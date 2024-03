Recensione Ezviz CP4: spioncino digitale top di gamma

In questa recensione parliamo dello spioncino digitale Ezviz CP4, che rivoluziona in modo smart il modo di aprire la porta di casa

Il mondo della sicurezza domestica continua a evolversi con soluzioni sempre più innovative e accessibili. In questo contesto, lo spioncino digitale senza fili Ezviz CP4 si presenta come un prodotto all’avanguardia, progettato per offrire tranquillità e praticità agli utenti. Con una combinazione di tecnologia avanzata e design intuitivo, il CP4 promette di trasformare l’esperienza di sorveglianza domestica. Nella seguente recensione, esploreremo da vicino le caratteristiche, le prestazioni e l’affidabilità di questo dispositivo, analizzando come si integra nella vita quotidiana e come soddisfa le esigenze di sicurezza dei suoi utenti.

Confezione e unboxing | Recensione Ezviz CP4

La confezione dello spioncino digitale Ezviz CP4 offre tutto il necessario per un’installazione semplice e veloce. All’interno della scatola, troverai il CP4 completo di pannello, base di montaggio e cavo di alimentazione lungo 1 metro. Per facilitare l’installazione, sono inclusi anche 6 viti e una guida rapida che fornisce istruzioni chiare e dettagliate. Grazie a questa confezione completa, sarai pronto ad iniziare l’unboxing e l’installazione del tuo nuovo spioncino digitale senza perdere tempo alla ricerca di componenti aggiuntivi.

Caratteristiche tecniche

Prima di addentrarci all’interno dell’esperienza d’uso ecco le principali caratteristiche tecniche del dispositivo.

Diametro foro supportato : da 16,5 a 50 mm

: da 16,5 a 50 mm Diametro porta supportato : da 35 a 105 mm

: da 35 a 105 mm Sensore di immagine : CMOS a scansione progressiva da 1/3″

: CMOS a scansione progressiva da 1/3″ Obiettivo: 2,0 mm @ F2.2, angolo visivo diagonale di 155°

2,0 mm @ F2.2, angolo visivo diagonale di 155° Commutatore giorno/notte: filtro infrarosso ICR

filtro infrarosso ICR Distanza IR: massimo 5m

massimo 5m Risoluzione massima: 1080p / 2MP con frame rate video di 15fps

1080p / 2MP con frame rate video di 15fps Rilevamento PIR: angolo di 110° con distanza massima di 6m e sensibilità regolabile

angolo di 110° con distanza massima di 6m e sensibilità regolabile Interfaccia di archiviazione: slot per schede MicroSD fino a 256 GB

slot per schede MicroSD fino a 256 GB Wi-Fi Standard: IEEE802.11b/g/n a 2,4 GHz, supporta larghezza di banda del canale di 20 MHz

Montaggio | Recensione Ezviz CP4

Montare lo spioncino smart di Ezviz è un’operazione estremamente semplice e veloce. È compatibile con porte che presentano un foro di almeno 15 mm di spessore, una misura standard che si adatta alla maggior parte delle porte. Nel caso in cui sia già presente uno spioncino tradizionale con un foro di 30 mm, sarà sufficiente svitarlo e procedere con l’installazione del nuovo dispositivo smart. Il processo di montaggio è intuitivo: basta fissare il vano esterno con due viti e inserire la staffa interna attraverso il foro dello spioncino, assicurandosi di passare anche il cavo e le viti necessarie.

La staffa interna è dotata di un connettore USB-C al quale va collegato il cavo dello spioncino. È consigliabile verificare che tutto sia montato correttamente prima di serrare saldamente le viti. Una volta fatto ciò, è possibile collegare il display da 4,3 pollici alla staffa tramite il connettore USB-C e premere il tasto centrale per completare l’installazione.

Esperienza d’uso | Recensione Ezviz CP4

L’esperienza d’uso dello spioncino digitale Ezviz CP4 è davvero intuitiva e confortevole. Partiamo dal montaggio che risulta parecchio semplificato grazie alla guida veramente minuziosa e fatta bene. Grazie al suo ampio schermo touch da 4,3 pollici, dopo averlo montato, consultare chi si trova davanti alla porta diventa un gioco da ragazzi, eliminando la necessità di sporgersi per guardare attraverso lo spioncino tradizionale. Premendo il pulsante home, è possibile visualizzare chiaramente chi è presente all’esterno e, inoltre, è possibile impostare lo schermo in modo che si accenda automaticamente al rilevamento dei visitatori. Il suono della campanella integrata, oltre a fornire un piacevole avviso sonoro quando qualcuno preme il pulsante del campanello, ti permette di ricevere una chiamata video in tempo reale sul tuo telefono. In questo modo, sarai sempre a conoscenza dell’identità dei visitatori anche prima di aprire la porta, garantendo una maggiore sicurezza e controllo.

Per coloro che desiderano monitorare la propria abitazione anche quando sono lontani, il CP4 offre notifiche mobili istantanee grazie alla sua funzione di rilevamento dei movimenti PIR. Questo permette di ricevere avvisi immediati sullo smartphone in caso di presenza davanti alla porta. Grazie alla sua lente ultra-grandangolare da 155 gradi, il CP4 assicura una copertura visiva ottimale riducendo al minimo i punti ciechi, anche in condizioni di scarsa luminosità. Con una visione notturna nitida fino a 5 metri di distanza e una modalità automatica giorno/notte, offre sempre immagini chiare e dettagliate, indipendentemente dalle condizioni ambientali.

Dal punto di vista del design, il CP4 si integra perfettamente sulla tua porta con un’installazione semplice e un’estetica accattivante. La sua resistenza agli atti di scasso assicura la massima protezione della tua privacy e della tua famiglia. Infine, grazie alla batteria al litio integrata da 4.600 mAh, il CP4 si libera dai complicati cablaggi e offre un’autonomia eccezionale fino a 90 giorni in standby, garantendo una protezione costante e affidabile senza bisogno di ricariche frequenti.

Conclusioni e prezzo | Recensione Ezviz CP4

In conclusione, lo spioncino digitale Ezviz CP4 rappresenta un investimento intelligente per migliorare la sicurezza e la comodità della tua casa. Con un prezzo di circa 160€, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo considerando le sue funzionalità avanzate e l’esperienza d’uso rivoluzionaria che offre. Grazie alla sua semplice installazione, al design robusto e alla tecnologia di rilevamento avanzata, il CP4 promette di migliorare notevolmente la tua tranquillità e la tua sicurezza domestica. Con la sua capacità di fornire notifiche in tempo reale e una visione chiara degli ospiti alla porta, questo dispositivo si rivela un compagno affidabile per proteggere la tua famiglia e la tua proprietà. In definitiva, il CP4 si distingue come un’opzione eccellente per chiunque cerchi un modo efficace ed efficiente per monitorare l’ingresso di casa, offrendo una soluzione moderna e all’avanguardia per le esigenze di sicurezza contemporanee.

