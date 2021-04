In questa recensione analizzeremo nel dettaglio l’action figure di The Mandalorian (Beskar), appartenente alla collezione Star Wars Black Series di Hasbro!

Dopo due esplosive stagioni in compagnia del cacciatore di taglie Mandaloriano e il bambino che ha fatto intenerire il web, ci siamo. Le avventure spaziali in salsa spaghetti western di The Mandalorian ci hanno lasciato con un senso di vuoto non trascurabile. In attesa della terza stagione dobbiamo cercare di colmarlo, e qual è il miglior modo se non riempire i nostri scaffali di figure e gadget riguardanti il mondo di Star Wars?

Guardando il mio angolo nerd ho capito sin da subito che al peluche del piccolo Grogu mancava qualcosa. Quel qualcosa era proprio Mando! È da qualche giorno, infatti, che abbiamo l’action figure Star Wars Black Series: The Mandalorian nella sua armatura in Beskar. In questa recensione andremo ad analizzarlo dettagliatamente, cercando di far emergere pregi e difetti della figure. Partiamo subito!

Recensione The Mandalorian: Star Wars Black Series (Beskar) – La confezione

E da dove partire se non proprio dalla confezione? In linea con le altre figure da 15cm della collezione The Black Series, il nostro Mandaloriano viene racchiuso con i suoi accessori in una scatola di forma trapezoidale. Quest’ultima gode di sezioni con finiture opache e altre lucide, con toni di colore che vanno dal nero, passando dal grigio, fino all’arancio tipico di Tatooine.

Sul lato anteriore, attraverso la grande finestra sarà ben visibile sia l’action figure in sé che tutti gli accessori inclusi nel pacchetto. In aggiunta abbiamo il logo “Star Wars The Black Series”, qualche avviso e una fascia di colore arancione che racchiude il nome della collezione “Star Wars: The Mandalorian”, oltre al nome del personaggio posto sotto (in questo caso “The Mandalorian”).

Sul lato destro (quello obliquo, per intenderci) c’è una fantastica illustrazione di Mando con in pugno il fucile. Il retro ospita, oltre alle varie avvertenze, la descrizione del personaggio in varie lingue (ma non in italiano), oltre alla stessa illustrazione presente sul lato destro. In più, sempre nella parte posteriore, abbiamo una fascia di colore arancione la quale specifica che questa è la figure #01 della nuova collezione basata su The Mandalorian. Sul lato sinistro, infine, vi è l’inizio della finestra e il logo presente anche sulla facciata anteriore.

1

2

3

4

5

Gli accessori

Non ci sono sorprese. Gli accessori presenti insieme all’action figure sono solo 3: il fucile Amban Phase-Pulse Blaster, la pistola blaster e il jetpack. A differenza della versione precedente (quella con l’armatura non-Beskar) si aggiunge quindi un solo accessorio, ossia il jetpack. Lo sculpt delle due armi è completamente identico a quelle presenti in precedenza. L’unico cambiamento riguarda la pistola blaster che non ha più il manico di colorazione nera, bensì marrone, proprio come il fucile. Il resto della pistola è tuttavia di un argento più brillante rispetto ai dettagli del fucile. Fucile che presenta anche la canna e il mirino verniciati di nero, oltre all’aggancio per incastrarlo nella parte posteriore della figure.

L’accessorio più deludente è, secondo noi, proprio il jetpack. Nonostante sia scolpito bene, come gli altri due accessori, è assolutamente privo di una verniciatura. Questo gli dona un effetto “appena uscito dalla stampante 3D” che proprio non ci ha convinti. Sulla parte posteriore abbiamo i 3 agganci per ancorarlo alla figure. Oltre a ciò, è proprio lui il protagonista del difetto più evidente di questa figure, ma di questo ne parleremo dopo.

Manca la base per il sostegno della figure, proprio come di consueto nella collezione Star Wars The Black Series. Quest’ultima può essere però acquistata a pochi euro nei vari shop online!

21

20

Recensione The Mandalorian: Star Wars Black Series (Beskar) – L’action figure

Passiamo alla vera ciccia: l’action figure. Senza girarci intorno, al prezzo alla quale è proposta questa è una delle migliori action figure in circolazione. Star Wars The Black Series è ufficialmente una linea di giocattoli ma, non a caso, è spopolata già da tempo tra le collezioni dei fan della saga. Le motivazioni risiedono nel fatto che la qualità di questi “giocattoli” si sia alzata così tanto da rappresentare veri e propri articoli da collezionismo.

La figure vanta un’altezza di 15cm ed è quindi in scala 1:12. Il corpo del personaggio è realizzato completamente in plastica sufficientemente resistente, con un peso totale di 80 grammi. I 22 punti di articolazione sono inizialmente abbastanza rigidi da smuovere. Dopo qualche posa fortunatamente si ammorbidiranno, permettendoci di posizionarlo con molta più agevolezza. Il mantello di Mando è realizzato in una plastica più morbida rispetto all’armatura e può essere spostato orizzontalmente. Oltre al mantello, anche la tracolla porta munizioni, la cintura e la fondina per la pistola sono realizzate in una plastica meno rigida.

Questa figure è, in linea generale, un repaint della scorsa edizione. Le vere differenze sono per l’appunto la colorazione dell’armatura in Beskar e il simbolo del Mudhorn sulla spallina. I dettagli rimangono tuttavia di altissimo livello! Con i vari segni di usura, le ammaccature e le ottime texture presenti sia sulla plastica rigida, che su quella morbida, The Mandalorian (Beskar) riesce davvero a stupire anche se osservata nei minimi particolari.

La colorazione prima citata è davvero splendida. Le parti in Beskar sono di un argentato opaco/perlato che, a contrasto con il lucido del finto pellame, crea un bellissimo effetto. Le sbavature di vernice sono quasi inesistenti e per una figure appartenente a questa fascia di prezzo è davvero un plus non sottovalutabile. Tutto è infatti verniciato in modo davvero preciso e nonostante manchi qualche dettaglio, come le granate sulla cintura grigie al posto che rosse, il colpo d’occhio è presente!

6

11

10

8

9

7

Come posa?

Con i suoi 22 punti di articolazione (tutti ben nascosti), le pose che riusciremo a creare sono davvero numerose. La fisicità dell’attore (o dello stuntman) presente nell’armatura è riprodotta davvero bene, quindi riusciremo ad imitare con facilità varie posizioni iconiche del nostro Mandaloriano. Grazie alle mani in plastica leggermente più morbida riusciremo a far impugnare le armi a Din forzandole un tantino.

Come anche per l’edizione precedente, la mano destra presenta l’indice leggermente curvo in modo da inserirlo nel grilletto della pistola o del fucile. Quella sinistra è in una posizione di pugno semi chiuso, perfetta per sostenere la canna del fucile o altri accessori. Mentre la pistola sarà rifoderabile nella fondina presente sulla cintura di Mando, il fucile potrà essere posizionato sulla schiena. Centrando il foro presente sulla tracolla con quello della figure, sembrerà proprio che sia quest’ultima a sorreggere il fucile. Il mantello inoltre è fatto proprio per non intaccare il fucile una volta posizionato sul retro.

Per agganciare il jetpack, invece, dovremo spostare il mantello sul braccio destro o addirittura estrarlo dato che, purtroppo, il materiale plastico di quest’ultimo non è plasmabile a nostro piacimento. Questo impedisce non solo di poter creare pose ben cogitate, ma anche di avere sia il jetpack che il fucile sulla schiena del nostro Mandaloriano. Essendo un repaint, Hasbro ha riutilizzato il mantello della scorsa edizione, quando in realtà sarebbe stato appropriato inserirne uno in tessuto vista l’aggiunta del jetpack.

18

19

17

16

14

13

Recensione The Mandalorian: Star Wars Black Series (Beskar) – Tiriamo le somme

Come abbiamo già detto, l’action figure The Mandalorian (Beskar) è, basandoci sul rapporto qualità-prezzo, uno dei migliori prodotti da collezionismo appartenenti alla serie TV Disney+. Con qualche piccola customizzazione, come l’aggiunta di un mantello in tessuto e l’acquisto di una base per sostenerla, questa action figure riuscirà a spiccare senza ombra di dubbio nella vostra collezione di Star Wars!

Qui sotto potrete acquistare la figure ad un ottimo prezzo. E ricordate: “Questa è la via“!