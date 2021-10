Spin Master ha lanciato la sua prima collezione di figures della licenza di League of Legends: il gioco per PC più diffuso al mondo, prodotto da Riot Games

League of Legends è un pilastro del genere MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) ed è un gioco di strategia in cui due squadre di cinque potenti campioni si affrontano per distruggere la base degli avversari. I giocatori possono scegliere tra oltre 150 campioni per effettuare giocate epiche e abbattere le torri nemiche mentre lottano per la vittoria.

League of Legends: ecco le nuove figures da Spin Master

Chris Beardall, Presidente e Direttore commerciale di Spin Master, ha dichiarato:

Siamo onorati di lanciare la nostra prima collezione di League of Legends, per offrire ai fan i loro campioni preferiti in forma di action figure e portare nei negozi di giocattoli le emozioni di questo famosissimo gioco. Il nostro assortimento di statuette di base e da collezione offre innovazione, attenzione meticolosa ai dettagli e una nuova possibilità di collezionare articoli del mondo di League of Legends per i suoi tantissimi fan in tutto il mondo, online e offline. E questo è solo l’inizio.

Ashley Maidy, responsabile globale dei prodotti per i consumatori di Riot Games, ha continuato dicendo:

La nostra missione è rendere migliore l’esperienza di essere un giocatore. Per farlo, vogliamo portare la bellezza dell’universo di League of Legends nel mondo reale attraverso una varietà di prodotti, tra cui giocattoli e oggetti collezionabili. Non vediamo l’ora che i giocatori possano vedere il resto della collezione di Spin Master nei prossimi mesi.

La League of Legends Collection per l’autunno 2021:

Statuette da collezione di 15,24 cm: queste statuette da collezione di circa quindici centimetri sono scolpite e decorate, in plastica e pittura di alta qualità, con una finitura materica; hanno oltre 18 punti di articolazione e la possibilità di essere messe in posa con accessori ispirati al gioco e una basetta tematica. Collezionate i vostri campioni preferiti, inclusi Thresh e Zed (ciascuno venduto separatamente)

La collezione di League of Legends di Spin Master è adatta ai fan di 12 anni o più, ed è disponibile presso la grande distribuzione in tutta la nazione. Vi ricordiamo di continuare a seguire tuttoteK, oltre ad iscrivervi al nostro canale Telegram, nel quale troverete un sacco di offerte riguardanti prodotti LEGO, Funko Pop! e tanto altro.