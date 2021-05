In concomitanza dello Star Wars Day, Sideshow Collectibles ha presentato la nuova action figure del Generale Grievous

Avete passato un buon Star Wars Day? Se siete fan delle Guerre Stellari vi sarà di sicuro saltato all’orecchio che diversi annunci dal mondo del collezionismo sono arrivati proprio in concomitanza di questo evento. E come Grogu non può fare a meno delle uova di lucertola, noi fan di Star Wars non ne abbiamo mai abbastanza di figure e statue!

Sideshow Collectibles ha infatti rivelato, tra le altre cose, una nuova action figure sul Generale Grievous a distanza di 7 anni dall’originale. Vediamola insieme!

Star Wars: arriva l’action figure del Generale Grievous by Sideshow Collectibles

La nuova action figure del Generale Grievous by Sideshow Collectibles è in scala 1:6 e quindi alta circa 40cm! Basata sul film Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith, la figure includerà ben 4 spade laser con lama removibile, un mantello removibile, un blaster, un bastone elettrico, braccia intercambiabili e uno stand.

Sideshow presenta la figure del generale Grievous in scala 1:6, pronta a comandare il tuo esercito di oggetti da collezione di Star Wars. Progettata con meticolosa attenzione ai dettagli, la figure è completamente articolata per ottenere pose dinamiche e intimidatorie, ricreando tutti i tuoi momenti malvagi preferiti della saga di Star Wars. Dalla testa ai piedi, il Comandante Supremo della Confederazione misura 16 pollici di altezza con un corpo cibernetico dettagliato, piedi artigliati e arti multi-articolati. Grievous include anche un mantello in tessuto grigio rimovibile con una fodera interna rossa che presenta tasche per riporre le spade laser rubate. La figure include un paio di braccia fuse e un paio di braccia divise per ricreare la sua famigerata posizione di battaglia. Le sue dita articolate consentono di posare facilmente con in mano tutti gli accessori nel suo arsenale, tra cui un blaster, un bastone elettronico e le sue quattro spade laser con impugnature rimovibili. La figure è dotata di una base nera per aiutare a bilanciare e supportare le pose ricche di azione che potrai ricreare. Dalla sua complessa composizione meccanica, agli agenti atmosferici e ai danni da battaglia sulla sua armatura esterna, il generale Grievous è un oggetto da collezione essenziale per i fan di Star Wars di qualsiasi generazione.

Prezzo e disponibilità

La figure di Grievous è già preordinabile ad un costo di $ 285,00 sul sito ufficiale di Sideshow Collectibles.