Altra offerta Mediaworld imperdibile sul Galaxy S23 FE!

Continuano le grandi e imperdibili occasioni sugli smartphone di Samsung con l’intelligenza artificiale! Oggi potete trovare in offerta su Mediaworld il Samsung Galaxy S23 FE con un voucher di 100 euro e un ulteriore sconto con la valutazione usato!

Che grande momento per acquistare uno smartphone con l’intelligenza artificiale quello che stiamo vivendo oggi, con l’enorme catalogo di offerte di Mediaworld sugli ultimi modelli di Samsung di ultima generazione! L’ultima offerta che vi abbiamo segnalato è stata sul Samsung Galaxy S24 Ultra, ovvero la versione più potente dell’ultimo modello di casa Samsung. Oggi potete trovare in offerta su Mediaworld il Samsung Galaxy S23 FE ad un prezzo già scontato di suo, ovvero 649 euro invece di 719, quindi già con uno sconto di 70 euro. Inoltre, come è stato nel caso del Samsung Galaxy S24 Ultra, c’è la possibilità di attivare un voucher di 100 euro e in più c’è anche la valutazione dell’usato che vi fa risparmiare altri 200 euro, il tutto ammonta ad un risparmio di 370 euro. Facendo i calcoli, quindi, se tutto va a buon fine, questo smartphone vi costerebbe solo 279 euro!

Per poter attivare il voucher di 100 euro, tutto quello che dovete fare è cliccare qui.

Per accedere direttamente all’offerta, invece, dovete semplicemente cliccare qui.

Il Samsung Galaxy S23 FE in offerta su Mediaworld è la soluzione per i fotografi e i videomaker

Questo Samsung Galaxy S23 FE richiama lo stesso design dell’originale Samsung Galaxy S23. La netta differenza sta nella sua potenza e nelle sue performance, che si rivelano essere perfette per tutti gli aspiranti fotografi e videomaker. Questo smartphone ha infatti un display Dynamic AMOLED 2X con il quale potete scattare delle foto perfette e senza errori o sfocature, così come anche i video! Questi appariranno sempre perfetti e con una definizione nitida, degna di una smart tv 4K, a prescindere dalle condizioni di luce, grazie anche alla fotocamera da 50 MP e alla Nightography. Per concludere in bellezza, questo smartphone ha anche una protezione Corning Gorilla Glass 5,2, a prova di acqua e polvere.

Se quindi volete acquistare uno smartphone Samsung di ultima generazione e, soprattutto, risparmiare molti soldi, questa ci sembra l’occasione perfetta per farlo. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.