Spin Master: dieci idee regalo per Natale 2021!

Tramite comunicato stampa, Spin Master ha deciso di regalarci dieci idee regalo e di proposte di gioco per l’incombente Natale 2021, all’insegna del divertimento e della fantasia

Natale si avvicina a passi da gigante, e così la frenesia di dover necessariamente acquistare regali originali che si allontanino dai classici pigiami, calzettoni e mutande di vario genere. In nostro soccorso giunge, fra le tante aziende che in questo periodo si fanno promotrici di sconti ed offerte di vario genere, anche Spin Master, con ben dieci idee regalo da mettere sotto l’albero per la gioia di grandi e piccini. Dalla nuova edizione di Risiko ambientata a Gotham City, al drone che si comanda con le mani, all’edizione Deluxe di Batman: c’è di tutto, ve lo assicuriamo. E ve lo raccontiamo anche in questo articolo dedicato!

Risiko! Batman: La Caduta di Gotham City

Risiko si rivoluziona e il mondo dei supereroi DC irrompe sulla plancia di gioco, in questa nuova e prima edizione dedicata a Batman. Il classico planisfero di gioco cede il posto a una mappa dettagliata di Gotham City, in cui i giocatori dovranno sfidarsi nella conquista dei malfamati distretti della città interpretando una delle nemesi Super-Criminali di Batman, da Joker a Harley Queen, passando per il dottor E. Nigma, Mr Freeze, Catwoman e Bane. Gli iconici carrarmatini colorati in questa edizione cedono il passo ad un’armata composta da 25 scagnozzi, 10 moto e 5 blindati, con cui assaltare i distretti limitrofi e dare battaglia a Batman.

Purse Pets

Passiamo a un’idea regalo di genere completamente diverso con Purse Pets, la prima borsetta interattiva che diventa consulente di moda. Ispirata alle forme e ai pattern degli animaletti più amati dalle bimbe di tutto il mondo (volpe, unicorno e leopardo), la borsetta interagisce con la sua proprietaria, reagendo al suo tocco, sbattendo le palpebre e riproducendo oltre 25 suoni e reazioni.

Realizzata in ecopelle, Purse Pets è un’amica e una consulente di moda: per scoprire cosa ne pensa del tuo outfit, basta farle una domanda e accarezzarla in fronte. Sulla parte frontale è anche nascosto un pulsante segreto che sblocca diverse modalità di gioco, fra cui quella magica, che attivà diversi giochi e la riproduzione della musica. Infine, tenendo premuta la fronte di Purse Pets il cucciolo entra in modalità sfilata e potrà riprodurre il suono dello scatto dei fotografi, degli applausi da red carpet e ovviamente il jingle per calcare la passerella.

Air Hogs Gravitor | Spin Master: dieci idee regalo per Natale 2021!

Air Hogs Gravitor è il nuovo modello della linea di Spin Master interamente sviluppata da un team di ingegneri che realizzano veicoli e veivoli radiocomandati per il divertimento outdoor e indoor. Il nuovo drone giocattolo ha, come novità assoluta, la capacità di essere comandato con le mani, senza alcun tipo di radiocomando. Leggerissimo e robusto allo stesso tempo, Gravitor non si ferma quando urta gli oggetti, ma ci rimbalza sopra restando in volo. Dotato di un’asticella centrale, che permette di afferrarlo mentre in volo e fargli compiere acrobazie, Gravitor offre un’esperienza di gioco di più di 10 minuti consecutivi ed è perfetto per giocare da soli o in compagnia.

Batman Tech Deluxe (30cm) – Shimmer Me | Spin Master: dieci idee regalo per Natale 2021!

Batman Tech Deluxe è la prima versione dell’eroe di Gotham City dotata di armatura tecnologica con ali per planare tra i grattacieli della città. Una volta avviata la trasformazione grazie al pulsante apposito, Batman dispiegherà le sue ali tecnologiche e il Bat-Segnale sul suo petto si illuminerà. Comprese nella confezione anche il Bat-arco e il Bat-fucile.

Shimmer Me è invece la novità della linea Cool Maker per Natale 2021 che si allinea alla tendenza del momento in fatto di body art e tattoo. Una nuova idea per dare vita a tatuaggi temporanei unici e creativi, da scegliere fra le tantissime forme (stelle e pianeti, nuvolette, cuori, fenicotteri di vari colori). I tatuaggi temporanei Shimmer Me durano circa 24 ore e si rimuovono facilmente e in modo sicuro con acqua calda e una salvietta.

Crystal Flyer – Batmobile R/C Launch&Defend | Spin Master: dieci idee regalo per Natale 2021!

Nata dai creatori dell’uovo robotico Hatchimals, Crystal Flyer è la bellissima fatina che anche lo scorso Natale ha conquistato le bimbe di tutta Italia volando come per magia. È infatti dotata di una tecnologia innovativa che le consente di fluttuare in aria e di spostarsi semplicemente avvicinando il palmo della mano. Per questo Natale 2021, la Crystal Flyer si trasforma in una vera e propria pop star, con ali glitterate, nuova acconciatura e stivali cangianti.

Dalle fate alle macchine: la Batmobile R/C Launch&Defend è perfetta per sfrecciare tra le strade di Gotham City. Dotata di controller con doppio joystick, facilissimo da usare, la Batmobile è realizzata con massima cura al dettaglio, con alettoni aerodinamici, pneumatici in vera gomma e un paraurti morbido pensato per vivere grandi avventure senza far danni rompendo mobili e oggetti. Inoltre, potrete premere l’apposito pulsante del controller per rimuovere la cappotta ed espellere il sedile di Batman dall’abitacolo!

Paw Patrol: il Film | Spin Master: dieci idee regalo per Natale 2021!

Direttamente da Adventure City giunge l’inedita collezione di giocattoli dedicata a Paw Patrol: il film. Grande attenzione ai dettagli, uniformi e veicoli con trasformazioni fedeli a quelle viste sul grande schermo. La linea toys di Spin Master per questo Natale 2021 comprende:

Veicolo City Cruiser di Chase : il non plus uiltra delle auto della pulizia che il cucciolo è solito guidare. All’interno dell’auto è racchiusa una moto per sfrecciare nel traffico, per lanciarla è sufficiente premere un pulsante e avviare la trasformazione.

: il non plus uiltra delle auto della pulizia che il cucciolo è solito guidare. All’interno dell’auto è racchiusa una moto per sfrecciare nel traffico, per lanciarla è sufficiente premere un pulsante e avviare la trasformazione. Camion dei Pompieri di Marshall: grazie alle sue epiche trasformazioni, alla scala di salvataggio allungabile, al cannone ad acqua, alle luci lampeggianti e ai suoni realistici, questo veicolo di Marshall è l’ideale per creare le missioni di salvataggio ispirate ai film.

Paw Patrol: Dino Rescue | Spin Master: dieci idee regalo per Natale 2021!

I protagonisti di Paw Patrol sono arrivati a Dino Land, un magico mondo sperduto dove vivere avventure a misura di dinosauro! Si affianca a loro anche Rex, un cucciolo di bovaro bernese con dsabilità super esperto in dinosauri. Da Dino Land arriva anche una nuova linea di giocattoli a tema, fra cui:

Dino Patroller : primo veicolo di Paw Patrol motorizzato di dimensioni incredibili. Tutti i cuccioli trovano spazio a bordo del veicolo preistorico dotato di grandi ruote per missioni su ogni superficie, lanciamissili e un lanciarete di salvataggio. All’interno della confezione troverete anche Chase e T-Rex, in una versione esclusiva.

: primo veicolo di Paw Patrol motorizzato di dimensioni incredibili. Tutti i cuccioli trovano spazio a bordo del veicolo preistorico dotato di grandi ruote per missioni su ogni superficie, lanciamissili e un lanciarete di salvataggio. All’interno della confezione troverete anche Chase e T-Rex, in una versione esclusiva. Quartier Generale Dino: perfetto per vivere avventure preistoriche e scrutare dall’alto i meravigliosi dinosauri di Dino Land, il Quartier Generale Dino è dotato di luci e suono e comandato da Rex. Una volta posizionato il cucciolo con il suo speciale veicolo sulla cima della torre si innesca la trasformazione. La parte centrale ruota grazie ad un meccanismo ad elica e la parte superiore si apre girando.

Cappello Parlante e Bacchette Magiche

Per concludere questo articolo con tutte le idee regalo di Spin Master a tema Natale 2021, ci spostiamo verso Harry Potter. L’azienda realizza il sogno di milioni di bimbi che sognano di poter varcare la soglia della Sala Grande per sottoporsi al celebre rito dello Smistamento. Il Cappello Parlante è realizzato in tessuto ed è fedele a quello visto nei film. Una volta indossato, la bocca si aprirà per annunciare a gran voce (quella originale!): Serpeverde, Tassorosso, Corvonero o Grifondoro! La confezione è arricchita dall’aggiunta di cinque bacchette realizzate riproducendo quelle di Harry, Hermione, Silente, Ron e Luna.

Oh oh oh!

Terminano qui le idee regalo di Spin Master per questo Natale 2021. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, vi ricordiamo anche che se siete interessati a sconti ed offerte a tema oggettistico nerd, il catalogo di Zavvi è a vostra disposizione!