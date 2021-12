Radeon Software Adrenalin: arriva la versione 21.12.1

Il Radeon Software Adrenalin si aggiorna alla versione 21.12.1 con il supporto per Halo Infinite, Fortnite e Icarus. Vediamone tutti i dettagli

Avere dei software sempre aggiornati è uno dei punti cardine per godere sempre di ottime prestazioni in ogni ambito. Per questo molte società forniscono aggiornamenti costanti, in grado di migliorare il supporto a software e videogiochi. AMD, proprio in questo senso, ha rilasciato la versione 21.12.1 del suo Radeon Software Adrenalin. In questo modo si potranno avere delle ottime prestazioni fin dal day-one su giochi in uscita come ad esempio Halo Infinite e Icarus e anche un supporto migliore su Fortnite in occasione del nuovo Capitolo 3.

Ecco i cambiamenti apportati con la versione 21.12.1 del Radeon Software Adrenalin

Il titolo più atteso fra i migliori in uscita per quest’ultimo mese del 2021 è sicuramente Halo Infinite. Le novità principali in fatto di ottimizzazione del programma di AMD riguardano appunto questo videogioco e coinvolgeranno le prestazioni delle schede Radeon RX della serie 6000. Si parla di un incremento minimo del 16% con risoluzione 4K e settaggi Ultra. Più precisamente del 16% per le schede Radeon RX 6700 XT, del 17% per le Radeon RX 6900 XT e del 19% per le Radeon RX 6800 XT.

Sicuramente un aumento non di poco conto, che permetterà a tutti i videogiocatori di godere di un’esperienza a dir poco invidiabile. Come detto precedentemente, il supporto è esteso anche su Fortnite e su Icarus, ma anche sulla nuova versione di Blender per tutte le schede della serie Radeon RX 6000.

Questi aggiornamenti non sono tuttavia incentrati solo sul fornire il miglior supporto possibile. Infatti servono anche a correggere i vari bug conosciuti e, più precisamente, la versione 21.12.1 ha corretto i seguenti bug:

L’arresto anomalo durante l’esecuzione di SteamVR Home su alcune schede grafiche come le Radeon VII

su alcune schede grafiche come le Radeon VII Timeout del driver su alcune schede grafiche, come le Radeon RX 5500 XT, durante le fasi di gioco di Marvel’s Guardians of the Galaxy

La mancata risposta del software Radeon durante l’apertura dello stesso su un display secondario mentre si è nella lobby di PlayerUnknown’s Battlegrounds quando si hanno più display collegati insieme

quando si hanno più display collegati insieme Il danneggiamento visivo sul logo di un veicolo o sul numero di targa durante la riproduzione di Forza Horizon 5 su alcuni prodotti grafici AMD come la grafica della serie Radeon RX 500

Insomma, tantissime novità per questo nuovo aggiornamento del software. Per scaricare la nuova versione, qualora non lo aveste ancora fatto, potete cliccare sul seguente link. Per non perdervi future news su AMD e su tutto ciò che riguarda l’universo hardware e software, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!