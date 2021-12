Final Fantasy XIV: Endwalker, Sia reinterpreta Fly Me To The Moon per la release

Si sta avvicinando la release ufficiale di Final Fantasy XIV: Endwalker, e per l’occasione, sul canale Youtube ufficiale del gioco è stata pubblicata una cover di Sia del celebre brano Fly Me To The Moon

Si sta finalmente avvicinando la release ufficiale dell’ultima espansione di Final Fantasy XIV, che avverrà tra meno di 48 ore. Nell’attesa che si realizzi questo importante evento (già con l’early access i server sono pienissimi ed è molto difficile riuscire ad accedere per giocare), sui canali ufficiali di Final Fantasy XIV è stato recentemente pubblicato un video musicale, in cui Sia reinterpreta il celeberrimo brano “Fly Me To The Moon” in vista della release ufficiale di Endwalker.

Final Fantasy XIV: Endwalker, Fly Me To The Moon di Sia e l’importanza della luna all’interno del gioco

Come ben sa chi ha seguito tutta la campagna pubblicitaria, la luna pare essere un importantissimo elemento nella storia di Endwalker, e quindi l’idea di pubblicare sul canale Youtube ufficiale di Final Fantasy XIV una cover di Fly Me To The Moon cantata da Sia sembra essere una scelta più che azzeccata per l’occasione.

Come riporta il comunicato stampa ufficiale fatto circolare nelle scorse ore:

Il video musicale rende omaggio alla crescita del gioco nel corso degli ultimi otto anni, oltre a segnare un nuovo inizio per il celebre MMORPG, che ora ha raggiunto più di 25 milioni di giocatori in tutto il mondo, portando in vita la storia di FINAL FANTASY XIV Online, da A Realm Reborn fino a Endwalker.

