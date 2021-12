In questo articolo vi parleremo di quelle che secondo noi sono le migliori offerte degli sconti di gennaio presenti al momento sul PlayStation Store

Anche questo mese il PlayStation Store ci offre delle nuove offerte davvero vantaggiose su moltissimi videogiochi grazie agli sconti di gennaio. Con così tanti titoli in sconto potrebbe essere difficile decidere cosa acquistare e per questo motivo abbiamo deciso di scrivere questo articolo, dove vi parleremo di quelle che secondo noi sono le dieci migliori offerte presenti al momento sullo store Sony.

Tanti sconti per Natale!

In vista del Natale il PlayStation Store si è addobbato con una valanga di offerte davvero molto vantaggiose. Sullo store di Sony sono infatti stati messi in offerta davvero tanti titoli di qualità che saranno disponibili ad un prezzo ridotto fino all’8 gennaio. Tra i giochi in sconto sono presenti tanti grandi classici PlayStation, ma anche diversi nuovi prodotti disponibili da pochissimo tempo. Adesso però basta parlare e andiamo subito a parlare dei giochi più interessanti scontati per questa promozione.

Far Cry 6 – PlayStation Store: le migliori offerte degli sconti di Gennaio

Iniziamo questa lista con Far Cry 6, l’ultimo titolo della storica serie di action adventure in prima persona targata Ubisoft. In questo nuovo capitolo vestirete i panni del ribelle Dani Rojes e dovrete lottare insieme ai vostri compagni per liberare l’isola di Yara dalla stretta di Antón Castillo, un perfido dittatore impersonato da Giancarlo Esposito. Far Cry 6 è disponibile sia in versione PS4 che PS5 ed è perfetto per tutti quei giocatori che sono in cerca di un po’ di azione e divertimento.

Far Cry 6 è in sconto da €69,99 a € 41,99

Kena: Bridge of Spirits – PlayStation Store: le migliori offerte degli sconti di Gennaio

Kena: Bridge of Spirits è un interessantissimo titolo indie pubblicato di recente da Ember Lab. In questo gioco vestirete i panni di Kena, una giovane ragazza che dovrà combattere contro degli spiriti corrotti grazie all’aiuto dei Rot, piccoli spiritelli che mantengono l’equilibrio della foresta. Il titolo vanta una storia interessante, combattimenti frenetici e soprattutto uno stile artistico eccezionale. Anche questo gioco è disponibile sia in versione PS4 che PS5 e, se possedete un abbonamento PS+, potrete acquistarlo ad un prezzo ancora minore.

Kena: Bridge of Spirits è in sconto da €39,99 a €29,99

Ratchet & Clank: Rift Apart – PlayStation Store: le migliori offerte degli sconti di Gennaio

Passiamo ora ad un’esclusiva PS5 con Ratchet & Clank: Rift Apart. L’ultimo titolo di Insomniac Games mette ancora una volta i giocatori nei panni di Ratchet e Clank, ma questa volta gli storici protagonisti della serie saranno affiancati anche da Kit e Rivet, le loro controparti di un’altra dimensione. Se siete alla ricerca di un action adventure davvero vario e divertente, allora Rift Apart non vi deluderà di certo.

Ratchet & Clank: Rift Apart è in sconto da €79,99 a €59,99

Deathloop – PlayStation Store: le migliori offerte degli sconti di Gennaio

Ora è arrivato il momento di parlare di un altro titolo next-gen davvero molto acclamato: Deathloop. Questa nuova opera sviluppata da Arkane Studios è riuscita in un attimo a conquistare sia i giocatori che la critica grazie al suo concept davvero intrigante. Deathloop infatti ha la particolarità di essere ambientato su di un’isola intrappolata all’interno di un loop di 24 ore e l’unico modo per spezzarlo è quello di assassinare nella stessa giornata gli 8 bersagli che tengono in piedi il ciclo.

Deathloop è in sconto da €69,99 a €34,99

Resident Evil Village – PlayStation Store: le migliori offerte degli sconti di Gennaio

Resident Evil Village è l’ultimo capitolo disponibile della storica saga di survival horror targati Capcom. In questo titolo i giocatori vestiranno nuovamente i panni di Ethan Winters, che però sta volta dovrà cercare di salvare sua figlia dalle grinfie di una misteriosa setta composta da individui dalle abilità a dir poco terrificanti. Resident Evil Village è disponibile sia per PS4 che per PS5 e acquistandolo potrete scaricare gratuitamente anche Resident Evil Re:Verse, un particolare spinoff multiplayer.

Resident Evil Village è in sconto da €69,99 a €30,09

DOOM Eternal – PlayStation Store: le migliori offerte degli sconti di Gennaio

Ora è il momento di DOOM Eternal, l’eccezionale sparatutto in prima persona sviluppato da id Software e pubblicato da Bethesda. Il gioco è ambientato due anni dopo gli eventi del capitolo precedente e metterà nuovamente i giocatori nei panni del DOOM Slayer, ora più arrabbiato che mai. Questa volta il nostro letale guerriero dovrà dirigersi sulla terra con lo scopo di decimare le orde di demoni che stanno invadendo il pianeta. Il titolo offre un gameplay frenetico e brutale che di sicuro saprà offrirvi ore ed ore di divertimento.

DOOM Eternal è in sconto da €69,99 a €17,49

Death Stranding Director’s Cut – PlayStation Store: le migliori offerte degli sconti di Gennaio

Adesso tocca a Death Stranding, il titolo di debutto di Kojima Productions. In Death Stranding impersoneremo il ruolo di Sam, un corriere che effettua consegne all’interno di un mondo dove l’umanità è sull’orlo dell’estinzione. La Director’s Cut aggiunge al gioco base delle nuove missioni di trama e lo arricchisce anche con tanti nuovi elementi aggiuntivi che saranno in grado di offrire un’esperienza fresca anche a chi hi già completato una volta la storia di Sam.

Death Stranding Director’s Cut è in sconto da €49,99 a €39,99

Spider-Man: Miles Morales – PlayStation Store: le migliori offerte degli sconti di Gennaio

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, l’ultimo titolo sul ragno più famoso al mondo sviluppato da Insomniac Games. Nel gioco vestirete i panni di Miles Morales e dovrete sfruttare abilità vecchie e nuove per proteggere New York dai cattivi che la minacciano. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è disponibile sia in versione PS4 che PS5 ed è perfetto per chiunque sia alla ricerca di un titolo divertente e colmo d’azione.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è in sconto da €59,99 a €40,19

Psychonauts 2 – PlayStation Store: le migliori offerte degli sconti di Gennaio

Se siete degli amanti dei platform, allora Psychonauts 2 è il gioco perfetto per voi. Questo titolo è sviluppato da Double Fine e mette i giocatori nei panni di Razputin, un telepate in grado di entrare all’interno della mente delle persone grazie ai suoi poteri. Il giovane Raz è entrato da pochissimo all’interno degli Psiconauti, un’organizzazione internazionale di spionaggio psichico, ma poco dopo il suo arrivo inizieranno anche i problemi. Il capo degli Psiconauti infatti ora è bloccato in un sonno senza fine e toccherà a Razputin trovare il modo di salvare lui e tutta l’organizzazione.

Psychonauts 2 è in sconto da €59,99 a €38,99

It Takes Two – PlayStation Store: le migliori offerte degli sconti di Gennaio

Concludiamo infinte la nostra lista con It Takes Two, il vincitore dei Game Awards di quest’anno. In questo eccezionale gioco vestirete i panni di una coppia di marito e moglie in procinto di divorziare che sono stati improvvisamente trasformati in bambole a causa della tristezza della figlia. Il titolo è giocabile unicamente in cooperativa e sia online che in locale presenterà lo split screen, in modo da permettervi di vedere in ogni momento cosa sta facendo il vostro compagno. Se siete alla ricerca di un’interessante esperienza multigiocatore, questo titolo è perfetto per voi. Inoltre, in caso vogliate giocare online con un amico, non è necessario che possediate entrambi il gioco.

It Takes Two è in sconto da €39,99 a €19,99

Uno sguardo alle altre offerte degne di nota

In questa nuova promozione sono presenti più di 1000 titoli in offerta e noi abbiamo deciso di parlarvi di quelli che secondo noi meritano di più, ma sono presenti anche tante altre offerte degne di nota:

Crash Bandicoot 4: It’s About Time è in sconto da €69,99 a €34,99

Little Nightmares II è in sconto da €29,99 a €20,09

Hades è in sconto da €24,99 a €19,99

Sekiro: Shadows Die Twice è in sconto da €69,99 a €34,99

Ender Lilies: Quietus of the Knights è in sconto da €29,99 a €22,49

Blasphemous è in sconto da €24,99 a €6,24

Ghost of Tsushima Director’s Cut è in sconto da €69,99 a €49,69

Call of Duty: vanguard è in sconto da €69,99 a €45,49

