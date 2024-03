“Antifurto” sull’iPhone? Ecco cos’è e come si attiva

Con il nuovo aggiornamento Apple avremo a disposizione anche una sorta di sistema antifurto: scopriamo cos’è e come funziona in questo articolo dedicato

Arriva il nuovo attesissimo aggiornamento Apple riguardante la sicurezza del proprio dispositivo e del proprio account Apple in caso di furto. Ecco tutto quello che si deve sapere.

La nuova funzione antifurto e anti truffe

L’aggiornamento introduce la nuova funzione “Protezione per dispositivi rubati”, che aumenta notevolmente la sicurezza, perché per eseguire azioni particolari e delicate (come ad esempio un pagamento) quando ci si trova lontano dalle posizioni abituali, l’iPhone richiede di utilizzare il Touch ID (riconoscimento tramite impronta digitale) e il Face ID (riconoscimento del volto) al posto del classico codice a 6 cifre. Oltre ai pagamenti con Apple Pay, anche altre azioni devono essere confermate con il Face ID e il Touch ID, ovvero l’accesso alle password conservate su iCloud e l’acquisto di un’Apple Card.

È stato inoltre aggiunto anche il “ritardo di sicurezza” che costringe l’utente ad attendere un’ora e ad effettuare un riconoscimento biometrico, prima di effettuare operazioni delicate dopo aver disattivato la “protezione per dispositivi rubati”, il Face ID, il Touch ID e anche la funzione “Dov’è”. Per attivare la nuova funzione, dopo aver scaricato l’aggiornamento, basta aprire le impostazioni e selezionare la voce “Face ID e codice” e una volta inserito il codice del dispositivo si potrà attivare e disattivare la funzione.

Ancora novità in casa Apple

Altre importanti novità a tema iPhone sono le ultime anticipazioni sui nuovi modelli del 2025, che avranno le funzioni dei modelli Pro, ovvero la tecnologia LTPO, ProMotion e AOD. La nuova tecnologia LTPO, insieme a ProMotion, permette di aumentare la risoluzione delle immagini (fino a 120 Hz) aumentando la frequenza di aggiornamento, ossia le volte che l’immagine viene riprodotta sul display, ma diminuendo il consumo di energia. AOD (Always On Display) è una funzione che si attiva nel momento in cui lo schermo è in stand-by e permette di mostrare l’orologio, il calendario, i widget e le notifiche.

La sicurezza del proprio smartphone Apple (ma non solo) è sempre più decisiva, dato che al suo interno sono contenute anche le informazioni e i dati più delicati di una persona. Da questo punto di vista, il nuovo aggiornamento iOS 17.3 rilasciato da iPhone aumenta notevolmente la sicurezza necessaria.