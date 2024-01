Ticket per Area C ai veicoli elettrici: Milano è nemica delle auto

Nuovo ticket per Area C e biglietto di ingresso per il quadrilatero della moda: è già stato presentato il testo in aula comunale. Ecco tutti i dettagli

Milano si dimostra sempre più ostile alla mobilità individuale: molti i provvedimenti presi per scoraggiare l’utilizzo dei mezzi privati, dai più ‘giustificabili’ ai più sgradevolmente ideologici. Ora è il turno del nuovo ticket per i proprietari di auto elettriche ed ibride che intendono entrare nell’Area C del capoluogo lombardo. Fino ad ora tali veicoli erano esenti dall’obbligo di pagare 7,50 euro per avere accesso alla zona ma a breve potrebbero non avere più questa esenzione.

Oltre alla conferma del ticket per entrare nel quadrilatero della moda, l’ordine del giorno presentato in Comune dai consiglieri Pantaleo, Fedrighini e Monguzzi prevede regole ancora più severe riguardo a viabilità, emissioni e diminuzione del traffico. Un insieme di provvedimenti tendenziosi che non ha potuto che rinvigorire ulteriormente le critiche dell’opposizione, già contraria al blocco in Area C per le diesel Euro 6 e per le benzina Euro 3 a partire da ottobre 2024.

Noi vogliamo chiudere al traffico privato il centro di Milano entro il primo semestre del 2024. La realtà cittadina è fatta di shopping, ma puoi entrare con i taxi, con i mezzi pubblici. Iniziamo col centro, ma poi ci allargheremo. A chi dice che con l’area B non è diminuito il traffico in città, voglio dire che è vero che il calo è stato solo del 2/3%, ma è cambiato il 7/8% della tipologia di vetture che entrano in città, ora meno inquinanti.

Queste le parole, dai toni decisamente forti, del Sindaco Sala.

Ticket per area C: ecco come funziona

Ne approfittiamo per ricordare che l’accesso alla ZTL di Milano ha già subito di recente diverse modifiche in senso restrittivo. Dal 30 ottobre 2023, il costo del ticket d’ingresso in Area C è aumentato da 5 euro agli attuali 7,50 euro, mentre il ticket per i veicoli di servizio da 3 a 4,50 euro. I ticket cartacei rimasti saranno attivabili esclusivamente online e solo entro il 29 ottobre 2024. Per i residenti, il costo dell’ingresso è di 3 euro dopo 43 ingressi gratuiti all’anno.

Per quanto riguarda il discorso emissioni, dal 2 ottobre 2023 in Area C è vietato l’accesso agli autoveicoli per il trasporto di merci e per gli autobus con alimentazione Euro 2 benzina, Euro 0-4 diesel con Fap, Euro 5 diesel, Euro 5 diesel senza Fap e con Fap e particolato > 0,01 g/kWh (classe inferiore a Euro 6). La circolazione dei veicoli privati per il trasporto persone non subisce invece modifiche rispetto ai divieti già in essere.

Paura per il futuro della mobilità dei lombardi

Ora a impensierire gli abitanti della Città Metropolitana di Milano è il futuro di area B, con lo spettro minaccioso di una sua estensione, nuove regole restrittive (dal sapore sgradevolmente persecutorio e punitivo!), con tutte le possibili implicazioni negative per la vita dei cittadini lombardi.

Un peso economico e sociale difficile da sostenere in un contesto geopolitico già molto complesso. Perché l’automobile non è solo una passione, ma soprattutto una colonna portante indispensabile alla vita quotidiana ed al sostentamento di milioni di persone: peccato trasformare le nostre belle città in eco-deserti chic per i soliti ‘happy few’ che se lo possono permettere.

