Laboratorio di videogiochi: ecco il trailer italiano

Nintendo ha finalmente pubblicato il trailer italiano di Laboratorio di videogiochi, il suo nuovo titoli in arrivo il prossimo mese su Nintendo Switch

Qualche giorno fa Nintendo ha annunciato Game Builder Garage, un titolo che si pone l’obiettivo di introdurre i giocatori allo sviluppo di videogiochi. Il gioco sarà disponibile tra poco più di un mese e sarà acquistabile esclusivamente tramite il Nintendo eShop di Nintendo Switch.

Il primo video ufficiale del titolo rivelava a tutti il suo nome inglese ma a quanto pare non sarà lo stesso nel nostro paese. Nintendo infatti ha successivamente pubblicato il trailer in italiano del gioco dove si scopre finalmente il nome che avrà nel nostro paese: Laboratorio di videogiochi.

Date un’occhiata al trailer di Laboratorio di videogiochi

Hai mai sognato di creare un videogioco tutto tuo? Adesso quel sogno può trasformarsi in realtà con Laboratorio di videogiochi, in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch l’11 giugno. Con questo nuovo software, che sarà disponibile nel Nintendo eShop, bambini e genitori possono divertirsi a creare e condividere i propri videogiochi. Laboratorio di videogiochi offre infatti divertenti lezioni guidate che insegnano le basi della programmazione visuale. Se volete dare un’occhiata al gioco, potete farlo tramite il video che trovate in calce qui sotto.

Come vi avevamo già anticipato con la nostra prima notizia, Laboratorio di videogiochi permetterà anche di condividere le vostre creazioni con gli altri membri della community. Inoltre potrete addirittura divertirvi a provare i tanti giochi creati dagli altri utenti.

Laboratorio di Videogiochi sarà disponibile dall'11 giugno in esclusiva per Nintendo Switch.