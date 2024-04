Metaphor: ReFantazio, annunciato lo showcase di aprile

Non c’è nulla di metaforico nello showcase primaverile di Metaphor: ReFantazio, con tanto di data e ora da segnare sui vostri calendari

Il 2024 di Atlus è partito con alcune aggiunte notevoli al già impressionante portfolio del team di sviluppo, tra cui Persona 3 Reload ed Unicorn Overlord, mentre il misterioso Metaphor: ReFantazio continua a stuzzicare la nostra curiosità con la promessa di un’alzata di veli nell’apposito showcase. Partorito dai visionari a cui dobbiamo il terzo, il quarto e il quinto capitolo di Persona, il gioco di ruolo fantasy promette di essere la nuova grande IP degli sviluppatori. L’azienda ne parlerà in modo più aperto in tempi relativamente brevi, come potete vedere anche voi dal tweet qui sotto. E, a tal proposito, cogliamo l’occasione per ringraziare Atlus: non capita spesso di trovare il nostro fuso orario in un post anglofono.

The United Kingdom of Euchronia beckons you forth once more. Watch the Metaphor: ReFantazio “ATLUS Exclusive” livestream next Monday to get the latest updates on development! 📅 April 22

🕒 3pm PT

🕕 6pm ET

🕚 12am CET YT: https://t.co/b25HF32i5i

Steam: https://t.co/fG0hbxoniv pic.twitter.com/gGYPzJ91Np — Official ATLUS West (@Atlus_West) April 16, 2024

Data e ora per lo showcase di Metaphor: ReFantazio

Le attese novità su Metaphor: ReFantazio ci danno appuntamento per lo showcase previsto lunedì prossimo, il 22 aprile 2024, con una diretta prevista a mezzogiorno in punto. Gli sviluppatori ci promettono “gli ultimi aggiornamenti” sul gioco e sul suo sviluppo. Non si sa quale sarà la durata della diretta, né quali siano gli esatti contenuti che potremo aspettarci. Il gioco è previsto più o meno quest’autunno, ma le cose si faranno probabilmente più chiare lunedì. Oltre alle piattaforme previste, come PS5, Xbox Series X/S, PS4 e PC, si vocivera che sia in arrivo anche un port per Nintendo Switch 2, in modo analogo a Persona 6. Riguardo alla prossima console della Grande N, non avremo notizie alla Gamescom ma oggi potrebbero arrivare novità succose sul palinsesto del predecessore, specie a fronte di alcuni recenti sviluppi.

