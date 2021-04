Joker e Harley Quinn: ecco il nuovo incredibile diorama!

Joker e Harley Quinn sono i protagonisti del nuovo diorama a tema DC Comics di Sideshow Collectibles. Vediamo i primi scatti ufficiali

Gotham è di nuovo nei guai: Harley Quinn e Joker sono tornati pronti a creare un bel po’ di caos con un nuovo incredibile diorama. Sideshow Collectibles ha rivelato la nuova statuetta dedicata al mondo DC Comics che arriva a ben 35 cm di altezza e 27 cm di larghezza. Harley Quinn è seduta sul cannone speciale pronto a sparare Joker in orbita.

Il diorama di Joker e Harley Quinn targato Sideshow Collectibles si presenta con i fantastici scatti ufficiali che potete visionare qui in basso

Entrambi i personaggi del diorama di Sideshow Collectibles, Joker e Harley Quinn, sono ricchi di dettagli, rendendo la statuetta un pezzo eccellente per tutti i fan del mondo DC. Il diorama costerà 530 dollari. Il dinamico duo in formato statuetta uscirà tra maggio e luglio. Dopo la galleria degli scatti ufficiali potete leggere la presentazione del diorama firmata da Sideshow Collectibles.

Proviamo del nuovo materiale. Quando si tratta di fare il buffone a Gotham, “Mister J” e la sua migliore ragazza Harley si assicurano sempre che lo scherzo finisca bene, anche quando si viene sparati da un cannone! I due piccioncini criminali si preparano a portare la loro recitazione su un nuovo livello. Seduta su una base di cannone di colore viola e arancione, Harley Quinn tiene il fiammifero che manderà il principe del crimine in orbita, mentre all’interno della canna, il Joker non può fare a meno di sogghignare mentre recita la battuta finale del suo prossimo scherzo ai danni di Batman. La poliresina del diorama è completamente scolpita,esplode di personalità (e non solo perché Harley sta per accendere la miccia). Ispirati dalle loro classiche apparizioni nei fumetti, Harley Quinn e The Joker formano un duo colorato e buffo . Harley indossa il suo iconico costume da giullare bicolore rosso e nero con accenti bianchi e il vestito viola, la camicia arancione e la cravatta blu del Joker possono essere visti mentre il villain sbircia fuori dal cannone. Il cannone è scolpito con trame realistiche simil legno e le classiche onomatopee del caso. Un simbolo di pipistrello nascosto è esposto alle intemperie nel piedistallo circolare sotto i due giullari, segno che il Crociato incappucciato di Gotham non è mai davvero assente quando si verificano problemi.

