Recensione Alucard Hellsing Elite Bust di Figurama Collectors

In questa recensione andremo ad analizzare dettagliatamente l’Alucard Hellsing Elite Bust di Figurama Collectors, il primo busto appartenente alla collezione Elite!

Era un’uggiosa mattinata di Aprile. La vita scorreva tranquillamente e i corvi gracchiavano sugli alberi. Ad un certo punto l’aria diventò rarefatta e un senso di angoscia pervase la mia abitazione. Quest’ultima venne inoltre avvolta da un’improvvisa oscurità. Sbriciando fuori dalla finestra, allora, scorsi lui: era senza ombra di dubbio un Ghoul pronto ad attaccare!

No. In realtà era il postino… e quell’improvvisa penombra era un nuvolone che iniziò a versare acqua non appena misi un piede fuori casa. Che dire, non avendo avuto ancora modo di leggere/vedere l’opera di Kōta Hirano, nell’attesa che questo busto arrivasse, ho colmato quel grosso vuoto guardando Hellsing: Ultimate. E forse mi son lasciato trasportare un po’ troppo.

Dopo un’attenta analisi, siamo pronti a portarvi la recensione del busto “Alucard Hellsing Elite Bust“, prodotto e distribuito da Figurama Collectors, quindi partiamo subito!

Chi è Alucard?

Anche se probabilmente avendo aperto questa recensione conoscerete bene il personaggio e la sua provenienza, ci teniamo ad effettuare una sua breve descrizione. Alucard è un antico vampiro che opera per conto della famiglia Hellsing (dalla quale prende il nome la serie). Questa è la più rinomata ed efficiente stirpe incaricata proprio di eliminare i succhia sangue.

Alucard, però, non una semplice creatura demoniaca da quattro soldi, bensì il vampiro per antonomasia. Il suo nome è infatti il contrario di “Dracula” dato che egli stesso rappresenta il Conte sopravvissuto agli eventi raccontati nell’originale romanzo di Bram Stoker. Queste sono le premesse dell’originale manga concluso nel 2008, da cui sono state create ben due serie animate.

La prima (semplicemente Hellsing) inizia ricalcando ciò che succede negli scritti di Hirano, per poi prendere una strada parecchio differente. Hellsing Ultimate, conclusa nel 2012, è un anime (presente su Netflix) che ripercorre fedelmente tutto ciò che l’autore originale ha inserito nei suoi fumetti.

La confezione – Recensione Alucard Hellsing Elite Bust di Figurama Collectors

Già dallo scatolo nel quale è contenuto il busto ci siamo accorti di avere tra le mani un prodotto di una qualità superiore rispetto alla media. Nonostante avessimo letto che la statua era di dimensioni piuttosto contenute, aperto il pack di cartone ci siamo ritrovati davanti una confezione di un certo spessore… e che confezione! Si tratta infatti di una vera e propria bara di colore nero alta ben 30cm, con una larghezza massima di 23cm e uno spessore di 13,5cm. Bara che permette al busto di riposare al suo interno, proprio come Alucard nella serie.

Sulla facciata principale è rappresentato il logo della serie Hellsing Ultimate che recita “The Bird of the Hermes is my name, eating my wings to make me tame.”: la frase iconica del protagonista. Sotto di esso vi è il nome del prodotto in rosso “Alucard of Hellsing Elite Bust” e il sigillo presente proprio sul sarcofago dell’Impalatore. Infine, nella parte più bassa, vi è l’inconfondibile logo di Figurama Collectors in bianco.

Aperta la fantastica confezione ci siamo trovati davanti il certificato di autenticità. Oltre ad una descrizione del personaggio, questo certificato ci assicura che stiamo per mettere le mani su un prodotto dipinto a mano, in edizione limitata. Sollevato il divisorio in spessissima spugna nera, ci siamo accorti di quanto i ragazzi di Figurama ci tengano ai loro prodotti. La statua si presenta scomposta in 4 pezzi: il busto, due teste intercambiabili e il cravattino del sadico demone.

Ognuna di queste sezioni è inglobata da un imballo ancora più spesso e coperta non solo da una sottile carta per evitare i graffi, ma anche da una bustina in plastica. Chiaramente, le varie parti hanno altre piccole spugnette su di esse per evitare gli urti ed è presente anche una bustina di silice anti-umidità. Figurama ha lanciato un chiaro messaggio: non importa quanto i corrieri siano rudi, le statue da loro prodotte devono arrivare intatte ad ogni costo!

Il busto – Recensione Alucard Hellsing Elite Bust di Figurama Collectors

Rimosse tutte le protezioni del caso, eravamo pronti ad “assemblare” il busto. Forse assemblare è un parolone dato che le uniche azioni da effettuare sono 2: inserire il cravattino nel foro di fissaggio e piazzare una delle due teste nell’apposito alloggiamento. Il foulard rosso va ad incastro, mentre le due teste hanno un magnete nella parte inferiore che permette di collocarle con facilità e precisione sulla statua, potendole intercambiare con la medesima facilità. Una volta piazzate, sia la cravatta che le teste sono ben salde alla statua. Chiaro che, nel caso si debba spostare, dovrete ricordare di non prendere il busto dalla testa.

Il nostro lavoro (molto poco impegnativo) era concluso, allora non ci restava che analizzare per bene il busto. Per un primo sguardo abbiamo deciso di inserire la testa che secondo noi è quella principale, ossia quella priva di accessori con i capelli fluttuanti. La statuetta raggiunge così un’altezza massima di 16cm ed un peso totale di 358 grammi (che per un busto di queste dimensioni non è affatto poco). Il materiale di cui è composta è il Polystone: una miscela costituita per la maggior parte da resina acrilica. La base della statua è in simil-velluto ed è, oltre che una scelta estetica, anche un modo per evitare che il fondo si graffi. Sia le parti più sottili dei capelli, che il cravattino svolazzante sono leggermente flessibili. Nonostante siano punti davvero fragili, i ragazzi di Figurama hanno cercato di arginare al meglio il problema, senza che l’estetica ne risentisse.

In cima al suo sarcofago si innalza il busto di Alucard, sorretto dalle anime da lui divorate nei decenni. Partendo dal basso, ciò che fa da base all’intera opera è un feretro in pietra semi aperto. Sul coperchio vi sono le incisioni che appaiono in uno dei punti cruciali della storia, oltre al sigillo coperto parzialmente dalle sanguigne vite di cui il vampiro è composto. Il vortice di sangue e occhi sorregge il Conte, diventando un tutt’uno con esso. Il personaggio è rappresentato con le sue vesti tipiche, quindi giacca nera e camicetta bianca al disotto, ma privo di soprabito rosso. La cravatta in posa “svolazzante” dona quel tocco in più per creare una resa generale visivamente perfetta.

Le due teste disponibili sono ben diverse tra loro. La prima (citata in precedenza) raffigura il volto di Alucard con un sadico sorriso stampato, occhi di un rosso acceso e capelli che vanno a coprire parzialmente la sua faccia. In realtà il ciuffo anteriore non è saldato al volto. Guardandolo dal basso infatti, possiamo scrutare la restante parte del viso: un dettaglio che permette di capire la cura applicata nella costruzione della statua. La chioma è al tatto molto differente da tutto il resto del busto. Ciò è motivato dal fatto che sono state utilizzate vernici differenti non solo per garantire una riflessione della luce eterogenea, ma anche un vero e proprio cambiamento di trama.

Una differenza nelle pitture impiegate è ancora più marcata nel secondo volto, che lo rappresenta fornito con gli iconici occhiali e il cappello scarlatto. Qui ombreggiature e dettagli fanno da padrone. Quello che più spicca, oltre alle varie sfumature di colore utilizzate, è l’effetto tramonto presente sulle lenti degli occhiali, che con la loro perlescenza sono davvero magnifiche. Nonostante entrambi i due volti facciano rimanere senza parole, preferiamo il primo da noi menzionato perché (secondo il nostro parere) rispecchia al meglio il protagonista nella scena dal quale è tratta questa statua. L’avere due volti così diversi tra loro è un plus davvero enorme perché permette alla statua di cambiare radicalmente aspetto.

Sculpt e pittura

Parliamo ora più nel dettaglio della realizzazione generale della statua. Lo sculpt di quest’ultima è perfetto e ogni cosa è al suo posto. Dalla geometrica base con dettagli di rovinio, alle anime che la avvolgono, fino alle frasi, la croce e anche il marchio incisi sulla bara. Le pieghe della giacca sono davvero realistiche, così come l’effetto tessuto che si avverte toccandola. Vi diciamo la verità: non siamo degli amanti dei busti. Il motivo è che, per la stragrande maggioranza di questi prodotti, sembra che a volti manchi qualcosa (e non, non parliamo della restante parte del corpo). Qui, un po’ per il personaggio che sì, può rigenerarsi, ma soprattutto per come è stata impostata la statua, nulla è fuori posto.

I due visi sono magnifici. Scolpiti anche loro in maniera perfetta, sorprendono i loro dettagli come i denti, le grinze sul viso o addirittura i fori per le narici. Anche il rubro cappello presenta una grana al tatto differente, dando l’idea che sia costituito da seta.

Riguardo alla verniciatura hand-made, le minuzie non mancano. Oltre ai numerosissimi dettagli, come i lucidi occhi che rappresentano le anime immerse nel sangue opaco, le pitture differenti creano favolosi contrasti. Come abbiamo già accennato, tutto è studiato per permettere alla statua di riflettere la luci in modo vario evidenziando le chicche. Oltre alle tinte utilizzate per dare colore e creare ombreggiature, sulla base vi è anche una solta di smalto dorato semi-lucido che dona al sangue un effetto “brillante”.

Il fatto che la statua sia pitturata a mano rende questo prodotto di sicuro più pregiato. Ovvio che, qualche piccolo difetto potrebbe presentarlo. Diciamo potrebbe perché in questi casi ogni busto è fine a sé stesso. Quello che abbiamo avuto il piacere di recensire ha, ad esempio, due minuscole imperfezioni proprio sulla verniciatura. Su un piccolo dettaglio della base è presenta una carenza di vernice, mentre sulla giacca abbiamo notato un microscopico dislivello dato di sicuro in fase di asciugatura. Sono piccolezze, che secondo noi impreziosiscono maggiormente l’opera, però sempre di imperfezioni si tratta.

Tiriamo le somme – Recensione Alucard Hellsing Elite Bust di Figurama Collectors

Siamo arrivati al capolinea di questa recensione sull’Alucard Hellsing Elite Bust di Figurama Collectors. Questo busto, ispirato alla statua “Alucard of Hellsing Ultimate Elite” è per l’appunto il primo di questa collezione che rappresenta in parte quelle che sono le statue Elite Exclusive dell’azienda nipponica. Il modello da noi recensito è disponibile in due versioni (temporaneamente sold-out): quella classica e in un bundle con due busti per esporre entrambi i volti.

La versione da noi recensita è quella classica che viene proposta ad un prezzo retail di 155,00 $ che, qualitativamente parlando, li vale davvero tutti. Oltre ad un evidente e considerevole risparmio in relazione alle statue Figurama, avere un busto come questo significa anche poterlo esporre con facilità, senza avere un notevole ingombro. Piazzarlo di fianco a figures in scala 1:6 (come abbiamo fatto noi, tra l’altro) permette di non sfigurare la collezione, arricchendo quest’ultima e creando un’ottima armonia.

È vero, quelle tenui imperfezioni non ci hanno permesso di conferire a questo busto un 10 pieno. Una cosa è certa: l’Alucard Hellsing Elite Bust di Figurama Collectors è uno dei migliori prodotti appartenenti alla serie, sia come qualità che come realizzazione, presenti sul mercato!