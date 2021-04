The Mandalorian: presentate le nuove figure di Ahsoka Tano e Grogu by Hot Toys

Ahsoka Tano e il piccolo Grogu sono i protagonisti del nuovo set di figure a tema The Mandalorian presentato da Hot Toys

Siete amanti della recente serie rivelazione, a tema Star Wars, The Mandalorian di Disney+? Sì? Ottimo, allora il nuovo set di statuette (con protagonisti Ahsoka Tano e Grogu) presentato nelle ultime ore dal produttore Hot Toys farà probabilmente la vostra gioia. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo (foto incluse).

The Mandalorian: le figure di Ahsoka Tano e Grogu saranno articolate in molti punti

Il nuovo set Hot Toys di figure in scala 1:6 ha per protagonisti la ex Jedi Ahsoka Tano, inoltre, la versione “Deluxe” dello stesso presenta anche l’irresistibile, quanto misterioso, Grogu, due dei personaggi più amati della serie The Mandalorian. La Jedi, realizzata in PVC con abiti in tessuto reale, arriverà con una dotazione di accessori di tutto rispetto. Ve li elenchiamo qui di seguito:

4 spade laser intercambiabili

intercambiabili 7 mani alternative

Grogu (versione Deluxe)

(versione Deluxe) Lanterna (versione Deluxe)

(versione Deluxe) Supporto per Grogu (versione Deluxe)

per Grogu (versione Deluxe) Fondale foresta (versione Deluxe)

Come se non bastasse la statuetta di Ahsoka Tano sarò una vera e propria action figure con vari punti di articolazione che saranno coperti dall’ampia tunica da jedi. La testa disporrà di occhi mobili, le spade laser saranno intercambiabili e il mantello sarà in tessuto vero come del resto la tunica.

La figura di Grogu, che fa parte del set Deluxe, è realizzata con la classica dovizia di dettagli delle figure Hot Toys e anche questa disporrà di vari punti articolabili (posti sulle braccia). Il set sarà corredato da un realistico fondale che ha le sembianze di una foresta sperduta. Sarà presente anche una base espositiva e una lanterna. Insomma, ci sono proprio tutti i presupposti per far rivivere ai fan l’indimenticabile primo incontro dei due personaggi ritratti nel set di figure in questione. In alto potete ammirare i primi scatti ufficiali delle statuette di cui vi parliamo. Restando in tema The Mandalorian, avete già visto il nuovo busto dei Death Watch? E la figure di Mando Black Series di Hasbro?

Che ne pensate di questo incredibile set presentato da Hot Toys? Ci state facendo il proverbiale pensierino? Scrivetecelo qui in basso nella sezione commenti. Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dall’ammaliante mondo delle figures e non solo. Da ultimo, per i Funko POP!, i prodotti LEGO, Star Wars, Disney, Marvel, Nintendo, Banpresto e gadget di ogni sorta a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Zavvi.it (Qui potete trovare la selezione di prodotti a tema Star Wars).