Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, modalità veloce nell’ultimo aggiornamento

La voce delle carte riceve un aggiornamento: Voice of Cards mette il turbo, ma non è esattamente una modalità disponibile per tutti

Sebbene poco convenzionale, Voice of Cards: The Isle Dragon Roars ha saputo scavarsi una nicchia grazie al coinvolgimento di Yoko Taro (direttore) e Keiichi Okabe (compositore), e gli appassionati potranno ora godere di ulteriori novità con l’ultimo aggiornamento. Infatti è ora disponibile una nuova modalità che già da ora promette di attirare ancora più giocatori. Stiamo parlando, nel caso, della modalità veloce. Come dice il nome, permette di sistemare la velocità del gioco in modo tale che il game master distribuisca le carte quanto più in fretta possibile. Abbiamo incluso qui sotto uno dei tweet in merito.

Un aggiornamento veloce veloce per Voice of Cards

Non tutto è prettamente “veloce” in Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, ma l’aggiornamento comunque permette di “stressare” a dovere il game master. Square-Enix stessa ha voluto mettere in evidenza nei suoi tweet ufficiali quanto “instabile” il gioco rischi di diventare in High Speed Mode. Proprio per questo motivo, è possibile impostare la velocità di nuovo su Normale o, viceversa, accelerare il tutto. Ci sono due modi per farlo: uno è utilizzare l’apposito menù e l’altro, invece, è tenere premuto l’apposito pulsante. Vi lasciamo in compagnia del comunicato vero e proprio.

At High Speed, the game master will do his best to get through the cards as quickly as possible (though some cards can’t be rushed). #VoiceOfCards [2/4] — Square Enix (@SquareEnix) December 21, 2021

You can also switch the speed by pressing and holding the assigned button or key. Please check which button or key it is assigned to in the game. This update will not be applied to “Voice of Cards: The Isle Dragon Roars Demo”. #VoiceOfCards [4/4] — Square Enix (@SquareEnix) December 21, 2021

Come potete vedere, prima di accomiatarsi il publisher nipponico ha voluto ricordare che questa miglioria (per ragioni tutto sommato comprensibili) non sarà inclusa nella demo. Per il momento, comunque, Voice of Cards: The Isle Dragon Roars è disponibile su tre piattaforme. Possiamo cimentarci nel gioco di ruolo con le carte su PC, su Nintendo Switch e su PS4. Se volete sapere cosa ne abbiamo pensato noi, avrete di che intrattenervi. Lo abbiamo infatti sottoposto al nostro scrutinio e potete leggerne la risultante recensione seguendo questo link.

