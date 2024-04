Xbox Game Pass: la seconda parte dei giochi in arrivo in Aprile 2024

Nelle scorse ore, Microsoft ha annunciato la seconda parte dei giochi in arrivo in questo aprile 2024 su Xbox Game Pass: chi viene e chi va, lo scopriamo insieme in questo articolo dedicato

Xbox Game Pass è indubitabilmente uno dei servizi in abbonamento più interessanti del mercato attuale, anche se ancora ci chiediamo come possa essere realmente sostenibile una realtà come questa. Ad ogni modo, Microsoft ha recentemente annunciato la seconda ondata di giochi in arrivo nella libreria di Game Pass ad aprile 2024. Tra i titoli di punta troviamo Orcs Must Die! 3, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes e l’attesissimo Manor Lords. Vediamoli tutti quanti riassunti, in questo articolo dedicato.

Gli ultimi giochi in arrivo in questo aprile su Xbox Game Pass: quali sono i più interessanti?

A partire da oggi, 16 aprile, è disponibile Harold Halibut (Cloud, PC, Xbox Series X|S), il gioco narrativo di Slow Bros disponibile sin dal day one in maniera completamente gratuita per tutti gli abbonati al Game Pass. Da domani, invece, arriverà Orcs Must Die! 3 (Cloud, PC, Console) di Robot Entertainment, praticamente un must play per tutti gli appassionati di tower defense e per chiunque abbia apprezzato il secondo capitolo. Il 18 aprile, invece, EA Sports NHL 24 verrà lanciato su Game Pass Ultimate tramite EA Play, giusto in tempo per i playoff della Stanley Cup.

Il 23 aprile sarà finalmente ora di mettere mano ad Eiyden Chronicle: Hundred Heroes (Cloud, Console e PC), il grandioso JRPG di Rabbit & Bear ambientato in un meraviglioso mondo 2.5D realizzato a mano. Un altro lancio day one di Game Pass per questo mese di aprile 2024 è Another Crab’s Treasure (Cloud, Console e PC), in uscita il 25 aprile. L’avventura soulslike di Aggro Crab Games è ambientata in un fatiscente mondo sottomarino e potremo impersonare il paguro Kril.

Il 26 aprile vedrà il lancio di Manor Lords (in versione Game Preview) su PC. Si tratta di un gioco di strategia medievale caratterizzato da una costruzione delle città dettagliata, battaglie tattiche su larga scala e simulazioni economiche e sociali complesse. Attualmente è il gioco più wishlistato su Steam, superando colossi dell’hype come Hades 2 e Hollow Knight: Silksong. Infine, a chiudere il mese, troviamo Have A Nice Death (Cloud, Console e PC) di Magic Design Studios, in arrivo su Game Pass il 30 aprile.

Xbox Game Pass Core

I tre giochi che arriveranno nel Game Pass Core e disponibili a partire dal 23 aprile, invece, sono:

Dwarf in Deep Rock Galactic

Superhot: Mind Control Delete

Wreckfest

Le aggiunte al Game Pass di Aprile 2024: un riassunto

Riassumiamo qua sotto i giochi in arrivo in questa seconda metà di aprile 2024 su Xbox Game Pass:

Orcs Must Die! 3 (Cloud, Console e PC) – 17 aprile

EA Sports NHL 24 (Console) EA Play – 18 aprile

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Cloud, Console e PC) – 23 aprile

Another Crab’s Treasure (Cloud, Console e PC) – 25 aprile

Manor Lords (Game Preview) (PC) – 26 aprile

Have A Nice Death (Cloud, Console e PC) – 30 aprile

Chi se ne va?

Invece, sei giochi verranno rimossi dalla libreria di game pass il prossimo 30 aprile. Come sempre, se deciderete di acquistarli prima della rimozione, potrete approfittare di uno sconto del 20%:

7 Days to Die (Cloud, Console e PC)

Besiege (Cloud, Console e PC)

EA Sports NHL 22 (Console)

Loot River (Cloud, Console e PC)

Pikuniku (Cloud, Console e PC)

Ravenlok (Cloud, Console e PC)

Conclusioni

E queste erano tutte le variazioni, fra aggiunte e rimozioni, alla libreria di Game Pass per questo fine aprile 2024. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!