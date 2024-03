Godzilla e Kong – Il nuovo impero: Mothra nell’ultimo trailer

Tornano i mostri più amati della storia del cinema nell’ultimo trailer di Godzilla e Kong – Il nuovo impero, quinto film del monsterverse Warner

Godzilla e Kong – Il nuovo impero segue direttamente le vicende del precedente Godzilla vs. Kong diretto dallo stesso regista Adam Wingard e del quale ha alcuni degli interpreti. Il Monsterverse cinematografico di Legendary Pictures si arricchisce quindi di un nuovo capitolo. La pellicola, disponibile nelle sale italiane dal 28 marzo, dà seguito allo scontro esplosivo mostrato in Godzilla vs. Kong, proponendo agli spettatori una nuova avventura che vedrà l’onnipotente Kong e il temibile Godzilla combattere fianco a fianco contro una colossale minaccia sconosciuta che si cela sotto il nostro mondo, mettendo a dura prova la loro e la nostra esistenza.

Godzilla e Kong – Il nuovo impero: svelato l’aspetto di Mothra nell’ultimo trailer

Il film è diretto da Adam Wingard e ha per protagonisti Rebecca Hall (Godzilla vs. Kong, The Night House – la casa oscura), Brian Tyree Henry (Godzilla vs. Kong, Bullet Train), Dan Stevens (Gaslit, Legion, La Bella e la Bestia), Kaylee Hottle (Godzilla vs. Kong), Alex Ferns (The Batman, La furia di un uomo – Wrath of Man, Chernobyl) e Fala Chen (Irma Vep, Shang Chi e la leggenda dei Dieci Anelli). La sceneggiatura è invece opera di Terry Rossio e Jeremy Slater, da una storia di Rossio, Wingard e Simon Barrett, basata sul personaggio Godzilla, di proprietà e creato da TOHO Co., Ltd. Diamo subito un’occhiata a quello che ci aspetta nel trailer ufficiale italiano.

Godzilla e Kong – Il nuovo Impero approfondisce ulteriormente le storie e le origini di questi due Titani, nonché i misteri di Skull Island, tra gli altri, svelando la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all’umanità. Godzilla e Kong – Il nuovo Impero arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 28 marzo, distribuito da Warner Bros.

