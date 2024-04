Nintendo Indie World Aprile 2024: nuovo appuntamento per domani, ecco l’orario!

Nelle scorse ore, Nintendo ha annunciato uno showcase di Indie World in programma per domani, 17 aprile: scopriamo insieme orario, durata e facciamo qualche speculazione

Avevamo fame di nuovi eventi a tema videogiochi, e finalmente qualcosa sembra iniziare a muoversi. Dopo aver smentito la sua presenza alla prossima Gamescom a Colonia, Nintendo torna sotto i riflettori e annuncia un nuovo Indie World, in programma per domani, 17 aprile. Lo showcase avrà una durata di circa 20 minuti, e sarà, molto probabilmente, una carrellata di trailer di giochi in uscita, o non ancora annunciati, che vedremo nei prossimi mesi. L’appuntamento è per domani, 17 aprile, alle 16 ora italiana.

Nuovo #IndieWorld in arrivo! 💡 Sintonizzati alle 16:00 di domani, mercoledì 17/04, per circa 20 minuti di annunci e aggiornamenti sui giochi indie in arrivo su #NintendoSwitch nel 2024. Segui la diretta qui: https://t.co/fniSqPFFU3 pic.twitter.com/pvjASxVxM3 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) April 16, 2024

Orario, data e qualche speculazione sul Nintendo Indie World di Aprile 2024: cosa ci sarà?

Considerando che, per l’appunto, si tratta di una kermesse dedicata ai videogiochi indipendenti, scordatevi di trovare titoli first party di grande impatto. E considerando che Nintendo non ha minimamente fatto menzione o fornito alcun indizio sui giochi che verranno annunciati durante lo showcase, possiamo solo speculare un po’. E ovviamente, se dobbiamo speculare su un videogioco indipendente, l’unico che viene in mente è Hollow Knight Silksong.

Un trailer? Una data d’uscita? In realtà ci andrebbe bene qualsiasi cosa, considerando che il gioco è stato anche oggetto di rating in Corea e in Australia nei giorni scorsi, forse ci siamo davvero. La cosa più impattante sarebbe un vero e proprio shadowdrop del titolo: e non sarebbe nemmeno così strano, considerando quante altre volte Nintendo lo ha fatto in passato. Specialmente con gli Indie World.

Staremo a vedere, intanto ci riaggiorniamo domani, 17 aprile, all'orario a cui ormai Nintendo ci ha abituati, ossia alle 16, per il primo Nintendo Indie World di questo 2024. Fateci sapere che cosa vi aspettate voi da questa mini-kermesse qua sotto nei commenti