sarà trasmessa in diretta globale sincronizzata con la messa in onda giapponese a partire dal 13 aprile 2024. Ciò sarà possibile grazie anche all’accoglienza da parte di Crunchyroll della serie nel suo catalogo. Kaiju No. 8 è pronta al proprio debutto sulla piattaforma che da parte sua vuole accogliere la serie facendo le cose in grande. Per la prima volta gli episodi saranno disponibili in diretta in oltre 200 paesi e territori. Gli episodi usciranno ogni sabato alle 16, proprio come in Giappone. Tutti colori i quali non possono assistere alla diretta, potranno comunque vedere l’episodio ogni sabato alle 17:30. Tutti gli abbonati possono aggiungere la serie alla loro watchlist. Crunchyroll ha promesso la produzioni di diversi doppiaggi di Kaiju No. 8 tra i quali italiano, inglese, spagnolo latino-americano, portoghese, tedesco, francese, spagnolo castigliano, hindi, tamil e telugu. In questo modo i fan potranno godersi la serie comodamente nella loro lingua madre, ma comunque contemporaneamente alla release giapponese a partire dal 13 aprile alle 17:30, con nuovi episodi ogni settimana.

Kaiju No. 8, oltre Crunchyroll trama e produzione

La trama della serie segue la storia di Kafka Hibino, che desidera far parte della Japan Defense Force per combattere creatore note come Kaiju. Per il momento, comunque Kafka si ritrova a pulire i residui delle battaglie contro i Kaiju. Per Kafka diventa provvidenziale l’incontro con Reno Ichikawa e la sua determinazione ad entrare nella Defense Force riaccendono la promessa fatta da Kafka, spingendolo a voler proteggere l’umanità. La serie è animata da Production I.G., con la collaborazione dello Studio Khara per l’opera d’arte kaiju e la supervisione del design. Inoltre nel team creativo ci sono il regista Shigeyuki Miya, lo sceneggiatore Ichiro Okouchi, e il direttore dell’animazione Tetsuya Nishio. Il design dei kaiju è affidato a Mahiro Maeda, mentre la direzione artistica è opera di Shinji Kimura.

