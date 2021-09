Finalmente, dopo tanta attesa e altrettanta suspense, Arkane Studios torna alla ribalta con il suo progetto più ambizioso. Deathloop è disponibile da oggi e questa è la nostra recensione della versione PC

Se avete giocato i Dishonored o Prey, allora i ragazzi di Arkane Studios sicuramente non avranno bisogno di presentazioni. Lo studio di Lione, dopo anni di silenzio e duro lavoro, torna con il suo titolo più ambizioso e fuori dagli schemi. Deathloop è finalmente disponibile per PlayStation 5 e PC, e oggi voglio raccontarvelo in questa recensione.

Tra vendetta, sopravvivenza e spazio-tempo difettoso

Ci sono dei giochi che sono considerati innovatori del genere, altri pietre miliari indimenticabili. Poi ci sono giochi, come Dishonored, che permettono ad un piccolo team come quello di Arkane Studios di salire alla ribalta nel momento di maggior saturazione del mercato videoludico. Passare da una storia di vendetta e redenzione poi, ad un horror spaziale di tutto rispetto (Prey) di punto in bianco, è praticamente una riconferma. Oggi il talentuosissimo team di Arkane torna, grazie a Bethesda, con quello che è probabilmente il titolo più ambizioso dello studio per mettere un piede nell’Olimpo delle software house. Ci saranno riusciti? Scopriamolo insieme in questa recensione di Deathloop per PC.

Tempo al tempo – Recensione Deathloop per PC: again and again

Senza perdersi in inutili convenevoli, Deathloop parte con una cutscene cruciale che ci presenta i due personaggi principali della storia. Da un lato troviamo Julianna, il cui ruolo non è ben chiaro fin da subito, mentre dall’altro troviamo Colt, il protagonista dell’avventura. Al termine di questa cutscene ci troviamo a riprendere i sensi sulla costa di Blackreef, isola fittizia ispirata dal landscape Isole Faroe, sulla quale si svolge l’intero arco narrativo del gioco. Al suo risveglio Colt non ricorda nulla del suo passato ne di come sia arrivato lì, e una serie di messaggi sospesi a mezz’aria (apparentemente senza un filo logico) lo portano a dubitare della sua fermità mentale.

Come se non bastasse tramite un dispositivo di comunicazione veniamo contattati da Julianna che, se da un lato ci sfida a spezzare il loop temporale nel quale scopriamo di essere stati incastrati, dall’altro ha messo una taglia sulla nostra testa. Confusi al pari del nostro eroe ci facciamo strada tra Visionari e manichini pronti, dopo un breve tutorial delle basi, a farci strada verso un altro giorno. Più o meno.

Ti ho mai detto qual è la definizione di follia? – Recensione Deathloop per PC: again and again

La struttura di Deathloop, probabilmente la trovata più originale del titolo, è particolarmente articolata e si dirama in diverse direzioni. Il gioco è organizzato principalmente in missioni, ambientate nei quattro grandi distretti di Blackreef liberamente esplorabili. Prima di ogni missione sarà possibile organizzare l’arsenale di Colt, personalizzando il protagonista con armi ed abilità appropriate per portare a compimento la missione senza lasciarci le penne. Inoltre, in base al momento della giornata in cui partiamo con le missioni, ogni zona potrebbe ospitare uno o più Visionari oltre a variare di affollamento e posizionamento dei “nemici”.

Nonostante l’obiettivo del gioco sia quello di spezzare il loop uccidendo gli otto boss entro la fine della giornata, il vero cuore di Deathloop risiede nell’esplorazione e nella raccolta degli indizi. Ogni mappa è ricca di indizi nascosti sulle abitudini dei nostri avversari, perciò fare fare man bassa di tutte gli indizi e le informazioni disponibili sull’isola è di importanza cruciale per la riuscita della nostra impresa. L’unica costante (essendo incastrati un loop temporale) è che i nostri nemici seguiranno sempre lo stesso “copione”, permettendoci quindi di prevedere le loro azioni.

C’è un po’ di Dishonored nel mio Deathloop – Recensione Deathloop per PC: again and again

Chi al tempo li giocò, non farà fatica a riscontrare un’enorme somiglianza tra il gameplay di Dishonored e quello di Deathloop. Nonostante il cambio completo di concept, le meccaniche del gioco restano quasi invariate con un Colt senza magie ma decisamente simile nelle movenze al buon vecchio Corvo Attano. Anche l’approccio alle missioni è di quello stampo lì: si può optare per la furtività più estrema oppure far fuoco sulle orde di nemici ad armi spianate. Tenete a mente che i giochi di Arkane sono da sempre caratterizzati da una curva di difficoltà abbastanza ripida, con la seconda scelta che spesso si rivela azzardata; di conseguenza, la scelta di un armamentario appropriato durante la preparazione alla missione diventa una priorità e non una formalità.

Anche il design di Blackreef, sia per design che a causa di alcuni asset riciclati, risulta un po’ troppo simile alla Dunwall di Dishonored. Questa eccessiva somiglianza tra i due mondi (nonostante l’indiscutibile qualità) rappresenta probabilmente l’unico difetto del gioco, portando Deathloop ad essere quasi un Dishonored 2.0. Per carità, non che sia un problema, ma nell’orgia di bizzarrie e novità in cui ci troviamo giocando a Deathloop questa scelta “conservatrice” fa storcere un po il naso.

70’s Goodies – Recensione Deathloop per PC: again and again

Che Deathloop sia un piccolo capolavoro si era letto tra le righe di questa recensione. La vera ciliegina sulla torta, però, è l’intero design del gioco. Dall’inizio della nostra avventura fino al suo epilogo, ci ritroviamo immersi in una fantascienza distopica a tinte anni 70. I vestiti, le ambientazioni, le musiche e tutti gli elementi scenici lavorano perfettamente in simbiosi, creando un complesso mai visto prima. A portare avanti ulteriormente la “messa in scena” dell’intero gioco, c’è una caratterizzazione dei personaggi davvero eccezionale. Tra parolacce, battute, monologhi e battibecchi, la dualità tra Colt e Julianna è perfettamente costruita e porta in pochissimo tempo ad empatizzare col protagonista.

Tecnicamente, sto avendo il piacere di giocare Deathloop su una GeForce RTX 3090 in 4K, quindi al massimo delle sue potenzialità grafiche. Il risultato è un gioco tecnicamente ineccepibile, curatissimo nei dettagli e che sfrutta il ray-tracing come ogni gioco di nuova gen dovrebbe fare. Gli scorci di Blackreef (aka Isole Faroe) sono meravigliosi e attraversare gli ambienti è una vera goduria per gli occhi. La OST fuori di testa poi, in collaborazione con un ottimo sound design, confeziona un pacchetto da 10 e lode. Applausi a scena aperta, e non.

Complimenti

Al netto di quanto analizzato in questa recensione di Deathloop per PC, non possiamo far altro che complimentarci con i ragazzi di Arkane Studios e ringraziare per un titolo del genere. Deathloop è la dimostrazione che il talento non si compra e che osare, a volte, paga tanto e bene. Il gioco è innovativo, divertentissimo e ben organizzato. Pad alla mano la gestione temporale risulta più semplice del previsto e la narrazione (seppur all’inizio tenga il giocatore in un costante stato confusionale) si svolge bene, per poi risolvere naturalmente verso il suo epilogo. Azione, esplorazione, tante risate e una grande estetica rendono Deathloop un titolo assolutamente ad giocare, senza se e senza ma. Assolutamente consigliato per gli utenti PC e PlayStation 5.

Deathloop è disponibile dal 14 Settembre per PlayStation 5 al prezzo di 69,99 € e su Steam al prezzo di 59,99 €. Fateci sapere nei commenti se vi state godendo Deathloop e ricordatevi di restare connessi su tuttoteK per altre recensioni, guide, news e tanto altro ancora. Inoltre, non dimenticate di consultare il catalogo di Instant Gaming per giochi sempre scontati. Ciao!