POCO C61: il nuovo entry-level conquista l’India

A pochi giorni dalle prime anticipazioni, POCO C61 è ufficiale: il nuovo smartphone Android si presenta come il successore di POCO C51, lanciato nell’aprile 2023, e si posiziona nella fascia bassa del mercato indiano.

POCO C61: un display ampio e luminoso

POCO C61 vanta un ampio display IPS LCD da 6,71 pollici con una risoluzione HD+ (1650 x 720), una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz, una luminosità di 500 nit e la protezione del vetro Corning Gorilla Glass 3.

Prestazioni affidabili

Il cuore pulsante del dispositivo è il SoC MediaTek Helio G36 octa-core, affiancato da 4 o 6 GB di RAM e da 64 o 128 GB di memoria interna. La memoria è espandibile sia virtualmente, con la funzione Turbo RAM che porta il totale fino a 12 GB, sia fisicamente, grazie allo slot microSD.

Fotocamere

POCO C61 offre una Dual AI Camera con sensore principale da 8 MP, in grado di sfruttare la modalità HDR, la modalità Ritratto, il timelapse e altre funzionalità AI. La selfie camera è da 5 MP. Inoltre, la batteria da 5000 mAh assicura una lunga autonomia, ideale per chi utilizza lo smartphone con frequenza.

POCO C61: disponibilità

POCO C61 è disponibile in tre colorazioni: Ethereal Blue, Diamond Dust Black e Mystical Green. Il prezzo di vendita consigliato è di 6999 rupie indiane (circa 77 euro) per la versione da 4-64 GB e di 7999 rupie indiane (circa 88 euro) per la versione da 6-128 GB.

In occasione del lancio, è previsto uno sconto di 500 rupie con un coupon dedicato, che fa scendere il prezzo a 6499 e 7499 rupie (circa 72 e 83 euro). POCO C61 sarà disponibile in India a partire dal 28 marzo 2024.

