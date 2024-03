Creatura marina: sembra il personaggio di un anime

Sembra uscita da un classico anime giapponese, ma in realtà è reale. Parliamo di una creatura marina strana scoperta di recente. Vediamo di quale specie si tratta

Nel cuore dei mari giapponesi, una creatura marina strana ha catturato l’attenzione del mondo per il suo aspetto che ricorda i personaggi degli anime nipponici. È la Costasiella kuroshimae, conosciuta anche come “leaf sheep” o “pecora di foglie”. Scoperta nel 1993, questa specie di mollusco gasteropode della famiglia Costasiellidae ha suscitato grande interesse per le sue caratteristiche davvero uniche. La Costasiella kuroshimae è un piccolo mollusco che vive in climi tropicali e si distingue per l’assenza totale di guscio. Con una lunghezza media che arriva a 5 mm e una massima di 1 cm, presenta due occhi scuri e rinofori, simili a tentacoli. Questi emergono dalla testa e sono dotati di peli fini per percepire le sostanze chimiche nell’acqua, caratteristiche che l’aiuta a trovare cibo.

La creatura marina strana è un affascinante esempio di biodiversità

Questi molluschi si nutrono principalmente di alghe del genere Avrainvillea e sono capaci di un processo chimico chiamato cleptoplastia. In pratica, permette loro di trattenere i cloroplasti dalle alghe di cui si nutrono, eseguendo indirettamente la fotosintesi. Questa abilità non solo conferisce alla Costasiella una notevole autonomia energetica, ma la rende anche bioluminescente, contribuendo a proteggerla dai predatori. La Costasiella kuroshimae è stata rinvenuta nelle acque vicino al Giappone, alle Filippine e all’Indonesia. Ciò dimostra una distribuzione più ampia di quanto inizialmente pensato.

La sua scoperta ha aperto nuove domande sulla complessità della vita marina e sulla capacità di alcuni animali di sfruttare processi biologici unici per la loro sopravvivenza. La ricerca continua per comprendere meglio questa creatura marina strana, che con la sua bioluminescenza e la capacità di effettuare la fotosintesi, rappresenta un esempio affascinante di adattamento e di biodiversità marina. La Costasiella kuroshimae non è solo un abitante del mare, ma è un simbolo della ricchezza e della varietà di vita che ancora dobbiamo scoprire nei nostri oceani.

