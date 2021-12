comprasocial.it funziona? Recensione del sito web italiano

In questa mini-recensione vedremo come funziona il sito comprasocial.it, una piattaforma che permette di far crescere velocemente la popolarità dei profili social

Ormai la nostra vita è pervasa dai social: 3,48 miliardi di utenti nel 2019 su circa 4,39 miliardi di persone che hanno accesso ad internet hanno utilizzato i social. Ma ancor più interessante è il tempo che viene speso sui social: circa il 45% del tempo complessivo speso sul web (circa 6 ore e mezza al giorno in totale) dalle persone viene dedicato ai social network.

Ormai i social sono una specie di “mondo parallelo” e possono essere utilizzati per guadagnare, pubblicizzare e vendere tantissimi oggetti e beni. Con un buon numero di follower un’azienda o una persona possono alzare i loro guadagni. Per emergere dalla massa e distinguersi però è necessario raccogliere un numero cospicuo di follower e like. Questo non solo darà un vantaggio ai vostri post di essere selezionati dall’algoritmo che costruisce le bacheche degli utenti, ma renderà il vostro profilo più appealing per gli utenti stessi. Quindi ottenere molti follower e like sui social è fondamentale. In questo comprasocial.it ci potrà aiutare.

comprasocial.it: come funziona

Il sito comprasocial.it funziona con tutti i social più famosi, da Facebook a YouTube, passando per Instagram e Spotify. Nella parte superiore del sito web troviamo tutti i social su ciò opera. Dal menù a tendina si può selezionare il tipo di sevizio richiesto. Si può scegliere se acquistare like, follower, commenti sia italiani che internazionali. A questo punto si può acquistare il pacchetto ed entro 2-3 giorni cominceranno a vedersi i risultati. Si può specificare il numero di interazioni che si desidera. L’afflusso di like, follower o commenti viene diluito nel tempo e può durare fino a 60 giorni per i pacchetti più corposi. Se non siete soddisfatti potete sempre chiedere il rimborso entro i 30 giorni dall’acquisto.

comprasocial.it: sicurezza e assistenza

comprasocial.it è un sito sicuro dal punto di vista della privacy. Infatti sarà necessario solamente inserire il link al proprio profilo, senza inserire password o altro per accedere al servizio. Nessun dato quindi verrà condiviso o pubblicato. I follower ottenuti con questa piattaforma sono attivi ed organici e quindi contribuiscono attivamente allo sviluppo dei vostri profili. Il costo varia a seconda del numero di interazioni che si acquistano nel pacchetto e si parte da mano di 20 centesimi l’una! Il bello è che si può pagare anche con i Coin del sito che sono ottenibili portando a termine delle “missioni”. Quindi non serve nemmeno metter mano alla carta di credito.

Il servizio di assistenza è attivo dalle ore 09:00 alle ore 23:00, tramite email, chat WhatsApp o ticket e tramite il numero telefonico dell’assistenza. In modo da ottenere risposta ai dubbi e alle problematiche incontrare.

Conclusioni

La varietà di servizi di comprasocial.it è sicuramente il punto cardine di questo sito web. In un unica piattaforma potete acquistare nuovi follower su Instagram, visualizzazioni su YouTube, commenti su Facebook e molto altro! Farlo è semplice e si può fare in totale sicurezza. Si tratta di un ottimo mezzo, specialmente se si parte da zero ed è difficile arrivare ad un buon numero di follower. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!